Janša in Morawiecki pozivata k članstvu Ukrajine v EU

Janez Janša in Mateusz Morawiecki sta se zavzela za vstop Ukrajine v EU do leta 2030. Foto: Kabinet predsednika vlade

Slovenija in Poljska sta se pred četrtkovim izrednim vrhom EU o ruski agresiji na Ukrajino zavzeli za vstop Ukrajine v EU do leta 2030. Slovenski premier Janez Janša in njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki sta v pismu predsedniku Evropskega sveta in evropskim kolegom pozvala k "hitrim in pogumnim odločitvam", saj smo priča "bitki za Evropo".

V skupnem pismu predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in voditeljem držav članic sta pozvala, naj Ukrajina čim prej dobi status kandidatke za članstvo v EU. Članica naj bi postala leta 2030, če bo izpolnila pogoje.

Z grožnjo Rusije se je treba soočiti močno in enotno, tudi z uvedbo takojšnjih sankcij, a treba je "iti veliko dlje", sta zapisala v pismu, ki ga je videla STA.

Evropski svet bi moral strateško oceniti zadevo in sprejeti pogumne politične odločitve, sta opozorila.

"Pripraviti moramo ambiciozen in oprijemljiv načrt za hitro integracijo Ukrajine v EU do leta 2030," sta zapisala. Enak načrt bi bilo treba po njunem mnenju pripraviti tudi za Gruzijo, Moldavijo in države Zahodnega Balkana.

Načrt za hitro integracijo Ukrajine v unijo mora biti natančen, z jasno opredeljenimi koraki, časovnico in garancijo članstva do leta 2030, če bodo izpolnjeni pogoji. Prva faza načrta mora biti odločitev o takojšnjem priznanju evropske perspektive Ukrajine za članstvo ter ji zagotoviti status kandidatke, ko bo vložila prošnjo za članstvo, sta zapisala.

Dejstvo, da Ukrajina trenutno ne nadzoruje celotnega svojega ozemlja, ne sme biti argument proti njenem približevanju EU. EU je že pokazala, kako se soočiti s takšnimi ovirami, sta ocenila.

Pri tem sicer priznavata, da bodo za podporo ukrajinskemu približevanju EU potrebna "ogromna finančna sredstva".

A ta proces ima lahko le pozitivne učinke, saj EU na ta način nadaljuje svoje temeljno zgodovinsko poslanstvo v skladu s svojimi vrednotami in načeli. Prebivalci Ukrajine pa bodo dobili strateško upanje in motiv za vztrajanje pri obrambi domovine, suverenosti in demokracije, sta med drugim zapisala v pismu.

Glede tega, kako bi načrt, ki ga predlagata, vplival na odnose z Rusijo, sta premierja izpostavila, da proces evropske integracije in pridružitve evropskih držav, ki želijo postati članice unije, "nista usmerjena proti nikomur" ter "na noben način ne ogrožata Rusije".

Kot sta še poudarila, bi EU tudi po prihodu novih članic "ostala odprta za sodelovanje z ruskim narodom" in, če bo pripravljenost za to na ruski strani, gradnjo "strateškega partnerstva", kakršnega so si nekoč že zastavili za cilj.

"Čas je za hitre in pogumne odločitve. Bitka za Evropo poteka. Zgodovina zadnjih dveh desetletij nas uči, da če se EU ne širi, se širi nekdo drug. Zdaj plačujemo ceno za to, da smo to ignorirali. Učimo se iz tega, saj se bo strošek nevednosti v prihodnosti le še povečeval," sta premierja zaključila svoje pismo.