Janez Janša gre v Ukrajino

Predsednik vlade Janez Janša bo jutri odpotoval na delovni obisk v Ukrajino. Namen obiska je izkazati podporo Slovenije evropski in evroatlantski perspektivi Ukrajine ter potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Obisk bo hkrati priložnost za krepitev dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov med državama.

Predsednik slovenske vlade Janez Janša se bo v okviru obiska srečal s predsednikom vlade Ukrajine Denisom Šmihalom ter opravil pogovor s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim. Slovenija bo ob robu obiska dostavila tudi materialno pomoč Ukrajini.

"Slovenija podpira ozemeljsko celovitost in neodvisnost Ukrajine ter se zavzema za deeskalacijo in mirno reševanje konflikta na vzhodu države, prav tako pa podpira tudi prizadevanja Ukrajine pri približevanju standardom evroatlantskih integracij in poziva k napredku zlasti na področju boja proti korupciji, vladavine prava in neodvisnosti sodstva," so ob najavi obiska sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Gospodarsko sodelovanje

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Ukrajino se je v zadnjih letih krepilo, blagovna menjava pa je kljub pandemiji ohranila pozitivno dinamiko. Perspektivna področja za krepitev gospodarskega sodelovanja so farmacija, kmetijstvo, digitalizacija, energetska učinkovitost in okoljske rešitve. "Obisk bo tako hkrati tudi priložnost za pregled sodelovanja v okviru razvojne in humanitarne pomoči ter sektorskega povezovanja," so še zapisali v kabinetu predsednika vlade.