Putina zapustil tudi Peking: Svet odgovarja na invazijo Ukrajine

Medtem ko ruska vojska v "imenu miru" koraka po Vzhodu Ukrajine, Zahod obsoja ozemeljske apetite Kremlja in napoveduje številne sankcije tako proti separatističnim delom Ukrajine kot proti Rusiji. Odločitev Putina za invazijo v vzhodni del Ukrajine pa so obsodili že mnogi svetovni politiki, med njimi je tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša.

Ameriški predsednik Joe Biden je kmalu za tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin priznal neodvisnost separatističnih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, uvedel sankcije proti vsem, ki bodo tam opravljali kakršnekoli transakcije.

Sankcije je že napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, ki je razložila, da gre za ločene sankcije od tistih, ki bodo uvedene, če bo Rusija nadaljevala oboroženo agresijo proti Ukrajini.

Janša obsodil rusko priznanje ukrajinskih separatističnih regij

Slovenski premier Janez Janša se je pridružil obsodbam ruskega priznanja neodvisnosti ukrajinskih separatističnih regij Doneck in Lugansk. Zavzel se je za to, da Evropska unija Ukrajini ponudi perspektivo polnopravnega članstva.

"Rusko priznanje dveh separatističnih ozemelj v Ukrajini je očitno kršenje mednarodnega prava ter dogovorov iz Budimpešte in Minska. Slovenija obsoja to nezakonito dejanje. EU mora Ukrajini ponuditi perspektivo polnopravnega članstva," je na Twitterju ponoči zapisal Janša. The 🇷🇺 recognition of the two separatist territories in 🇺🇦 is a blatant violation of international law, the #Budapest and #Minsk agreements. 🇸🇮 condemns this illegal move. #EU has to offer 🇺🇦 a full membership perspective. @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #StayWithUkraine — Janez Janša (@JJansaSDS) February 21, 2022

Zavarovanje miru

Putin je sicer kmalu po priznanju izdal ukaz vojski, naj "zavaruje mir" v Donecku in Lugansku. Ko se bo to zgodilo, bodo sledile nove sankcije ZDA in predvidoma tudi zavezniških držav, kot obljubljajo od začetka zaostrovanja ukrajinske krize.

ZDA so hkrati z izdajo Bidnovega ukaza o sankcijah skupaj z zavezniškimi državami zahtevale izredno sejo Varnostnega sveta ZN, odločitev o tem pa je odvisna od predsedujoče države. Varnostnemu svetu ZN februarja sicer predseduje Rusija. V vsakem primeru pa bo Varnostni svet ZN vsebinske odločitve proti Rusiji težko sprejel, ker ima pravico do veta.

Sankcije ZDA

Bidnove sankcije sicer prepovedujejo nove investicije v separatističnih regijah, prepoved uvoza v ZDA iz omenjenih regij, kakor tudi izvoza iz ZDA, prepoved vseh vrst finančnih transakcij in zamrznitev premoženja omenjenih regij in posameznikov iz omenjenih regij v ZDA, kot bo določilo ministrstvo za finance ZDA. Uvaja se tudi prepoved vstopa v ZDA osebam, ki jih bosta izbrala State Department in ministrstvo za domovinsko varnost.

Rusi bodo gradili vojaška oporišča

Rusija namerava v separatističnih pokrajinah Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine graditi svoja vojaška oporišča, piše v "sporazumih o prijateljstvu", ki sta bila sklenjena ob ruskem priznanju teh pokrajin kot samostojnih republik. Ruska vojska naj bi skrbela tudi za varnost njunih meja. Sporazumi pa so sklenjeni za najmanj deset let.

Vsebino obeh sporazumov je na svojih spletnih straneh objavil spodnji dom ruskega parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kaj pomeni skupno varovanje meja in katere bodo meje, ki naj bi jih varovali, za zdaj ni povsem jasno. Analitiki pa že opozarjajo, da sta formalno regiji Doneck in Lugansk precej večji od ozemlja, ki ga od začetka vstaje leta 2014 nadzorujejo separatistični uporniki.

Ruse zapustila tudi Kitajska

Večina članic Varnostnega sveta ZN je na sinočnji izredni seji obsodila rusko priznanje separatističnih ukrajinskih pokrajin Lugansk in Doneck, ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija, ki je seji predsedoval, pa je ostal osamljen v utemeljevanju potez Moskve.

Ruske odločitve ni podprla niti Kitajska, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa jo je že pred zasedanjem varnostnega sveta označil za kršitev Ustanovne listine ZN.

Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je članicam varnostnega sveta povedala, da je tveganje velikega spopada resno in ga je treba za vsako ceno preprečiti. ZN obžalujejo rusko odločitev o napotitvi vojaških enot na vzhod Ukrajine in izražajo globoko zaskrbljenost nad poročili o civilnih žrtvah, napadih na civilno infrastrukturo in okrepitvijo bombardiranja.

Ukrajinski predsednik Zelenski pričakuje jasno podporo partnerskih držav

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po ruski odločitvi o priznanju separatističnih republik Doneck in Lugansk dejal, da Ukrajina pričakuje jasno in učinkovito podporo partnerskih držav.

"Zdaj bo postalo jasno, kdo je naš pravi prijatelj in partner in kdo želi Rusijo prestrašiti le z besedami. Priznanje neodvisnosti okupiranih območij Donecka in Luganska lahko pomeni enostranski umik iz sporazuma iz Minska," je dejal Zelenski v nagovoru Ukrajincem zgodaj davi.

Zelenski je dejal, da se Ukrajina ne bo odzvala na provokacije, vendar pa se ne bo odpovedala svojemu ozemlju, čeprav sanja le o miru. "Zvesti smo mirni in diplomatski poti, ki ji bomo sledili," je dejal.