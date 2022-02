V oddaji v živo novinar in proruski politik obračunala s pestmi #video

Pretep je izbruhnil v oddaji, ki je potekala v živo. Nestor Shufrič, politik proruske opozicijske stranke Platforma za življenje, je dejal, da je njegova stranka druga najmočnejša stranka v ukrajinskem parlamentu in da ima veliko podporo med ukrajinskimi prebivalci. Poleg tega ni hotel obsoditi politike ruskega predsednika Vladimirja Putina. S svojimi izjavami je razburil novinarja Jurija Butusova, ki je sogovornika označil za izdajalca.

Burna razprava je prerasla v fizični obračun.

Ukranian parliamentarian Nestor Shufrich and journalist Yuriy Butusov get into a heated fight on live television.



Tensions rose after Shufrich was labelled as Pro-Russian and Butosov accused some parliamentarians leaving Ukraine on February 16 of ‘’treason’’ pic.twitter.com/JMfFdKwViX