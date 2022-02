V evropskih skladiščih je še manj kot pet odstotkov lani prečrpanega zemeljskega plina, evropske rezerve plina pa so bile januarja najnižje v zgodovini, so danes na družbenem omrežju Twitter zapisali na profilu ruske korporacije Gazprom, ki je največji proizvajalec zemeljskega plina na svetu. Ali gre zgolj za navajanje dejstev ali pa želi družba, ki je v večinski državni lasti, Evropo v času povečane napetosti na meji med Ukrajino in Rusijo prijazno opomniti, da je odvisna od ruskega plina?

Pri Gazpromu so zapisali tudi, da so evropske rezerve zemeljskega plina pri 32 odstotkih, izpraznjeni pa sta že dve tretjini nemških oziroma štiri četrtine francoskih skladišč. Opozorili so, da je poraba zemeljskega plina iz evropskih skladišč praviloma povečana do konca marca oziroma sredine aprila. Navedli so tudi podatek o ukrajinskih rezervah zemeljskega plina, ki so najnižje v zgodovini.

Zakaj se je Gazprom danes odločil objaviti opisane podatke, ni jasno, je pa mogoče ugibati, da zaradi krize v Ukrajini ni naključna in da Rusija prek Gazproma Evropo opominja, da se močno zanaša na ruski plin.

Sedež Gazproma je od avgusta lani v nebotičniku Lakhta Center v Sankt Peterburgu. Ta je s 462 metri najvišja stavba v Evropi. Foto: Guliver Image

Nekateri uporabniki Twitterja, ki so zapisano brali med vrsticami, so izpostavili, da Rusija s to objavo "naravni plin uporablja kot orožje", in se šalili, da "Gazprom povsem prijateljsko in naključno opominja, da Evropi zmanjkuje plina".

Von der Leynova: Evropa ni odvisna od ruskega plina

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes na Münchenski varnostni konferenci opozorila Rusijo, da z napadom na Ukrajino tvega svojo prihodnost. Pri tem je obljubila močan paket gospodarskih sankcij proti Moskvi v primeru morebitne agresije, prav tako pa je obtožila Rusijo, da v zvezi z Ukrajino krši listino Združenih narodov.

Obljubila je tudi, da je EU zdaj popolnoma pripravljena na morebitno ustavitev dobave dobave plina s strani Rusije.

V svojem govoru se je neposredno dotaknila tudi Gazproma in proti njemu izrekla resne obtožbe. Gazprom naj bi v zadnjih šestih mesecih dobavljal plin v Evropo v najmanjšem možnem obsegu v skladu s pogodbami. "Gazprom namerno poskuša skladiščiti in dobavljati čim manj, medtem ko cene in povpraševanje skokovito naraščajo," je dodala.