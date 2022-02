Blinken odpovedal srečanje z Lavrovom

Kuleba je na novinarski konferenci pozdravil uvedbo sankcij proti Rusiji in dejal, da so obsodbe pomembne, vendar pa te dni bolj štejejo dejanja. Menil je, da lahko ameriška strategija postopnega uvajanja sankcij deluje, če se bo vztrajno nadaljevala.

Biden naznanil sankcije proti Rusiji

Kuleba je pred obiskom State Departmenta v Beli hiši govoril z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom, ki je pred tem naznanil sankcije proti Rusiji zaradi priznanja dveh separatističnih regij Ukrajine in zaradi vojaške invazije. Kuleba se je ustavil tudi v Pentagonu pri obrambnem ministru Lloydu Austinu.

Bela hiša je sporočila, da je Biden ponovno potrdil zavezo ZDA ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti ter seznanil Kulebo z ameriškim odgovorom na ruska dejanja. Biden je zagotovil, da se bo ameriška varnostna in makroekonomska podpora Ukrajini nadaljevala. Že samo dejstvo, da je predsednik ZDA v Beli hiši sprejel zunanjega ministra neke države, sicer samo po sebi pove veliko.

Austin je na skupni novinarski konferenci s Kulebo obsodil rusko invazijo in zagotovil, da bodo ZDA še naprej sodelovale s Kijevom in zavezniki, da se izognejo nadaljnjim konfliktom. Pohvalil je zadržanost ukrajinske vojske pred rusko agresijo, provokacijami in lažnimi obtožbami. Menil je, da se ruski predsednik Vladimir Putin lahko še vedno izogne tragični vojni po izbiri.

Prvi načrt je diplomacija

Kuleba je dejal, da je v Washingtonu na diplomatski misiji, in dodal, da te dni diplomacija pomeni tudi obrambo in zato je obiskal Pentagon. "Moje sporočilo je enostavno - trdna Ukrajina je najboljše sredstvo za odvračanje Rusije," je dejal.

Glavni del srečanj je za Kulebo potekal v State Departmentu, kjer je dobil trdno podporo Blinkna. V odgovoru na vprašanje glede ukrajinske želje, da vstopi v Nato, kar Putin razglaša kot razlog za zaostrovanje, je Kuleba odgovoril, da je za Putina to le izgovor.

"Nato je izbira Ukrajincev in nihče drug razen Ukrajine in Nata ne bo odločal o prihodnosti naših odnosov. Četudi ne bi storili ničesar, bi Putin našel izgovor, da nas česa obtoži. Glede načrtov za soočenje z rusko agresijo pa je dejal, da je prvi načrt diplomacija, če to ne bo delovalo, pa se bodo borili za vsak centimeter ukrajinskega ozemlja, za vsako mesto in vas, dokler ne bodo zmagali.

Državni sekretar ZDA je dejal, da je Rusija povsem zavrnila diplomacijo, ko je sprožila invazijo in v tem trenutku srečanje z Lavrovom nima nobenega smisla.

Blinken: Pripravljeni smo se pogovarjati

Na srečanju bi se pogovarjala tudi o možnem vrhu med Bidnom in Putinom, kar je sedaj še bolj oddaljeno kot srečanje z Lavrovom. "Če se pristop Moskve spremeni, smo se pripravljeni pogovarjati," je dejal Blinken.

"Vendar pa mora Moskva pokazati, da je resna in zadnjih 24 ur je na žalost pokazala ravno nasprotno. "Če bo Rusija nadaljevala zaostrovanje, bomo tudi mi," je dejal Blinken, pri čemer je mislil na sankcije proti ruskim finančnim ustanovam, ki jih je napovedal Biden.

ZDA še niso sprejele najhujših sankcij, ki jih imajo na zalogi za Rusijo

Sankcije proti Rusiji zaradi priznanja ukrajinskih separatističnih pokrajin in začetka invazije na Ukrajino, ki jih je v torek napovedal ameriški predsednik Joe Biden, še niso tiste najhujše, ki jih imajo ZDA z evropskimi zavezniki na zalogi in se bodo stopnjevale v skladu s stopnjevanjem ruskih ukrepov proti Ukrajini.

Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je v torek novinarjem povedal, da so zaustavili projekt plinovoda Severni tok 2, kar je 11 milijard dolarjev vredna investicija, pri čemer ne gre le za denar, ampak tudi za večjo energetsko neodvisnost Evrope od Rusije.

Iz ameriškega in evropskega finančnega sistema so povsem blokirali peto največje rusko finančno podjetje VEB (Vnešekonombank), ki je vir financiranja za Kremelj in ima 50 milijard dolarjev, premoženja ter banko Promsvijazbank s 35 milijardami dolarjev premoženja, ki financira rusko vojsko.

Predstavnik vlade je zagotovil, da so pripravljeni na enak ukrep tudi za druge ruske banke, med njimi banki Sberbank in VTB, ki imata skupaj 750 milijard dolarjev premoženja.

Rusko centralno banko odrezali od financiranja

Rusko centralno banko in suverene sklade so odrezali od financiranja v ZDA ter Evropi in Kremelj tam več ne more trgovati s svojim dolgom oziroma zbirati denarja.

Uvedli so še sankcije proti direktorju ruske varnostne službe FSB Aleksandru Bortnikovu in njegovemu sinu Davidu ter namestniku šefa Putinovega kabineta Sergeju Kirijenku in njegovemu sinu Vladimirju ter direktorju Promsvijazbanka Petru Fradkovu.

"Ti ljudje so imeli neposredne koristi od povezav s Kremljem in je prav, da delijo tudi bolečino," je dejal predstavnik vlade ZDA. Ukrep velja tudi kot opozorilo drugim oligarhom in družinskim članom, da jih čaka podobna usoda.

Izključitev Rusije iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema SWIFT ni bila v prvem svežnju, ampak je še vedno na mizi. Ta ukrep bi bil zelo boleč, saj bi Rusijo praktično odrezali od mednarodnih dobičkov pri prodaji nafte in plina, kar je 40 odstotkov prihodkov države.

O tem ukrepu so ZDA razmišljale leta 2014, ko je Rusija zasedla Krim, vendar je pri tem zagrozila, da bi to vzela kot napoved vojne. ZDA so doslej iz omenjenega sistema uspele izključiti Iran.

Možnosti tudi kontrola uvoza in izvoza

Na mizi ostajajo tudi izvozne kontrole oziroma prepoved uvoza in izvoza. Predstavnik vlade je povedal, da je to ključen element možnih odgovorov Rusiji s sankcijami.

Gre za ključne tehnologije, ki jih Rusija potrebuje za svoje industrije in jih lahko dobi le od ZDA. Povedal je tudi, da Rusija izpada iz finančnih sistemov Zahoda ne more nadomestiti nikjer drugje, saj se tam nahaja večina globalnega denarja.

Bela hiša poudarja, da 80 odstotkov dnevnih globalnih transakcij Rusije v tuji valuti poteka v dolarjih in da se polovica ruske zunanje trgovine opravlja v dolarjih.

Američani so sicer v odgovor na rusko početje v torek premestili nekaj enot v Evropi. Baltske države so dobile 800 vojakov in 40 letal, kmalu pa se bo v tako imenovano vzhodno krilo zveze Nato premaknilo še nekaj lovcev F35 in helikopterjev apache.