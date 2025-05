Iz Bidnovega urada so v nedeljo sporočili, da so zdravniki pri nekdanjem predsedniku pretekli teden odkrili agresivno obliko raka na prostati.

Trump, ki je Bidna na političnem parketu redno napadal in se iz njega norčeval, je v nedeljski objavi na družbenem omrežju Truth Social Bidnu zaželel hitro okrevanje, njegovi ženi Jill pa izrekel dobre želje.

V pogovoru z novinarji v Ovalni pisarni v ponedeljek pa je namignil, da je Biden prikrival svoje zdravstvene težave, češ da bi raka v tako pozni fazi morali odkriti že prej.

"To je isti zdravnik, ki je rekel, da je Joe kognitivno v redu," je pripomnil Trump in tako ponovil očitke na račun Bidnovih mentalnih sposobnosti v času preteklega mandata.

Zelo grobo se je ob diagnozo nekdanjega predsednika ZDA obregnil tudi Trumpov sin Donald Trump Jr., ki je na svojem profilu X zapisal: "Zanima me, kako je dr. Jill Biden spregledala metastatskega raka pete stopnje in ali je to še eno prikrivanje."

What I want to know is how did Dr. Jill Biden miss stage five metastatic cancer or is this yet another coverup??? pic.twitter.com/fSqtDmcX4p