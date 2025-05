Rus, ki je na črni listi Kremlja, svari: Ne počnite tega s Putinom

Andrej Kozirjev je nekdanji ruski zunanji minister, ki ga je Kremelj nedavno razglasil za tujega agenta. Glede na to, kako kritičen je do ruskega predsednika Vladimirja Putina, to ni presenečenje. V ZDA živeči Kozirjev je prepričan, da so pogajanja s Putinom izgubljanje časa in da naj Zahod rajši do zob oboroži Ukrajino. Prepričan je tudi, da se je Putin preprosto uštel z napadom na Ukrajino zaradi napačne presoje in da ne bo uresničil groženj z uporabo jedrskega orožja.

Zdaj 74-letni Andrej Kozirjev je ruski zunanji minister postal oktobra 1990, ko je bila Ruska federacija še del Sovjetske zveze. Rusko diplomacijo je vodil do januarja 1996. Na položaj zunanjega ministra ga je postavil nekdanji ruski predsednik Boris Jelcin.

Oblast Kozirjeva razglasi za tujega agenta

Kozirjev je velik kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, tako da ni presenečenje, da ga je rusko pravosodno ministrstvo aprila letos razglasilo za tujega agenta. Na tej črni listi je več kot petsto posameznikov. Poleg Kozirjeva je na seznamu še en nekdanji član ruske vlade, nekdanji premier Mihail Kasjanov. Bil je prvi Putinov premier, na čelu vlade je bil med letoma 2000 in 2004, leta 2022 pa je odšel v ZDA.

Kozirjev je velik nasprotnik Putina in ruskega napada na Ukrajino. V nedavnem intervjuju za Deutsche Welle je Zahod posvaril, da so pogajanja z ruskim predsednikom le izguba časa. "Želite ustaviti Putina? Oborožite Ukrajino do zob," svetuje. Prepričan je, da bo le oboroževanje prisililo Putina, da bo razmišljal o koncu vojne in se začel pogajati.

Kozirjev: Zahod premalo pomaga Ukrajini

"Samo ukrajinska vojska, ukrajinsko gospodarstvo in moč celotne države so lahko ovira za nadaljnjo (rusko, op. p.) agresijo v Evropi in nadaljevanje te vojne. Vendar se prav to ne dogaja," svari nekdanji ruski zunanji minister.

Andrej Kozirjev je bil tesen sodelavec nekdanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina. Kozirjev je postal znan leta 1989, ko je v članku grajal leninistično politiko Sovjetske zveze. Članek so ponatisnili tudi v Washington Postu, zaradi česar je postal znan še v mednarodni javnosti. Kot ruski zunanji minister je sodeloval pri oblikovanju sporazuma o razpustitvi Sovjetske zveze. Že decembra 1992 je Kozirjev mednarodno javnost opozoril na močno rusko nacionalistično in protizahodno opozicijo. Ta je Kozirjeva obtoževala, da dela v korist ZDA. Foto: Guliverimage

Poudaril je, da ne ameriški predsednik Donald Trump ne kdorkoli drug na Zahodu ni pripravljen storiti tega, kar ruski t. i. vzhodni zavezniki počnejo za Rusijo.

Strah pred Putinovim jedrskim izsiljevanjem

"Severna Koreja in Iran dobavljata orožje in rakete. Severna Koreja zdaj celo neposredno sodeluje v intervenciji in pošilja vojake. Zahod pa samo govori. O kakšni grožnji potem govorimo? Putin se je teh groženj navadil," opozarja Kozirjev.

Prepričan je, da je v ozadju takšne zahodne politike strah pred Putinovim jedrskim izsiljevanjem. Po njegovem mnenju je strah prazen, ker Putin ne bo nikoli uporabil jedrskega orožja v vojni v Ukrajini.

Bo Trump pustil Ukrajino na cedilu?

Za Trumpa Kozirjev pravi, da bi morda najrajši pustil Ukrajino na cedilu in se pretvarjal, da vojne v Ukrajini sploh ni, a ga za zdaj ovirata dve dejstvi: da večina republikancev v kongresu – v skladu z ameriškim sočutjem z demokratičnimi državami, ki so pod udarom diktatur – še vedno podpira Ukrajino in da je na ukrajinski strani še vedno tudi javno mnenje v ZDA.

Kozirjev je prepričan, da je Putin napadel Ukrajino, ker se je preprosto uštel zaradi treh napačnih presoj. O Trumpu pa pravi, da bi morda pustil Ukrajino na cedilu, če ne bi bila večina republikancev v kongresu in tudi ameriško javno mnenje na strani Ukrajine. Fotografija Putina in Trumpa je iz časa Trumpovega prvega mandata. Foto: Reuters

Da Putin ne bo uporabil jedrskega orožja, je bil Kozirjev prepričan že marca 2022, torej po prvih Putinovih jedrskih grožnjah po spodletelem poskusu hitre podreditve Ukrajine. Prepričan je, da je Putin kljub vsem racionalen človek, kar preprečuje njegovo uporabo jedrskega orožja.

Kozirjev: Putin je racionalen človek, ki se je uštel

Nekdanji ruski zunanji minister meni, da se je Putin uštel z napadom na Ukrajino zaradi napačne presoje. Kot je na omrežju X (tedaj še Twitter) marca 2022 zapisal Kozirjev, so bile tri Putinove glavne napačne presoje pred napadom na Ukrajino februarja naslednje.

Prva Putinova napačna presoja

Prvič, prepričan je bil, da Ukrajina v resnici ni prava država in da je lahko v najboljšem primeru satelitska država Rusije. Po strmoglavljanju proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča v začetku leta 2014 je bil obstoj Ukrajine kot ruske satelitske države ogrožen. Takrat Putin, ki je prepričan, da je v ozadju Janukovičevega padca Zahod, začne načrtovati zasedbo Ukrajine in odpravo njene državnosti.

Druga Putinova napačna presoja

Drugič, prepričan je bil, da je stanje ruske vojske zelo dobro. Kozirjev je prepričan, da so vzrok za to napačne informacije, ki jih je Putin dobival od vojaških svetovalcev. Ti naj bi se bali Putinovega odziva, če bi ta vedel, da je stanje ruske vojske slabo in da je veliko denarja, namenjenega za posodabljanje vojske, zaradi korupcije končalo v zasebnih žepih (med drugim za nakupe razkošnih jaht na Cipru). Ruska vojska je bila tako pred napadom na Ukrajino februarja 2022 Potemkinova vas.

Tretja Putinova napačna presoja

Tretjič, prepričan je bil – tako kot vsa ruska elita – da je ameriški predsednik Joe Biden duševno nesposoben. Prepričan je bil tudi, da je EU slabotna, in sicer zaradi uvedbe brezzobih protiruskih gospodarskih sankcij po zasedbi Krima leta 2014. Za nameček pa je Putin avgusta 2020 še lahko videl klavrni ameriški umik iz Afganistana.

"Lavrov služi diktatorju, ne Rusiji"

Kozirjev je na omrežju X (tedaj Twitter) kmalu po ruskem napadu na Ukrajino zapisal, da je bil zdajšnji ruski zunanji minister Sergej Lavrov v 90. letih preteklega stoletja njegov varovanec in da je vedno kril njegov hrbet, zdaj pa si ne bi upal Lavrovu obrniti hrbta.

V intervjuju za Deutsche Welle pa je Kozirjev dejal, da vsak zunanji minister izvaja predsednikovo politiko. Dodal je, da gre v primeru predsednika Putina za diktatorja. Minister za zunanje zadeve tako služi diktatorju, ne pa interesom Rusije.

Kozirjev: Lavrov ve, da je vojna katastrofa za Rusijo

"Mislim, da se Lavrov zelo dobro zaveda, da je ta vojna skoraj tako velika katastrofa za Rusijo kot za Ukrajino – in dolgoročno bi lahko bila še večja katastrofa. Ker Rusija v tej vojni izgublja sebe, medtem ko je Ukrajina junaško našla samo sebe," je še dejal Kozirjev.