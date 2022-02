Francoski in ruski predsednik, Emmanuel Macron in Vladimir Putin, sta se v današnjem telefonskem pogovoru dogovorila, da si bosta prizadevala za premirje na vzhodu Ukrajine, so sporočili iz Elizejske palače. Da je Rusija tik pred invazijo, je znova ocenil ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki pa naj bi se v kratkem sestal z ruskim kolegom.

Macron in Putin sta izpostavila potrebo po iskanju diplomatske rešitve trenutne krize in se zavezala, da bosta storila vse za to, da takšno rešitev tudi najdeta, so sporočili iz Pariza. V prihodnjih dneh naj bi se sestala zunanja ministra Francije in Rusije.

Ruski predsednik Putin je medtem za najnovejšo eskalacijo razmer na vzhodu Ukrajine po pogovoru z Macronom okrivil Kijev. Kot je dejal, gre za posledico provokacij, ki jih izvajajo ukrajinske varnostne sile. A obenem je menil, da se morajo diplomatski napori za iskanje rešitve okrepiti. ZDA in zveza Nato pa morata ruske zahteve po varnostnih jamstvih vzeti resno, je podčrtal.

Ruska stran je v pogovoru tudi izpostavila, da Kijev v pogajalskem procesu le igra in ne želi dejansko uresničiti že doseženih dogovorov. Obenem je opozorila na nevarno dobavo orožja in streliva Ukrajini s strani več članic zveze Nato, saj ta Kijev spodbuja k "vojaški rešitvi" spora s proruskimi separatisti v Lugansku in Donecku.

Predsednika sta se strinjala glede nadaljnjega iskanja rešitev na ravni zunanjih ministrov in političnih svetovalcev držav t. i. normandijske četverice - Rusije, Ukrajine, Nemčije in Francije.

Poljsko predsedstvo Ovseja je zaradi "hitrega poslabševanja varnostnih razmer na terenu" danes za ponedeljek sklicalo izredno zasedanje stalnega sveta Ovseja o Ukrajini. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik bi se pogovarjal s Putinom

Pogovor med voditeljema je trajal eno uro in 45 minut. Temu je sledil še 60-minutni pogovor Macrona z ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Zelenskim.

Zelenski je po pogovoru pozval k obnovi pogovorov z Rusijo pod nadzorom Organizacije za varnostno sodelovanje v Evropi (Ovse) in takojšnji prekinitvi ognja na vzhodu države. "Smo za pospešitev mirovnega procesa. Podpiramo takojšnje srečanje trilateralne kontaktne skupine," je dejal Zelenski. Omenjena skupina vključuje Ukrajino, Rusijo in Ovse.

Blinken: To je smrtno resno

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je medtem v pogovoru za CNN zatrdil, da se je ameriški predsednik Joe Biden pripravljen "kadarkoli" srečati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ter razpravljati o umiritvi razmer v Ukrajini.

"Vse, kar vidimo, kaže, da je to smrtno resno, da smo na robu invazije," je dejal. "A dokler tanki ne zapeljejo na ceste in letala ne vzletijo, bomo izrabili vsako priložnost in vsako minuto za to, da vidimo, ali lahko diplomacija predsednika Putina odvrne od tega dejanja," je še poudaril.

Blinken je sicer za prihodnji teden napovedal srečanje z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Do srečanja naj bi prišlo v četrtek nekje v Evropi, pod pogojem, da do takrat ne bo konflikta med Rusijo in Ukrajino. Srečanje bi lahko gostili Finska ali Švica.

Preberite tudi: