Janša, Pahor in Logar soglasno: Putinova odločitev je groba kršitev

Borut Pahor in Janez Janša sta se danes, kot je na Twitterju še sporočil predsednik republike, sestala in posvetovala o aktualnih varnostnih razmerah, povezanih z dogajanjem na rusko-ukrajinski meji.

Predsednika republike in vlade, Borut Pahor in Janez Janša, se strinjata, da je odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, da podpiše ukaz o priznanju dveh samooklicanih separatističnih regij v Ukrajini, groba kršitev mednarodnega prava in resen poseg v suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Da je Rusija kršila mednarodno pravo in mednarodna načela, je ob robu izrednega zasedanja zunanjih ministrov EU dejal tudi zunanji minister Anže Logar. "Pred nami je samo še nabor slabih možnosti," je menil ob tem.

Predsednik vlade @JJansaSDS in predsednik republike @BorutPahor sta se danes sestala in posvetovala o aktualnih varnostnih razmerah, povezanih z dogajanjem na rusko-ukrajinski meji.

Janša je že ponoči na Twitterju obsodil rusko priznanje neodvisnosti Donecka in Luganska in se zavzel, da EU Ukrajini ponudi perspektivo polnopravnega članstva.

Janša se je sestal z ministri, podprli bodo članstvo Ukrajine v EU

Pozneje je opravil konferenčni klic z ministri za obrambo, zunanje zadeve in gospodarstvo Matejem Toninom, Anžetom Logarjem in Zdravkom Počivalškom, na katerem so se dogovorili, da je Slovenija pripravljena podpreti članstvo Ukrajine v EU.

Predsednik in premier sta na današnjem srečanju govorila tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu.

S tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin priznal separatistični republiki Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, je Rusija kršila mednarodno pravo in mednarodna načela, je v izjavi ob robu izrednega zasedanja zunanjih ministrov EU dejal zunanji minister Anže Logar.

Logar o nadaljnjem sprejemanju ukrepov

Anže Logar je ob začetku izrednega zasedanja zunanjih ministrov EU dejal, da je unija "skupaj s partnerji v diplomatski ofenzivi želela preprečiti te razmere, vendar žal glede na razvoj dogodkov mora sprejeti nadaljnje ukrepe".

Minister @AnzeLog na izrednem zasedanju #FAC 🇪🇺 o priznanju samooklicanih ljudskih republik na vzhodu Ukrajine 🇺🇦: "Z ministri smo dosegli politično soglasje o usklajevanju diplomatskih aktivnosti #EU in dogovor o sprejemu uvodnega svežnja ciljnih omejevalnih ukrepov."

Poudaril je, da bo Slovenija "zagovarjala zelo striktno vlogo pri tem sankcijskem režimu z namenom odvračanja od nadaljnje destabilizacije razmer in vrnitve k prejšnjemu stanju".

Slovenska diplomacija in ministrstvo za zunanje zadeve imata tudi pripravljen načrt za varnost diplomatk in diplomatov v svoji mreži diplomatsko-konzularnih predstavništev in če bodo okoliščine to zahtevale, bodo ta proces sprožili, je še navedel.

Med razpravo na zasedanju je vodja slovenske diplomacije tudi poudaril, da je treba Ukrajini dati jasno evropsko perspektivo, so sporočili z MZZ.