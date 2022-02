Eksplozije je slišati po vsej državi, je za Siol.net povedala Lesya, ki živi med Slovenijo in Ukrajino in je zdaj v Ljubljani nenehno v navezi s starši v Kijevu. Vrste se daljšajo na bencinskih črpalkah in bankah, a za zdaj ni zmanjkalo niti goriva niti denarja, je še izvedela.

Vsi deli Ukrajine so se danes že zgodaj zjutraj prebudili z zvoki siren za preplah. "V Kijevu so bombardirali stara vojaška oporišča in skladišča," nam pove Lesya, kaj so ji sporočili njeni starši.

Hibridna vojna traja že dalj časa

Potrdili so, da je v mestu veliko napetosti, a ni toliko panike, kot bi jo morda pričakovali glede na razsežnosti ruskega napada. "Veliko ljudi je preventivno že prejšnje dni dvigalo denar na bankah, velike vrste pa so tudi danes. Čaka se dolgo, a za zdaj je videti, da denarja ni zmanjkalo."

Glavni kijevski trg nekaj tednov pred ruskim napadom Foto: Srdjan Cvjetović Bančni sistem je, tako kot skoraj vsa ukrajinska kritična infrastruktura ter državna in javna uprava, že nekaj tednov tarča intenzivnih hekerskih napadov, katerih cilj je onesposobiti državo in za katere so prepričani, da so del ruske hibridne vojne, ki se je začela krepko pred vdorom ruske vojske z vzhoda in s severa iz Belorusije. Izpadov je bilo že veliko, a kolapsa le niso dosegli.

Zračni prostor je zaprt

Ukrajinski zračni prostor je zaprt. "Bombne napade izvajajo brezpilotna letala po vsej državi. Ko sirene naznanijo letalski napad, se ljudje odpravijo v svoja domača zaklonišča."

Airspace over and around Ukraine at 06:00 UTC time, today and 7 days ago. pic.twitter.com/0U6MYguZdO — Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022

Najhuje je na vzhodu države, kjer ruske sile vdirajo prek samooklicanih uporniških republik Lugansk in Donjeck, a tudi severno od Kijeva, saj so tanke, ki vdirajo iz Belorusije, že opazili na ukrajinski strani meje.

A woman wounded in an air strike on an apartment block outside Kharkiv. God help the people of Ukraine. 🇺🇦 pic.twitter.com/zZNJQXEjRB — Darren Grimes (@darrengrimes_) February 24, 2022

Okolici kijevskih letališč oblegani

Med tarčami napadov je tudi kraj Vasilkov, približno 20 kilometrov jugozahodno od Kijeva in nedaleč od kijevskega civilnega letališča Žulijani. V Vasilkovu je namreč močno letalsko oporišče ukrajinske vojske, zato so tarča napadov tam shranjena letala mig. Od tam poročajo tudi o civilnih žrtvah.

Kijev ima še eno civilno letališče, in sicer severovzhodno pri Borispilu (večina civilnih mednarodnih poletov za Kijev poteka prav prek tega letališča), v njegovi okolici pa prav tako slišijo eksplozije.

Posnetki z letališča Mariupol na meji med Ukrajino in zasedenim območjem Krima

Nekateri zapuščajo Kijev

Zaradi napadov v glavno mesto se je nemalo prebivalcev prestolnice odločilo zapustiti mesto in odpraviti na deželo, kjer menijo, da bo varneje.

Že tako kaotične prometne razmere v Kijevu so zdaj še bolj neurejene, vrste za gorivo na bencinskih postajah so vedno daljše, a za zdaj goriva še naj ne bi zmanjkalo.

Ruski tanki vstopajo z zasedenega Krima na ukrajinsko ozemlje pod nadzorom kijevskih oblasti

Bombe padajo tudi v bližini meja Evropske unije

Tarče napadov so tudi v kraju Ivano-Frankovsk na jugozahodu Ukrajine, ki je sto ali celo manj kilometrov oddaljeno od poljske, slovaške, madžarske in romunske meje, še povedo viri iz Ukrajine, ki nam jih je posredovala naša sogovornica.

Eksplozije slišijo tudi v Moldaviji, so našim virom povedali njihovi tamkajšnji stiki. Na pol poti od Kijeva do moldavske meje je namreč kraj Uman', kjer ima ukrajinska vojska ravno tako velika skladišča, od moldavske meje ni daleč niti Odesa, ki so jo prav tako napadli.

Tarče napadov v prvih petih urah po začetku ruske invazije na Ukrajino.

Tanki s severa

V kraju Novgorod-Severski, ki je slabih 200 kilometrov severovzhodno od Kijeva, a manj kot 50 kilometrov od beloruske meje, so jih, pravijo naši viri iz Kijeva, presenetili tanki, ki so vdrli iz Belorusije.

"Leta 2014 so tam pripravili obrambne rove in zavetišča, a od takrat niso utrdili svoje obrambe," so nam še povedali.

Skušamo priklicati še nekatere vire in stike v Ukrajini, a za zdaj pri tem še nismo bili uspešni.