Neuradno: Janšev obisk v Ukrajini ni odpovedan

Namen obiska je bil izkazati podporo Slovenije evropski in evroatlantski perspektivi Ukrajine ter potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja.

Skupaj s svojimi zaveznicami v zvezi Nato in Evropski uniji ostro obsojamo rusko vojaško agresijo proti Ukrajini brez primere, je danes tvitnil premier Janez Janša. "Rusija mora takoj umakniti svojo vojsko in v celoti spoštovati ozemeljsko celovitost Ukrajine," kjer pa je treba vzpostaviti območje prepovedi preletov, je zapisal v angleščini.

Full support, @MorawieckiM. We have to do everything we can to help 🇺🇦 to defend itself. #StandWithUkraine #StopRussianAggression https://t.co/MEo7qc3rS9