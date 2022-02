Potem ko je ruska vojska danes ponoči začela napadati tarče po vsej Ukrajini, je predsednik Volodimir Zelenski za vso državo razglasil vojno stanje. Zavladala je panika, ljudje množično bežijo iz mest. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter je v pogovoru poudaril, da konzularne pomoči Slovencem, ki so se odločili ostati v Ukrajini, v tem trenutku ne morejo zagotoviti, saj je to zdaj logistično neizvedljivo: "Mi ta trenutek lahko pomagamo z informacijami in nasveti. Prva resnica je, da evakuacijskih konvojev ni in ne bo. Če smo pred nekaj dnevi še lahko rekli, da mogoče ne bo tako hudo, je zdaj nemogoče reči, kako hudo lahko še je."

12. februarja je ministrstvo za zunanje zadeve Slovence v Ukrajini pozvalo, naj na varen način zapustijo državo. Po podatkih ambasade v Kijevu je bilo takrat v Ukrajini od 60 do 70 slovenskih državljanov.

"V teh 14 dneh so številni zapustili državo, nekateri pa so se odločili ostati. To so ljudje, ki so si tam ustvarili življenje, tam imajo družino, podjetje ... Oditi je težko, težko je tudi ostati. Razmere so očitno presenetile vse," je pojasnil Šter in poudaril, da tisti, ki so ostali, vidijo in razumejo, da zdaj konzularne pomoči ne morejo ponuditi, ker je v tem trenutku to logistično neizvedljivo. Po njegovih besedah evakuacijskih konvojev ni in ne bo.

Slovenske državljane 🇸🇮, ki se trenutno nahajajo v Ukrajini 🇺🇦, pozivamo, da po najbližji možni poti varno zapustijo Ukrajino. Konzularno poslovanje Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu je do nadaljnjega ustavljeno.@vladaRS @SLOinUKR https://t.co/LvoWWSlyA6 — MFA Slovenia (@MZZRS) February 24, 2022

Šter: Kličejo nas svojci Slovencev v Ukrajini

"Če smo pred nekaj dnevi še lahko rekli, da mogoče ne bo tako hudo, je zdaj nemogoče reči, kako hudo lahko še je. V državi divja vojna. Zdaj nas kličejo zlasti svojci tistih, ki so ostali v Ukrajini. Tem zdaj lahko pomagamo le z informacijami in nasveti, kam naj ne hodijo, kam lahko gredo," je pojasnil Šter.

V tem trenutku so razmere za odhod iz države mnogo težje, kot so bile pred 14 dnevi. Na cestah so zastoji, železniški promet vozi brez voznega reda, letalski promet ne deluje. Zato na zunanjem ministrstvu svetujejo, naj pot nekoliko odložijo: "Priporočamo, da tisti, ki se zdaj želijo odpraviti na pot, s tem nekoliko počakajo. Umaknejo naj se na varno, si priskrbijo dovolj vode in hrane in počakajo na boljše razmere za potovanje. Če zapuščajo svoje domove, pa naj imajo s seboj osebni dokument."