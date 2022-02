Ostra obsodba iz športnih krogov: To, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, je zastrašujoče in je treba obsoditi

Smučarski tekači imajo sicer to zimo finale sezone svetovnega pokala na koledarju od 18. do 20. marca v ruskem Tjumenu, pri Fisu pa tekme za zdaj še niso preložili.

Za veliki kristalni dvoboj boj bijeta Klaebo ter Rus Aleksander Boljšunov, ki je v Pekingu osvojil pet kolajn. Po 17 od 29 tekem vodi Norvežan, ki ima na prvem mestu 1183 točk, medtem ko jih ima Boljšunov 368 manj.

Klaebo že odpovedal svoj nastop v Rusiji

Vendar je danes Klaebo napovedal, da sam v Rusiji ne bo tekmoval. "To, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, je zastrašujoče in nekaj, kar je treba obsoditi. Obenem postavlja naš svet v novo in nevarno situacijo. To je vojna in vstopamo v čas izjemno visokega tveganja na več področjih," je dejal Klaebo za VG.

Ruska vojska je napadla Ukrajino. Ruske sile so že globoko v vzhodni Ukrajini v odcepljenih republikah Doneck in Lugansk, danes zjutraj pa so začele obsežno invazijo z najmanj petih front, poročajo mediji.

"Zdaj mora Fis jasno sprejeti odgovornost in pokazati, da ima hrbtenico. Gre samo za selitev finala svetovnega pokala, ki je bil previden v Rusiji. Pri Fisu bi se lahko odzvali veliko hitreje in v Oestersundu na Švedskem končali sezono. Pričakujem, da bo Fis ukrepal danes," je bil v pozivih krovni mednarodni smučarski zvezdi oster Klaebo.

"Osebno nimam načrtov potovati v državo, ki vdre v drugo državo. In tam tekmovati na smučeh," je še dejal Klaebo.

Predsednik norveške zveze Erik Roeste je danes zjutraj predsedniku Fisa Johanu Eliaschu in generalnemu sekretarju Michelu Vionu poslal elektronsko sporočilo, v katerem ju je pozval, da je treba hitro sprejeti odločitev o načrtovanih tekmah v Rusiji.

"Osebno menim, da bi bilo popolnoma narobe gostiti finale svetovnega pokala v državi, ki trenutno drugi evropski državi povzroča veliko uničenje in trpljenje. Gre za nekaj večjega od športa. Potem šport ne more biti nevtralen," je za VG menil Erik Roeste.