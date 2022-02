Vettel že zdaj napovedal bojkot dirke v Rusiji

Medtem ko v številnih športnih zvezah in vodstvih tekmovanj še razmišljajo in pripravljajo odzive na aktualno politično in vojaško dogajanje v Ukrajini, je med športniki, ki so se že odločno odzvali, tudi nekdanji svetovni prvak Vettel.

Na testiranjih v Barceloni je dirkač ekipe Aston Marin dejal, da se je že odločil, še preden bi se morda dirkači sestali z vodstvom tekmovanja in se pogovorili o morebitnih nadaljnjih korakih, povezanih z Rusijo in Ukrajino.

"Žal mi je za nedolžne ljudi, ki so žrtve in jih ubijajo zaradi neumnih razlogov norega vodenja neke države. Narobe bi bilo dirkati v tej državi in tja ne bom šel," je o udeležbi na dirki v Sočiju, ki je v koledarju sezone 2022 načrtovana za 25. september, dejal Vettel.

Odzval se je tudi svetovni prvak Max Verstappen, ki je dejal, da ni prav voziti v državi, ki je v vojni, vendar je poudaril, da mora odločitev o morebitnem bojkotu sprejeti vodstvo tekmovanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uradnega odziva vodstva tekmovanja glede dirke v Sočiju sicer še ni, sporočili so le, da skrbno spremljajo dogajanje.

Preberite še: