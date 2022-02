Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavobol za Uefo in Čeferina. Kaj bo s finalom lige prvakov v Rusiji?

Evropska nogometna zveza (Uefa) se v zadnjih letih spopada z zelo zahtevnimi ovirami. Epidemija novega koronavirusa je prizadejala veliko škode, lani je bila resna grožnja ideja elitne superlige, ki je po nekaj dnevih ''vojne'' s krovno evropsko sezono neslavno propadla, letos pa ima Uefa opravka s pravcato vojno. Zakuhalo se je v Ukrajini, ki jo je napadla Rusija. Največja država na svetu je deležna vse večjih sankcij, ljubitelje nogometa pa še kako zanima vprašanje, kakšna bo usoda finala lige prvakov. 28. maja bi ga moral gostiti Sankt Peterburg.

Eden od najmodernejših nogometnih objektov v Evropi, stadion Krestovski v St. Peterburgu, bi moral letos gostiti finale lige prvakov. Foto: Reuters

Otoški mediji že omenjajo možnost, da bi se lahko tekma, na kateri bi se odločalo o evropskem naslovu, preselila na Wembley v Londonu. Ker pa bi moral ta dan po predvidenem urniku na tem kultnem stadionu potekati dvoboj play-offa za preboj v tekmovanje championship, se porajajo nova vprašanja. Wembley je sicer v načrtih Uefe za prizorišče finala lige prvakov predviden leta 2024, lani pa je bil na njem finale evropskega prvenstva, na katerem je Italija premagala Anglijo.

Bojkot angleških klubov?

Boris Johnson odločno nasprotuje temu, da bi bil finale lige prvakov na ruskih tleh. Foto: Reuters Londonski župan Sadiq Khan je prepričan, da je angleško velemesto zmožno letos gostiti finale lige prvakov, hkrati pa zagovarja prepričanje, da tega spektakla ne bi smela gostiti Rusija. ''Gostiti finale lige prvakov je privilegij. Če bi Uefa dovolila Sankt Peterburgu, da gosti finale, bi s tem dala vedeti, da odobrava agresivno vedenje Putinove Rusije,'' je prepričan Khan.

O tem, da finala lige prvakov ne bi smelo biti v Rusiji, je spregovorila tudi britanska vlada. Predsednik vlade Boris Johnson pravi, da je nekaj nepredstavljivega, da bi Rusija gostila velike nogometne tekme. Zunanja ministrica Liz Truss zahteva, da se finale igra drugje, hkrati pa zagovarja odločitev, da bi morali angleški klubi bojkotirati finale na ruskih tleh. V igri za evropsko krono so še vsi štirje angleški predstavniki. Tako Chelsea, ki tudi brani naslov, kot tudi Liverpool, Manchester City in Manchester United. Vsi so si na prvih tekmah osmine finala zagotovili dobro izhodišče pred povratnimi srečanji, tako da se jim nasmiha napredovanje med najboljših osem.

Kako se bo odločila Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom? Foto: Guliverimage

Uefa se je znašla pod pritiskom, saj je eden izmed osrednjih sponzorjev lige prvakov ruski energijski gigant Gazprom. Na leto prispeva v blagajno evropske krovne zveze 40 milijonov evrov. ''Denar ali morala,'' se sprašujejo po svetu. Lovke Gazproma so prisotne tudi v nemškem nogometu. Nemški Bild zahteva, da se Schalke odreče sponzorstvu ruskega podjetja. Na fotografijah nogometašev drugoligaša Schalkeja tako namesto logotipa Gazproma uporablja znak v ukrajinskih rumeno-modrih barvah z napisom ''Svoboda Ukrajini''.

Burlakov: Angleži prehitevajo dogodke

Ruski nogometaši so od nastopa na SP 2022 oddaljeni le še dva koraka. Foto: Reuters Kako pa na zahteve britanske vlade odgovarja ruska duma? Sergej Burlakov, namestnik direktorja komiteja za fizično kulturo in šport, pojasnjuje, da športa ne bi smeli mešati s politiko. ''Gospa Truss malce prehiteva dogodke. Kakor mi je znano, se angleški klubi še niso uvrstili v finale lige prvakov. Veliko nogometašev v angleških klubih ni Britancev. Šport se ne bi smel mešati s politiko. Potem športna tekmovanja ne bi bila več zanimiva za svet. Rusija si želi, da bi prebivalci DPR (proruska republika Doneck) in LPR (Ljudska republika Lugansk) spremljali finale lige prvakov v miru,'' sporoča ruski funkcionar.

Predsednik organizacijskega komiteja za finale v Sankt Peterburgu Aleksej Sorokin v teh negotovih časih miri javnost in sporoča, kako potekajo priprave na srečanje po ustaljenem redu ter da Uefa ni izrazila želje, da bi tekmo preselila drugam.

Lastnik Chelseaja, aktualnega evropskega prvaka, je ruski milijarder Roman Abramovič. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da naslov brani Chelsea, ki je v torek na prvi tekmi osmine finala premagala francoskega prvaka Lille z 2:0, uspehe modrih pa že vrsto let napaja bogastvo ruskega lastnika Romana Abramoviča.

Sankt Peterburg ne bi prvič ostal brez finala

Lani so Porto preplavili navijači Chelseaja in Manchester Cityja. Foto: Reuters Finale lige prvakov je dogodek, ki si ga želi vsak gostitelj, saj bi ga obiskalo več deset tisoč navijačev finalistov. Tako je bilo v omejenem obsegu denimo že lani v Portu, ko sta se udarila Chelsea in Manchester City. Že takrat je bilo kar nekaj nejasnosti in sprememb zaradi prizorišča finala. Po prvotnem scenariju bi moral finale potekati na modernem stadionu Krestovski (Gazprom Arena) v Sankt Peterburgu, a je nato prevladala odločitev, da se sklepno dejanje najmočnejšega evropskega tekmovanja vendarle izpelje v Istanbulu, na olimpijskem stadionu Atatürk, ki je ostal leta 2020 brez spektakla zaradi epidemije koronavirusa. Ta je nato potekal pred praznimi tribunami v posebnem strogem mehurčku v Lizboni.

Ko se je lani že zdelo, da bo finale v Istanbulu, je Uefa dva tedna pred srečanjem spremenila odločitev. Ker sta se v finale uvrstila dva angleška kluba, Turčija pa je bila na britanskem rdečem seznamu, kar zadeva omejitve pri potovanjih zaradi epidemije bolezni covid-19, je Uefa preselila finale v Porto in s tem zagotovila, da so bile tribune na finalu vsaj delno polne. V Istanbulu to ne bi bilo mogoče, na Portugalskem pa je lahko vsakega angleškega velikana bodrilo šest tisoč navijačev.

Zenit bo danes na povratni tekmi šestnajstine finala evropske lige gostoval pri španskem Betisu v Sevilli. Foto: Reuters

V izločilnem delu evropskih tekmovanj sta še dve ruski ekipi. Zenit bo danes na povratni tekmi šestnajstine finala evropske lige gostoval pri Betisu v Sevilli. Na prvi tekmi v St. Peterburgu je prejšnji četrtek izgubil z 2:3. Moskovski Spartak že ima zagotovljeno mesto v osmini finala. Žreb osmine finala bo v petek. Ukrajinskih klubov ni več v evropskih tekmovanjih.

Rusi za SP 2022 s Poljsko v Moskvi?

Ruska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za SP 2022 dvakrat premagala Kekovo četo z 2:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zahtevna naloga čaka tudi Mednarodno nogometno zvezo (Fifa). Rusko reprezentanco, staro znanko Kekove čete, to je v kvalifikacijah za SP 2022 dvakrat premagala z 2:1 (v Sočiju in Mariboru), namreč kmalu čakajo dodatne kvalifikacije za SP 2022. Če bo Rusija hotela nastopiti v Katarju, bo morala najprej 24. marca, torej natanko čez mesec dni, premagati Poljsko, dvoboj bi moral biti odigran v Moskvi, nato pa še pet dni pozneje, tudi ta tekma bi se igrala v Rusiji, z boljšim iz drugega polfinalnega dvoboja skupine B med Švedsko in Češko.

V play-offu za SP 2022 bo nastopila tudi Ukrajina. 24. marca bo gostovala na Škotskem. Če bo uspešna, bo vstopnico za SP 2022 vnovič lovila na gostovanju, pri zmagovalcu polfinalnega obračuna skupine A med Walesom in Avstrijo.