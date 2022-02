Varovanci slovenskega trenerja vpoklicani v ukrajinsko vojsko

"Seveda sem v stiku s svojimi tekmovalci, trenerji in preostalimi ljudmi iz ukrajinske reprezentance. Jasno je, da je tekmovalne sezone za nas konec. A ko začne zares 'ropotati', je to drugotnega pomena," nam je povedal Uroš Velepec, ki v tej sezoni v Ukrajini deluje kot trener.

Nekaj članov biatlonske reprezentance je bilo po napadu Rusije vpoklicanih v ukrajinsko vojsko, stanje je izjemno resno, pravi slovenski strokovnjak in priznava, da trpi ob spremljanju skrb vzbujajočih dogodkov. "Stres je še toliko večji, ker stvari spremljam od zunaj in nimam najboljših informacij. Nekaj vidim po televiziji, nekaj po spletnih straneh, nekaj po pogovorih s prijatelji v Ukrajini, ampak je grozno, ko ne veš dobro, kaj vse se dogaja."

Putinove invazije na Ukrajino v biatlonskih vrstah niso pričakovali, pravi Velepec: "Vsi v ekipi so pravi profesionalci in tako smo bili bolj ali manj osredotočeni na sezono. Naša naloga je bila sezono izpeljati do konca. No, zdaj je je konec. Saj smo se tudi o tem pogovarjali, tudi na nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu, a tega, da bo šel ta 'kreten' v bratomorno vojno, pa vendarle nismo pričakovali. To je bil šok. V ekipi smo tudi zelo povezani, imamo se radi, zato je vse skupaj zelo čustveno."

Ne skrbi ga le sedanje stanje, pač pa prihodnost. Tako bližnja kot daljna, nam je še povedal Velepec.

