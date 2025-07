Ukrajinci zadeli pomembno letališče v Rusiji #video

Guverner Voroneža Aleksander Gusev je na Telegramu zapisal, da je bilo čez noč nad regijo uničenih več kot 25 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Povedal je, da je bil začasno poškodovan daljnovod, vendar ni omenil vojaškega letališča.

On 5 July, units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other components of the Defence Forces, struck the Borysoglebsk airfield in Voronezh oblast as part of efforts to reduce the enemy's capabilities to conduct air strikes. pic.twitter.com/UZxC1NXiDC