Mok ostro obsodil rusko kršitev olimpijskega premirja

Olimpijsko premirje mir se je začelo 28. januarja, sedem dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu, in bi se končalo 20. marca, teden dni po koncu paraolimpijskih iger v kitajski prestolnici. To je 2. decembra podprlo vseh 193 članic Združenih narodov, s tem so obudili okrog 3000 let staro antično olimpijsko tradicijo.

Mok je ustanovil posebno skupino, ki bo skrbno spremljala dogajanje in usklajevala humanitarno pomoč, kjer bo potrebno. Foto: Reuters

"Odločno obsojamo prekinitev olimpijskega miru, ki ga je storila ruska vlada. Danes zato predsednik Moka znova poziva k miru, kar je storil že v svojih govorih tako na slovesnosti odprtja kot zaključka iger na Kitajskem," so sporočili iz Moka.

"Mok je zaradi razvoja dogodkov zelo zaskrbljen glede varnosti olimpijske družine v Ukrajini. Ustanovili smo posebno skupino, ki bo skrbno spremljala dogajanje in usklajevala humanitarno pomoč, kjer bo potrebno," so še zapisali v izjavi za javnost.

Nemška agencija dpa pa poroča, da je že leta 2008, tik pred odprtjem poletnih olimpijskih iger v Pekingu, izbruhnila vojna med Gruzijo in Rusijo zaradi južnega Kavkaza v Južni Osetiji. Leta 2014 pa je Rusija v zadnjih dneh zimskih iger v domačem Sočiju priključila ukrajinski črnomorski polotok Krim.