Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v izjavi, ki jo je objavil njegov tiskovni urad, pozval vse Evropejce z bojnimi izkušnjami, naj z orožjem pridejo v Ukrajino in branijo državo pred vdorom ruskih sil. Iz Kremlja so medtem sporočili, da so pripravljeni na dialog z Ukrajino. V Črnem morju je Rusija napadla oskrbovalno ladjo, ki pluje pod moldavsko zastavo. Nekdanji predsednik Ukrajine Petro Porošenko je Putina medtem obtožil, da je nor.

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v Ukrajini:



16:23 Porošenko komaj zadrževal solze: Putin je nor, če misli, da nas bo prišel pobijat

Za ameriško televizijo CNN se je z ulic Kijeva oglasil nekdanji ukrajinski predsednik Petro Porošenko. V kamero je pokazal jurišno puško AK-47 oziroma tako imenovano "kalašnikovko" in med zadrževanjem solz dejal, da se lahko Ukrajina brani v neskončnost.

Porošenko, ki je bil predsednik Ukrajine od leta 2014 do leta 2019, ko ga je zamenjal zdajšnji predsednik Volodimir Zelenski, je za CNN med drugim tudi priznal, da ukrajinska vojska na spopad ni pripravljena tako dobro kot ruska in da preprosto nima dovolj orožja za vse prostovoljce, ki se želijo boriti proti okupatorju, a da to kompenzira s srčnostjo in pripravljenostjo na branjenje domovine.

Dejal je še, da Ukrajinci sovražijo Putina, za katerega sam pravi, da je verjetno nor, če misli, da jih bo prišel pobijat.

“How long do you think you can hold out?”



“Forever.”



Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR — CNN (@CNN) February 25, 2022

16:06 Putin ukrajinsko vojsko pozval, naj prevzame Kijev

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ukrajinsko vojsko pozval, naj prevzame oblast v Kijevu ter vrže z oblasti predsednika Volodimirja Zelenskega in njegove sodelavce, ki jih je označil za "neonaciste" in "odvisnike od mamil".

"Vzemite oblast v svoje roke. Mislim, da se bomo lažje pogajali z vami kot s to bando neonacistov in odvisnikov od mamil," je ukrajinsko vojsko pozval Putin v nagovoru, ki ga je predvajala ruska televizija.

Ruski vojaški konvoj, ki se danes premika v Ukrajino:

14:44 Rusija pripravljena vstopiti v pogajanja z Ukrajino

Kremelj je pozdravil poziv ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o pogajanjih med državama in sporočil, da je predsednik Vladimir Putin pripravljen poslati delegacijo v belorusko prestolnico Minsk na pogovore z Ukrajino.

Ukrajinski predsednik je Rusijo dvakrat pozval k dialogu. Prvi predlog za pogovore je podal pozno v sredo tik pred rusko invazijo, drugega pa v četrtek zvečer. Zelenski je opozoril, da je njegov glavni cilj doseči mir v Ukrajini in zagotoviti varnost njenih državljanov, zato se je pripravljen pogovarjati z vsemi tudi z Rusijo v različnih oblikah in na katerem koli mestu.

Njegova poziva je danes pozdravil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da je Putin pripravljen poslati delegacijo na pogovore v Minsk, ki je v preteklosti že gostil mirovne pogovore med Kijevom in Moskvo. Po navedbah Kremlja je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pripravljen ustvariti pogoje za srečanje ruske in ukrajinske delegacije.

14:28 Zelenski Evropejce z bojnimi izkušnjami vabi v Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v izjavi, ki jo je objavil njegov tiskovni urad, pozval vse Evropejce z bojnimi izkušnjami, naj z orožjem pridejo v Ukrajino in branijo državo pred vdorom ruskih sil. Prav tako je Zahod obtožil, da prepočasi pomaga njegovi državi in zahteval dodatno pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če imate bojne izkušnje v Evropi in ne želite gledati neodločnosti politikov, lahko pridete v našo državo in se nam pridružite pri obrambi Evrope, ki je sedaj ogrožena," je danes izjavil Zelenski. Dramatičen poziv na pomoč je izrekel ravno v času, ko se ruske sile približujejo ukrajinski prestolnici, nekatere enote pa naj bi že dosegle severni del mesta.

Ukrajinski predsednik je Zahod tudi kritiziral zaradi počasne in nezadostne pomoči Ukrajini proti ruski invaziji. "Državnim institucijam v Evropi se ne mudi. Kako se boste branili vi, če nam v Ukrajini tako počasi pomagate?" je opozoril in pozval Evropejce, naj od svojih vlad zahtevajo, da Ukrajina pridobi več finančne in vojaške pomoči.

Zelenski je prav tako Evropo pozval k nadaljnjem ukrepanju. "Evropa ima dovolj moči, da ustavi to agresijo," je dejal in jo pozval k sprejetju dodatnih sankcij, kot so ukinitev vizumov za Ruse, izključitev iz sistema Swift, odpoklic veleposlanikov, naftni embargo in še več.

14.00 Ukrajina: Rusi napadli ladjo z zastavo Moldavije

Iz ukrajinske vojske so sporočili, da so Rusi napadli oskrbovalno ladjo Millenium Spirit, ki pluje pod moldavsko zastavo. Ladja je bila na poti v pristanišče Pivdennyi na jugu Ukrajine v bližini mesta Odesa. Kot pravi ukrajinska vojska, z ladjo nimajo več stika.

12.08 Kaj se dogaja v Kijevu?

Na podlagi objav v medijih, uradnih sporočil ukrajinske vlade in mestnih oblasti ter objav na spletnih družabnih omrežjih so pri LiveUaMap pripravili pregled dogajanja v Kijevu.

11.20 Na milijone beguncev iz Ukrajine

- Združeni narodi se pripravljajo na to, da bo zaradi stopnjevanje ruske invazije na Ukrajino svoje domove bilo prisiljeno zapustiti do štiri milijone ljudi. Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov (UNHCR) se je že več tisoč ljudi zateklo v sosednje države, kot so Poljska, Moldavija, Slovaška in Rusija.

Ob tem so iz UNHCR po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili, da so pripravljeni pomagati Ukrajincem, ki bodo prisiljeni zapustiti svoje domove.

Prisotnost v ukrajinskih sosednjih državah, Moldaviji, Romuniji, Poljski in na Madžarskem, krepi tudi Sklad Združenih narodov za otrok (Unicef).Kot so napovedali, bodo ob begunskih koridorjih vzpostavili zavetišča za ženske in otroke.

Iz Urada ZN za človekove pravice pa so sporočili, da so iz Ukrajine prejeli poročila o 25 ubitih in 102 ranjenih civilistih, odkar je Rusija v četrtek v zgodnjih jutranjih urah vdrla v Ukrajino. Velika večina žrtev je z območij, ki jih nadzoruje ukrajinska vlada. Ob tem v uradu dodajajo, da naj bi bilo dejansko število žrtev veliko večje.

10.20 Na severu Kijeva streljanje in eksplozije

Ko je bilo v predelu mesta ObolonSky na severu Kijeva slišati streljanje z osebnim orožjem, so številni ljudje začeli bežati na varno. Večje eksplozije so se slišale vse do središča mesta.

Ko so ruske enote prispele v predel ObolonSky, je ukrajinsko ministrstvo za obrambo na Facebooku civiliste pozvalo k uporu. "Državljane pozivamo, naj nas obveščajo o premikih enot, izdelujejo molotovke in nevtralizirajo sovražnika," so še zapisali v objavi.

Pozneje je ukrajinska vojska objavila, da ruska vojska poskuša "zaobiti" mesto Černigiv na severu Ukrajine, ki ga je ukrajinska vojska ubranila, da bi napadli Kijev. Dodali so, da ruske enote proti prestolnici napredujejo tudi iz vzhodnega mesta Konotop, ki je pod nadzorom ruske strani.

"Razmere v ukrajinski prestolnici so zelo težke, potem ko je Rusija zgodaj zjutraj začela bombardirati mesto," je po pogovorih z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim pred tem sporočil poljski predsednik Andrzej Duda. Na Twitterju je objavil, da so Rusi mesto začeli bombardirati v zgodnjih jutranjih urah.

"Brezpilotna letala mečejo bombe na stanovanjske hiše, ljudje umirajo. Gre za očitno teroristično dejanje, katerega cilj je zlomiti moralo, a so Ukrajinci trdno odločeni braniti prestolnico," je dodal.

8.56 Rusi se oblačijo v ukrajinske uniforme

Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Malyar je sporočila, da je ruska vojska zasegla dve vojaški vozili in pridržala ukrajinske vojake, poroča The Guardian. Rusi so se nato preoblekli v ukrajinske uniforme in se odpravili v središče Kijeva. Sledila naj bi jim kolona ruskih vojaških vozil.

⚡️The Russian military seized two vehicles of the Armed Forces of Ukraine, changed into Ukrainian uniform and are moving to the center of Kyiv. They are followed by a column of Russian military trucks, says Deputy Defense Minister. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

8.33 Rusko letalo padlo na blok v Kijevu

V jutranjih urah so iz Kijeva poročali o požarih v dveh blokih, na katera je padlo sestreljeno rusko vojaško letalo.

Live on the scene from Southeast Kyiv. This residential building suffered massive damage. Trying to gather facts on what happened. This is 15 minutes from where I live. pic.twitter.com/VzIkxXy0SX — Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) February 25, 2022

8.12 Zelenski: Jaz sem tarča

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da je tarča ruske vojske, saj bi z njegovim atentatom politično uničili Ukrajino. Zato ne namerava zapustiti Kijeva.

8.05 Ukrajina: Rusi bodo danes s tanki napadli Kijev

Ukrajina pričakuje napad ruske vojske s tanki na Kijev, je po poročanju The Guardiana dejal Anton Herashchenk z ukrajinskega notranjega ministrstva. Po njegovih besedah bo danes ključen dan za vojno v Ukrajini.

7.28 Ukrajina: Uničili smo vsaj 30 ruskih tankov in rusko letalo

⚡️Ukrainian Interior Ministry adviser Anton Gerashenko shared this video purportedly showing air defense systems take out a Russian aircraft over Kyiv’s Darnitsky region moments ago. Other explosions heard and reported around the capital. pic.twitter.com/e9wL7ZckUQ — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

7.25 Veliko prebivalcev Kijeva je noč preživelo v zakloniščih in postajah podzemne železnice

February 25, 2022: Residents of a major European country have spent another sleepless night huddled in subway stations and basements while tank battles and air strikes rage above them. https://t.co/qFxkfB1HwK — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

7.16 Britanci: Ukrajinci so se izkazali

Ukrajinska vojska se je napadalcem uspešno upirala in ruska vojska včeraj ni dosegla zastavljenih ciljev, so zapisali pri britanskem obrambnem ministrstvu.

We can confirm the following developments in Ukraine: pic.twitter.com/YqFUyj2HbO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2022

7.02 Ukrajinci ujeli ruska vojaka

Ukrajinska vojska je na Facebooku objavila posnetek dveh ruskih vojakov, ki so ju ujeli med vojnimi operacijami.

6.44 V središču Kijeva odjeknili eksploziji

V središču ukrajinske prestolnice Kijev sta zgodaj zjutraj odjeknili dve glasni eksploziji. Kijevu se sicer približujejo enote ruske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je ruska stran streljala na civilna območja v prestolnici, ukrajinska protizračna obramba pa je po lastnih navedbah odbila "dve smrtonosni darili", je razvidno iz objave ukrajinske vojske na Facebooku.

Фото наслідків обстрілів у Старобільську, Луганська область pic.twitter.com/qX6X51aRZY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da so "ostanki raket" zadeli stanovanjsko stavbo, pri tem pa so bile ranjene tri osebe, ena je v kritičnem stanju.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je že obsodil "grozljive raketne napade", ki so pretresli Kijev. "Grozni ruski raketni napadi na Kijev," je Kuleba zapisal na Twitterju. "Nazadnje je naše glavno mesto kaj takega doživelo leta 1941, ko ga je napadla nacistična Nemčija," je dodal.

6.00 Viri v Pentagonu: Ruska vojska se približuje Kijevu, da bi strmoglavila oblast

Ruska vojska, ki ima "popolno zračno premoč" v Ukrajini, se je v četrtek približala Kijevu z namenom, da strmoglavi ukrajinsko in ustoliči marionetno vlado, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočil neimenovani visoki predstavnik Pentagona. Pri tem ni izključil možnosti, da bi ruska vojska že danes obkolila Kijev.

Ruski vojaki iz smeri Belorusije hitro napredujejo proti jugu in zategujejo zanko okoli Kijeva, je opozoril. "Menimo, da želijo strmoglaviti vlado in postaviti svojo, kar bi pojasnilo takšen napredek proti Kijevu," je dodal.

"Ukrajinska zračna obramba je nevtralizirana, Ukrajinci zračne obrambe nimajo," je opozoril in napovedal, da bodo Rusi v naslednjih urah skušali strniti vrste okoli prestolnice, "njena obramba pa bo odvisna od kopenskih sil in ljudskega odpora".

Ruska vojska bi lahko obkolila Kijev v nekaj dneh, če ne že danes zjutraj, sodeč po tem, kako hitro napreduje, je ocenil. "Časa ni veliko. Veliko bo odvisno od ukrajinskega odpora," je še dejal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer opozoril, da so ruske "diverzantske skupine" že vstopile v prestolnico Kijev, poroča AFP.

Kot je dodal, z družino ostaja v Ukrajini, čeprav je za Rusijo "tarča številka ena". "Ukrajino želijo politično uničiti tako, da odstranijo vodjo države," je dejal.

5.11 UNHCR: V Ukrajini domove zapustilo sto tisoč ljudi, na tisoče jih beži v tujino

V Ukrajini je zaradi ruske invazije domove zapustilo sto tisoč ljudi, več tisoč pa jih je zapustilo državo, je danes na podlagi prvih ocen sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). "Ne moremo še potrditi natančnih številk, vendar je jasno, da se je v državi začelo veliko preseljevanje," je poudarila tiskovna predstavnica UNHCR v Ženevi.

"Ocenjujemo, da je skoraj sto tisoč ljudi že moralo zapustiti svoje domove in da bi lahko bili razseljeni znotraj države ter da je nekaj tisoč ljudi že pobegnilo čez mejo," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejala tiskovna predstavnica UNHCR v Ženevi Shabia Mantoo.

Moldavska predsednica Maia Sandu je nocoj tvitnila, da je mejo te države z Ukrajino danes prečkalo več kot štiri tisoč ljudi. Kot je dodala, je vlada postavila sprejemna središča za begunce. "Naše meje so odprte za ljudi iz Ukrajine, ki potrebujejo varno namestitev ali želijo tranzit," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila Maia Sandu.

Visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi je danes izrazil zaskrbljenost zaradi hitrega poslabšanja razmer ob ruski agresiji v Ukrajini in pozval sosednje države, naj ohranijo svoje meje odprte za tiste, ki iščejo varnost in zavetje.

3.21 Ukrajinski predsednik odredil splošno mobilizacijo

Potem ko je ruska vojska napadla Ukrajino, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj podpisal odlok, s katerim je ukazal splošno mobilizacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

V skladu z odlokom, objavljenim na spletni strani ukrajinskega predsedstva, bo ukrep veljal 90 dni in predvideva vpoklic vojaških obveznikov in rezervistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Kijeva je bilo danes v hudih spopadih po ruskem napadu na Ukrajino ubitih najmanj 57 ljudi, 169 pa je ranjenih. Ukrajinski minister za zdravje Viktor Ljaško je prebivalce pozval, naj darujejo kri, poročanje ukrajinske tiskovne agencije Unian povzema nemška tiskovna agencija dpa.

1.21 Zelenski: Prvi dan ruske invazije ubitih najmanj 137 ljudi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer sporočil, da je od začetka ruske invazije na Ukrajino umrlo najmanj 137 ukrajinskih državljanov. Med žrtvami so tako vojaki kot civilisti, je dejal. Zahodu je očital, da je Ukrajina v boju proti Rusiji ostala prepuščena sama sebi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Danes smo izgubili 137 svojih junakov, svojih državljanov. Vojake in civiliste," je dejal Zelenski v videoposnetku, objavljenem na spletni strani ukrajinskega predsedstva. Kot je dodal, je bilo v spopadih ranjenih še 316 Ukrajincev.

V boju proti Rusiji je Ukrajina ostala sama, je očital Zahodu. "Ostali smo sami, da branimo svojo državo," je dejal.

"Kdo se je pripravljen boriti z nami? Ne vidim nikogar. Kdo je pripravljen dati Ukrajini jamstvo za članstvo v Natu? Vsi se bojijo," je opozoril.

Zelenski je tudi dejal, da so ruske "diverzantske skupine" že vstopile v prestolnico Kijev, in pozval prebivalce, naj ostanejo previdni in spoštujejo policijsko uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je dodal, z družino ostaja v Ukrajini, čeprav je za Rusijo "tarča številka ena". "Ukrajino želijo politično uničiti tako, da odstranijo vodjo države," je dejal.