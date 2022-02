Vrnitev na kraj, kjer se je začela pisati zlata zgodovina

Slovenski ljubitelji košarke se gotovo z nasmehom spominjajo zadnje medsebojne tekme Slovenije in Finske. Ta se je odvila na evropskem prvenstvu leta 2017, ko so bili Slovenci v skupinskem delu ravno v Helsinkih boljši z 81:78, na ta način pa so tlakovali pot do zlatega odličja. Takrat je odlično igro prikazal najboljši igralec evropskega prvenstva Goran Dragić, ki je dosegel kar 29 točk. Nekdanji slovenski kapetan se je od takrat že poslovil od izbrane vrste, od zlate zasedbe bodo tokrat v Helsinkih v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prisotni štirje košarkarji, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič in Žiga Dimec, ki bodo skupaj s preostalimi soigralci lovili tretjo zmago v kvalifikacijah.

Jaka Blažič je na EuroBasketu leta 2017 imel eno vidnejših vlog v slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar

Del zlatega evropskega prvenstva pa je bil takrat tudi zdajšnji selektor Aleksander Sekulić, ki je opravljal vlogo pomočnika glavnega trenerja Igorja Kokoškova. Zdaj bo skušal s svojo četo doseči prvo zmago proti Fincem kot selektor. Zgodovina je sicer na slovenski strani, poleg zadnje tekme pred približno štirimi leti in pol so se Slovenci s Finci skupno pomerili devetkrat, kar osem tekem pa so dobili slovenski košarkarji. Slovencem se je zataknilo le leta 2013, ko je bila Finska na EuroBasketu v Sloveniji boljša z 92:76.

Sekulić prečrtal novinca Večer pred tekmo v Helsinkih je slovenski selektor določil dvanajsterico za prvi obračun s Finsko. V ekipi ne bo obeh novincev, Žige Samarja in Luka Ščuke. Sekulić bo tako računal na naslednje igralce: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven, Belgija), Žiga Dimec (Anwil Wloclavek, Poljska), Zoran Dragić (Cedevita Olimpija), Gregor Glas (Partizan NIS, Srbija), Gregor Hrovat (Élan Béarnais, Francija), Jurij Macura (Krka), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Burgos, Španija), Klemen Prepelič (Valencia, Španija), Luka Rupnik (Yalovaspor BK, Turčija) in Mike Tobey (Valencia, Španija).

"Najbolj pomembna bo naša igra v obrambi." Foto: Grega Valančič/Sportida

Varovanci Aleksandra Sekulića so do zdaj v kvalifikacijah še brez poraza, v prvem ciklu so Slovenci ugnali Hrvaško in Švedsko, zdaj pa se nadejajo še dveh zmag nad Finsko.

"Pravzaprav sem že vajen tega, da igralci na reprezentančne akcije pridejo izjemno motivirani in polni energije. Treninge so opravili na res visoki ravni in tako tudi ideje, ki jih imamo, lažje izvedemo. Upam, da bomo to prikazali tudi na tekmi. Najpomembnejša bo naša igra v obrambi. Ustaviti moramo njihove najboljše strelce, ki se stalno gibajo brez žoge in veliko mečejo. Tako jim ne smemo dovoliti, da se razigrajo in jim od tem dodaten zagon dajo še glasni navijači. V napadu imamo več idej, kako jih napasti. Upam, da bodo igralci razpoloženi in na koncu dosežemo koš več od nasprotnika," je pred tekmo dejal Sekulić.

Slovenski košarkarji so v Helsinke pripotovali v četrtek popoldne, danes pa se bodo v Espoo Metro Areni podali v boj za novi dve točki. Ker sistem tekmovanja določa, da se vse točke iz prvega dela prenesejo v drugi del kvalifikacij, je vsaka tekma pomembna oziroma ključna za nastop na svetovnem prvenstvu 2023, ki ga bodo gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila). Finci so novembra klonili na Švedskem, nato pa so na krilih domačih navijačev ugnali Hrvaško.

Slovenski reprezentanci bo znova pomagal tudi Mike Tobey. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci se bodo v ponedeljek v Kopru še enkrat pomerili s Finci. Slovenija bo v prvem delu poleg dveh obračunov s Finsko v naslednjem tednu konec junija in v začetku julija igrala še s Hrvaško doma in Švedsko na tujem, nato pa jo že konec avgusta čaka drugi del, v katerem se bo križala s tremi najboljšimi ekipami v skupini D, v kateri nastopajo Izrael, Nemčija, Estonija in Poljska.

Kvalifikacije za SP, moški, 3. krog: Petek, 25. februar:

17.30 Finska – Slovenija

