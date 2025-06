Pegula osvojila Bad Homburg, Swiatek ostaja brez lovorike na travi

Enaintridesetletna Američanka Jessica Pegula je osvojila deveti naslov v karieri, tretjega v 2025 po Charlestonu in Austinu. Z zmago je utrdila svoj položaj na tretjem mestu lestvice WTA.

Sedem let mlajša Poljakinja Iga Swiatek je bila po porazu razočarana, vseeno pa je z dvignjeno glavo zapustila Bad Homburg, saj je prvič v karieri igrala finale na travnatem turnirju. Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam bo v Wimbledon odpotovala brez naslova v zadnjem letu. Zadnjo lovoriko je dvignila lani na Roland Garrosu.

Bad Homburg, WTA 500 (924.158 evrov):



Finale:

Jessica Pegula (ZDA/1) - Iga Swiatek (Pol/4) 6:4, 7:5.

Maya Joint najboljša v Eastbournu

Devetnajstletna avstralska teniška igralka Maya Joint je osvojila turnir WTA 250 v Eastbournu na jugu Anglije. V finalu je premagala leto starejšo Filipinko Alaxandro Eala z 12:10 v podaljšani igri tretjega niza. Za Avstralko je bil to drugi naslov v drugem finalu v karieri - maja je osvojila turnir v Rabatu, Eala pa je zapravila štiri zaključne žoge, da bi postala prva zmagovalka turnirja WTA s Filipinov.

Eastbourne, WTA 250 (237.712 evrov):



Finale:

Maya Joint (Avs) - Alexandra Eala (Fil) 6:4, 1:6, 7:6 (10)

Nizozemec slavil na Mallorci

Nizozemec Tallon Griekspoor je v finalu teniškega turnirja ATP 250 na Mallorci premagal Francoza Corentina Mouteta s 7:5 in 7:6. Za 28-letnega Nizozemca je bil to peti finale na ATP-turneji in drugi letos. Leta 2023 je osvojil prav tako travnati turnir na Nizozemskem in Pune v Indiji. Dve leti mlajši Corentin Moutet je drugič v karieri igral v finalu in bo še moral počakati na prvo lovoriko. Leta 2020 je izgubil v Dohi.

Mallorca, ATP 250 (596.035 evrov):



Finale:

Tallon Griekspoor (Niz/4) - Corentin Moutet (Fra) 7:5, 7:6 (3).