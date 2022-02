Same sladke skrbi za selektorja Sekulića #video

Selektorju Aleksandru Sekuliću se je na zboru košarkarske reprezentance v Kopru smejalo. Fantje so zdravi, okostje ekipe je iz olimpijske reprezentance, vrača se Mike Tobey, računajo tudi na Jordana Morgana. Priključili so štiri mlade talente, prvič tudi Žigo Samarja, ki odlično igra v španskem prvenstvu.

Selektor Sekulić ima sladke skrbi. Fantje igrajo v klubih, večina je zdravih. Kmalu bo moral izbirati med dvema naturaliziranima košarkarjema. Foto: Grega Valančič/Sportida V ponedeljek dopoldne so Aleksander Sekulić in njegovi izbranci začeli priprave za naslednji dve kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2023. Po zmagah nad Hrvaško in Švedsko jih zdaj čakata gostujoča in domača tekma s Finci. V petek igrajo v Helsinkih, naslednji ponedeljek pa v koprski Bonifiki. Štejeta le dve zmagi, poudarja selektor: "Sem zelo optimističen. Verjamem, da bo energija, ki nas je krasila, ponovno prisotna."

Okostje ekipe iz olimpijske reprezentance

Ogrodje ekipe skrbi za dobro vzdušje v reprezentanci. Foto: Grega Valančič/Sportida Okostje ekipe je iz olimpijskih iger, sestavlja ga devet košarkarjev. Zraven sta ponovno Zoran Dragić in Mike Tobey, ki jeseni nista mogla nastopiti. Deseti izkušeni mož je Gregor Hrovat. "Cilj je, da imamo kontinuiteto dela. Omejeni smo s časom in tako se lahko v kratkem času optimalno pripravimo. In pa da imamo pravo kemijo. Da smo na igrišču videti kot ekipa." In fantje so v dobri formi, poudarja Sekulić. "Vesel sem, da je tudi Zoran našel sredino, se dobro znašel in prišel v ritem. Moram pa reči, da tudi Žiga Dimec kaže zelo dobro igro." Izbral je tiste, ki so trenutno v najboljši formi. In ne igrajo v evroligi ali ligi NBA.

Na klic se je brez oklevanja odzval tudi Tobey. "Rekel je, da komaj čaka! To je še en dokaz, da smo imeli res dobro vzdušje, da se je dobro počutil, kar je dokazal tudi s svojimi igrami." Selektor se je slišal tudi z Jordanom Morganom, ki je lani zaradi poškodbe izpadel iz reprezentance za olimpijske igre. "Tudi z njim sem govoril. Vrača se po poškodbi. Igra zelo malo, ker še ni pripravljen za največje napore. Če bosta zdrava, bomo imeli sladke skrbi." Koga torej izbrati kot naturaliziranega člana reprezentance?

Štirje mladeniči za dodatno energijo

Zraven je Sekulić dodal štiri mlade talente: Gregorja Glasa, Jurija Macuro in prvič Žigo Samarja in Luko Ščuko. "Vsaj malo se že poznajo. Ni veliko novih, tako da bo prehod lažji. Imamo tudi igralce, ki so jim pripravljeni pomagati. Pomanjkanje svojih izkušenj lahko nadomestijo z večjo energijo." Vprašanje je, koliko bodo na teh dveh tekmah sploh igrali. "Moramo biti v najboljši možni formi in premagati Fince. To je naša prioriteta."

Žiga Samar je navduševal že v mlajših selekcijah, zdaj ga čaka debi v članski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ob odsotnosti Alekseja Nikolića, namesto njega je sicer vskočil Matic Rebec, bi lahko nekaj priložnosti dobil 21-letni organizator igre Fuenlabrade Samar. Je debitant v članski reprezentanci, a v španskem prvenstvu dobro igra. "Žiga se je že v prejšnji sezoni in v mlajših kategorijah reprezentance izkazal za zelo obetavnega igralca. Edina pomanjkljivost je pomanjkanje izkušenj. Nima dovolj tekem. A mislim, da nam bo lahko pomagal na teh dveh tekmah." V španski ligi igra po 21 minut na tekmo in daje po 6,9 točke in 4,4 asistence na tekmo.

Čast za Samarja in Ščuko

"Podoživljam nekaj podobnega kot takrat, ko sem bil prvič vpoklican v reprezentanco do 14 let. Vesel in ponosen sem, da lahko zastopam barve svoje države," pravi Samar, Ščuka pa: "Vpoklica nisem pričakoval, zato sem še bolj srečen, da sem del reprezentance. Pomeni mi veliko. To je izjemna čast. Želja vsakega mladega košarkarja je, da je del članske reprezentance in da zaigra na najvišjem nivoju. Spremljal sem vsako tekmo reprezentance, želel sem biti del te zgodbe, zdaj, ko sem tukaj, pa se želim dokazati."

Tako Finci kot Švedi dobri strelci z razdalje

Jeseni so v Bonifiki premagali Švede. Zdaj prihajajo Finci. Foto: Vid Ponikvar Finci so najtežji nasprotnik v skupini. Premagali so tudi pomlajeno Hrvaško. "So zelo dobri strelci z razdalje. Veliko se gibajo brez žoge, veliko mečejo z razdalje. Na Finskem bo kar velik izziv za nas." Igrajo podobno kot Švedi. "Z vidika meta, ja. A Švedi več kreirajo z žogo, Finci pa manj, več se gibajo brez žoge. A imamo take igralce, ki se temu z obrambo lahko zoperstavijo." Najbolj znani imeni v finski reprezentanci sta izkušena Sasu Salin, nekdanji košarkar Olimpije, in Petteri Koponen. "Imajo kontinuiteto s trenerjem in igralci."