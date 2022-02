Edo Murić gre kopat v nov rudnik

Za dober teden se bodo klubska ligaška košarkarska tekmovanja, izjema sta liga NBA in Evroliga, prekinila, dogajanje pa se bo preusmerilo v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Slovenija se bo v petek in prihodnji ponedeljek pomerila s Finsko. Kapetan izbrane vrste Edo Murić se je dotaknil napornega ritma, hkrati pa poudarja, da bodo z moštvenimi kolegi naredili vse, da dosežejo dve zmagi.

V petek so košarkarji Cedevite Olimpije po superpokalu prejeli drugo lovoriko v tej sezoni. V finalu pokala Spar so z 99:80 premagali Helios Suns, ki so po prvem polčasu celo vodili za točko (46:45). Za najkoristnejšega košarkarja (MVP) so pri Košarkarski zvezi Slovenije izbrali Eda Murića.

Ob polčasu je bilo kar nekaj nelagodja v vrstah ljubljanskega moštva, ki je v drugem delu nato upravičilo vlogo favorita: "Vedeli smo, da popravnega izpita ni. Helios je igral odlično. V končnici se lahko marsikaj zgodi. Želeli smo se prej odlepiti, kar nam je uspelo. Danes zna vsak igrati košarko. Verjeti moraš vase. Oni tudi trenirajo kot mi, če ne celo več, in so pripravljeni na tekme. Mislim, da bomo spremljali še zanimiv zaključek slovenskega prvenstva."

"Ko si pri Olimpiji, se pričakujejo zmage, ko si v reprezentanci, prav tako"

Po prihodu Zorana Dragića, ki je bil najboljši strelec Cedevite Olimpije na finalnem turnirju, Alena Omića in Yogija Ferrella dobiva ekipa drugačno dimenzijo, kar se kaže na parketu in posledično na rezultatih.

"Zoran, Alen in Ferrell so spremenili vzdušje v ekipi. Zoki sploh. Ima izjemno energijo, zelo koristen igralec je. Povsod ga je dovolj, včasih že malce preveč (smeh, op. a.). Izjemen košarkar je, izjemno kariero ima. Vesel sem, da se je odločil za Olimpijo. Upam, da bo ta klapa ostala čim dlje tu. Vidi se, da je drugačna energija, drugačen boj. To je tisto, kar se je iskalo vsa ta leta," poudarja Murić.

Cilj je, da Finska obakrat pade, poudarja Murić. Foto: Vid Ponikvar

Po zmagoslavnem petku je imel na voljo dva prosta dneva, od danes pa bo moral misli povsem usmeriti proti reprezentanci. S soigralci jih v petek in ponedeljek čakata dva obračuna s Finsko v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. O tem, ali je kaj utrujen po naporni sezoni, ki se je zanj začela praktično nemudoma po olimpijskih igrah, je dejal: "Iz rudnika v rudnik bi se lahko reklo. Ko si pri Olimpiji, se pričakujejo zmage, ko si v reprezentanci, prav tako. Vsak dan si na preizkušnji in ne smeš grešiti. Igralec je zaradi tega utrujen, zlasti čustveno. Vsak poraz se ti zasidra v glavi. Vsak dan moraš biti stoodstotno pripravljen. Smo favoriti. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da je težje braniti kot napadati."

"Ni izgovorov, gremo po dve zmagi"

Slovenija je po dveh tekmah v skupini C na prvem mestu. Novembra sta padli Hrvaška na gostovanju in Švedska na domačem terenu. Zdaj je torej čas za Finsko, ki je polovično uspešna in bo žilav nasprotnik. Naslednji tekmec naše izbrane vrste je na tujem moral priznati premoč Švedski, doma pa preskočil Hrvaško.

Reprezentančne kolege bo pozdravil na današnjem zboru v Kopru. Foto: Vid Ponikvar

"Gremo po dve zmagi, ni izgovorov. Ne bomo se smilili samim sebi. Košarka je naša ljubezen, zanjo živimo in naredili bomo vse, da pridemo do dveh zmag nad Finsko," je jasen kapetan slovenske reprezentance, ki bo nastopila v kakovostni zasedbi.

Reprezentanca Slovenije za tekmi s Finsko JAKA BLAŽIČ (Cedevita Olimpija), JAKOB ČEBAŠEK (Leuven, Belgija), ŽIGA DIMEC (Anwil Wloclavek, Poljska), ZORAN DRAGIĆ (Cedevita Olimpija), GREGOR GLAS (Partizan NIS, Srbija), GREGOR HROVAT (Élan Béarnais, Francija), JURIJ MACURA (Krka), EDO MURIĆ (Cedevita Olimpija), KLEMEN PREPELIČ (Valencia, Španija), MATIC REBEC (Agribertocchi Orzinuovi, Italija), LUKA RUPNIK (Yalovaspor BK, Turčija), ŽIGA SAMAR (Urbas Fuenlabrada, Španija), LUKA ŠČUKA (Cedevita Olimpija) in MIKE TOBEY (Valencia, Španija). Selektor: ALEKSANDER SEKULIĆ