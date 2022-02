Za Američana ima Slovenija posebno mesto v srcu

"Izvrstna izkušnja. Ko sem igral za Slovenijo, sem se najbolj zabaval v času profesionalne kariere. V moji domovini so zelo veseli, da sem bil te zgodbe, in hkrati ponosni," je ameriški košarkar s slovenskim potnim listom Mike Tobey z zadovoljstvom spregovoril o lanskoletnem nastopanju za Slovenijo na olimpijskih igrah v Tokiu.

Fotogalerija s treninga (Foto: Grega Valančič/Sportida)

"Kljub vsemu smo naredili nekaj izjemnega"

Naša izbrana vrsta je bila veliko presenečenje turnirja, na koncu pa ji je malo zmanjkalo, da bi pravljico kronala z medaljo. V polfinalu je pol metra ločilo od tega, da bi šla žoga Klemna Prepeliča - soigralec Tobeyja pri Valencii - skozi obroč, a se je je Nicolas Batum dotaknil v zadnjem hipu in z blokado zaprl vrata Sloveniji do finala. Na tekmi za tretje mesto so bili nato Avstralci bolj sveži in prišli do bronaste medalje.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ohh, prevečkrat sem si ogledal tisto polfinalno tekmo. Še vedno je eden od najtežjih porazov, kar sem jih okusil. Čez čas vidiš, kako posebno je bilo, da smo se sploh znašli v takšnem položaju. Jasno, težko je, ker izgubiš takšno tekmo, vendar smo kljub vsemu naredili nekaj izjemnega," poudarja Tobey, ki se je v času udejstvovanja za slovensko reprezentanco oddaljil od družbenih omrežij: "Po koncu sem jih obudil in medtem se je zgodilo veliko. Prijatelji so se spraševali, kako je sploh mogoče, da sem igral za Slovenijo. To vprašanje je bilo največkrat zastavljeno."

Operacija mu je nekoliko prekrižala načrte

V prvem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo 2023 ga proti Hrvaški in Švedski nismo videli v pogonu, saj je ob začetku sezone prestal operacijo medeničnega obroča in dalj časa okreval: "Težko je bilo. Po olimpijskih sem prišel nazaj v klub, imel najprej covid. Nato sem imel težave, ki so me bremenile že prej. Nisem mogel igrati. Sledila je operacija, izgubil sem veliko časa. Nesrečno je, ampak tako je v svetu športa. Zdaj se fizično dobro počutim in pričakujem, da bom sezono končal na najboljši ravni."

Na tekmi proti Finski bo njegova pomoč zelo pomembna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav bi si lahko vzel počitek, ker je čas za reprezentančno akcijo, je pokazal, kaj čuti do Slovenije. Selektorjevemu klicu se je nemudoma odzval in skupaj s Prepeličem iz Valencie pripotoval v Slovenijo: "Zelo sem vesel, da sem nazaj, nazaj doma. Nisem imel namena počivati. Zame je igrati za Slovenijo nekaj najlepšega. Kadarkoli me bodo poklicali, bom z veseljem prišel."

Luka je naredil tako, da sem bil videti zelo dober

S Prepeličem se tudi med sezono veliko pogovarjata o reprezentanci in čuti, da sta se zaradi lanskega poletja še bolj zbližala. "Vse leto sem z njim. Ne morem se ga znebiti," se je zasmejal Tobey.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako kot vsi v reprezentanci bo v naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah proti Finski (v petek na Finskem in v ponedeljek v Kopru) pogrešal Luko Dončića, a se zaveda, da ima naša reprezentanca dovolj kakovosti, da nadaljuje uspešen niz, potem ko je dobila uvodna obračuna proti Hrvaški in Švedski.

"Luka je poseben igralec. Od prvega dne se mi je prilagodil in naredil tako, da sem bil videti zelo dober. Pogrešali ga bomo, vendar imamo solidno ekipo. Upam, da bomo tudi v prihodnje ustvarili nekaj lepega," je še dejal 213 cm visoki center slovenske reprezentance.