Dragić: Vemo, kdo kje kaj dela, in gremo po dve zmagi

V slovenski reprezentanci je ponovno Zoran Dragić. Z okostjem z olimpijskih iger gredo po zmagi nad Finsko. "Vemo, kdo kje kaj dela. In jaz mislim oziroma vem, da bomo maksimalno stopili v ti dve tekmi in da bomo zmagali."

Zoran Dragić se po olimpijskih igrah znova vrača v reprezentanco. Foto: Guliver Image "Sem v dobri formi. Upam, da to prenesem tudi na reprezentanco in nanizamo ti dve zmagi, ki smo si ju zadali," je pogovor z nami začel Zoran Dragić. V dresu Cedevite Olimpije igra vse bolje, potem ko pri Žalgirisu in Juretu Zdovcu ni dobil prave priložnosti. "To je del športa. Sem bil v formi, ko sem prišel tja. Se je zgodilo, kar se je. Po svoji želji sem prekinil pogodbo. Žal v evroligo nisem mogel več. Sem vesel, kjer sem zdaj."

"Vemo, kdo kje kaj dela"

Cedevita Olimpija ima na tokratnem seznamu 14-ih izbrancev Aleksandra Sekulića štiri košarkarje. Ob Zoranu so to še Edo Murić, Jaka Blažić in mladi Luka Ščuka. Okostje ekipe, ki bo v petek v Helsinkih in v ponedeljek v Kopru igrala s Finsko, pa sestavlja devet članov olimpijske reprezentance. "Vemo, da manjkajo samo trije igralci z olimpijskih iger. Imamo navezo. Vemo, kdo kje kaj dela. In jaz mislim oziroma vem, da bomo maksimalno stopili v ti dve tekmi in da bomo zmagali, kot smo si zadali."

Ob Zoranu se v reprezentanco vrača tudi Mike Tobey. Foto: Reuters Tako kot Zoran, ki zaradi evroligaškega statusa novembra ni igral ob zmagah nad Hrvaško in Švedsko, je nazaj tudi naturalizirani Mike Tobey. "Vemo, da potrebujemo Tobeyja, da nam naredi širino, ker dobro meče z razdalje. Potrebujemo pa seveda tudi visokega igralca. Veseli smo, da smo spet skupaj in da se bomo maksimalno pripravili na Finsko. Tekma ne bo lahka." Že Švedi so pokazali, da v košarki ni več avtsajderjev. "Dandanes vsak igra košarko. To vemo. Nikogar ne smemo podcenjevati, ne bomo niti njih. Vemo, da so zelo orientirana strelska ekipa, in tukaj jih bomo morali omejiti. Mi pa bomo morali igrati svojo igro."

"Prinašajo mlado energijo"

Luka Ščuka Foto: Žiga Zupan/Sportida Izkušenemu jedru reprezentance je selektor za tokratno akcijo dodal štiri mlade talente: Jurija Macuro, Gregorja Glasa in prvič Žigo Samarja ter Luko Ščuko. Zoran Dragić, ki je bil dolgo med mlajšimi, pa še klicali smo ga mlajši od bratov Dragić, je zdaj z 31 leti celo najstarejši v reprezentanci. Z nasmehom tako o mladih prišlekih pove: "Prinašajo mlado energijo. Dva že igrata na kar visoki ravni in imata že kar nekaj izkušenj, Samar in Glas. Vedo, zakaj so tukaj, in so pripravljeni pomagati tej reprezentanci."

Tudi košarkarji so navijali za športnike v Pekingu

Čeprav so imeli klubske obveznosti, so spremljali igre v Pekingu. "Sem, sem gledal zelo veliko. Sem bil zelo presenečen, koliko medalj smo osvojili." Šport bo Slovenijo znova povezal čez pol leta, ko bodo košarkarji branili evropsko lovoriko iz leta 2017.