Brutalni napad Romov, s palicami nad vaščana zaradi maščevanja?

Brečko je v svojem zapisu objavil, da so romski vandalski napadi na njihovo posestvo pogosti. Pri zadnjem ga je najprej zbudil pok razbitega stekla in lajež psa, zaradi česar je šel okoli pol treh ponoči preveriti, kaj se zunaj dogaja.

Eden zamaskiranec je pobegnil čez ograjo, dva pa sta planila nanj s palicami, je opisal.

Brečko je prepričan, da gre za maščevanje zaradi medijskega izpostavljanja ob nedavnem incidentu. Foto: Andrej Brečko/Facebook

"Ko sem se približal ograji, sta me dva napadla s palicami in eden me je udaril po glavi ter povzročil nasilniško rano. Videti je, kot da sem bil na kolinah, policija je prišla takoj in nato še rešilec, ki me je odpeljal na urgenco v Novo mesto, kjer so me oskrbeli. Sem že doma z nekaj šivi na glavi, počutim se dobro kljub neprespani noči in kar nekaj izgubljene krvi," je opisal dogodek.

Policija napad potrdila

Pri Policijski upravi Novo mesto so napad potrdili.

"V noči na 27. junija je bil v dogodku na območju Šentjerneja poškodovan občan. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi nekaj pred 2.30 občan slišal ropot na dvorišču svoje hiše. Ko je stopil iz hiše, je opazil dva neznana storilca, ki sta takoj zbežala. Poskušal ju je dohiteti, pri čemer ga je eden izmed storilcev z neznanim predmetov udaril po glavi. Oba storilca sta nato pobegnila s kraja dogodka. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti in reševalci, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč. V nadaljnjem ogledu kraja je bilo ugotovljeno, da sta storilca pred tem z lesenim kolom poškodovala rastlinjak na vrtu hiše. Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto intenzivno nadaljujejo zbiranje obvestil, preiskavo in aktivnosti za izsleditev osumljencev ter ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo," so zapisali v policijskem poročilu.