Švedi v Kopru pošteno namučili Sekulićevo četo

Najboljša strelca pri Sloveniji sta bila Klemen Prepelič s 30 točkami in Jaka Blažič, ki jih je dosegel 23. Slovenija je prva v kvalifikacijski skupini C, konec februarja 2022 pa jo čakata dve tekmi s Finsko.

Fotogalerija s tekme v Bonifiki (Vid Ponikvar/Sportida):

Kvalifikacije za SP 2023, 2. krog

Nedelja, 28. november:

Finska : Hrvaška 77:71

Maxhuni 15, Huff 14, Valtonen 12, Jantunen 10; Bundović 16, Perković in Branković po 10

Slovenija : Švedska 94:89 (67:63, 42:44, 17:24)

Prepelič 30, 8 asistenc, Blažič 23, 9 skokov, 5 as., Nikolić 14; Hakanson 21, 14 as., Czerapowicz 19, 11 sk., Birgander in Borg po 16

Lestvica:

1.Slovenija 2 tekmi - 4 točke

2. Švedska 2 - 3

3. Finska 2 - 3

4. Hrvaška 2 - 2