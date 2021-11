Shujšal 45 kilogramov, dokaz, da želi postati vrhunski košarkar

Če v reprezentanci, ki začenja kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023, manjkajo Luka Dončić, Vlatko Čančar, Zoran Dragić in Žan Mark Šiško, ker imajo klubske obveznosti, oba naturalizirana ameriška centra Mike Tobey in Jordan Morgan pa sta poškodovana, je to priložnost, da se lahko dokažejo drugi, mlajši. Predvsem to velja za položaj centra. Jurij Macura je dobil priložnost že na nekaj prejšnjih akcijah, zdaj je prvič med izbranci selektorja Aleksandra Sekulića 20-letni in 206 centimetrov visoki Blaž Habot. "Ob pozivu v reprezentanco sem začutil veliko čast in nepopisno veselje. Zastopati barve Slovenije so sanje vsakega športnika in se mi s to reprezentančno akcijo uresničujejo. Na vsakem treningu bom dal svoj vse od sebe in po najboljših močeh pomagal ekipi."

Odločitev, da Habota povabi na tokratni zbor, med štirinajsterico, ki kandidira za nastop na tekmah proti Hrvaški in Švedski, selektor utemeljuje kot dolgoročni korak. "Ker imamo malo težav pri sestavi ekipe, kar zadeva centrsko linijo, sem moral pogledati malo globlje. Pogledati torej, kaj je še pred nami oziroma kaj nas čaka v prihodnosti in dati priložnost nekaterim, da jih vsaj vidimo na treningih, da začutijo to reprezentančno vzdušje."

Murić: Res me je presenetil

Blaž Habot, 34 Foto: Vid Ponikvar Mariborčan je poleti podpisal za Cedevito Olimpijo in se zdaj kali v Nutrispoint Iliriji. Na začetku te klubske sezone v povprečju na tekmo dosega 10,1 točke in 4,8 skoka. Nase je opozoril predvsem na dveh tekmah. Krki je dal 16 točk in pobral 20 žog v skoku, proti Podčetrtku pa je imel 13 točk in 15 skokov. Slovenska reprezentanca že dolgo išče novega domačega slovenskega centra. Lahko to postane on, smo vprašali Sekulića: "Upam, jaz močno upam."

Ilirija ima po osmih tekmah pet zmag in tri poraze. Foto: Vid Ponikvar Kapetan Edo Murić in košarkar Olimpije je nad Blažem navdušen. "Dober, dober, dober je. Mene je res presenetil. Vedel sem, da se dobro premika, ampak tudi njegov skok, njegovo pivotiranje sta dobra. In ne nazadnje njegovo razumevanje in pa predanost košarki sta me res presenetila. Vesel sem, da so ga v Sloveniji opazili in da so ga pripravili do tega, da se začne profesionalno ukvarjati s košarko."

Da je shujšal, veliko pove o tem, koliko si želi

Murić je Habota prvič opazil, ko je še igral za Polzelo. "Takrat sem ga spoznal v povsem drugačni obliki, kot pa je danes. Ko je prišel v Olimpijo, sem ga takoj videl in bil presenečen." Pred letom in pol je namreč imel še 172 kilometrov. Zdaj je shujšal za 45 kilogramov. "To veliko pove o tem, koliko si želi. Mislim, da bo ta fant naši reprezentanci prišel še zelo prav v naslednjih letih. Ima vse, kar je potrebno, da postane vrhunski, in upam, da mu uspe. Da ne bo imel težav s poškodbami. Željo ima, talent je, glava je. Takega centra bi Slovenija res potrebovala."

Selektor Sekulić se zdi bolj previden. Vendarle fant še ni igral višje kot na ravni prve slovenske lige. "Pokazal je zelo všečne igre. Pokazal je, da se lahko računa nanj v prihodnosti. Zelo pomembno je, kako se bo razvijal naprej, da bo dobival prave priložnosti in da mogoče zaigra tudi na kakšnih mednarodnih klubskih tekmovanjih."

Kje pa je Gregor Glas?

Gregor Glas Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Če že govorimo o mladih, kako to, da tokrat ni zraven 20-letnega branilca Gregorja Glasa? Bil je že na eni od prejšnjih reprezentančnih akcij. Iz beograjskega Dynamica je poleti prestopil v Partizan in v ligi ABA na dveh tekmah odigral zelo dobro. Proti Krki 24 minut, dal pa je 12 točk. Prav toliko jih je v soboto v 16 minutah dal Budućnosti. "So odločitve, ki jih moramo sprejeti, predvsem jaz. Grega je zadnji tekmi res odigral na visoki, zavidljivi ravni. Sam gledam predvsem to, da so igralci v formi, da so v igralskem ritmu. Grega do zdaj ni kontinuitete. Minutaža je zelo nihala, od dveh minut pa do 20 minut, a te so bile redke. Zato smo ocenili, da še ni čas, da ga uporabimo. Zagotovo pa računamo nanj v prihodnje. In on to ve."