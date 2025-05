Bilo je napeto: Eurobasket tudi v Sloveniji! #video

Člani Izvršnega odbora FIBA Europe so v Rigi izglasovali gostiteljice evropskega košarkarskega prvenstva za moške leta 2029. To so Estonija, Grčija, Slovenija in Španija, kjer bo potekal tudi sklepni del 43. izvedbe EuroBasketa.

Matej Erjavec Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Mešanica ponosa in olajšanja. Nervoza je minila. Moram povedati, da je bilo težko čakati do samega konca. Spregledal sem dejstvo, da smo država na črko S in smo bili zadnji od vseh imenovanih, tako da je bila nervoza do samega konca. To je za nas potrditev dobrega dela in velika obveznost za prihodnja štiri leta. Za Slovenijo pa to pomeni največ, kar si lahko naša košarka obeta od organizacije. Mislim, da je to enkratna stvar," je povedal Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije, ki leta 2029 pričakuje polne Stožice.

"Vsi bodo prišli pogledat mešanico Dončića z novimi fanti. Če bomo dobro izbrali partnerja, ker imamo kot zveza to možnost, bodo pa še na kakšnih drugih tekmah polne tribune, ne zgolj na slovenskih," je dodal predsednik KZS.

FIBA EuroBasket in 2029 will be MASSIVE!



🇪🇸 Spain | Group + Final Phase

🇬🇷 Greece | Group Phase

🇪🇪 Estonia | Group Phase

🇸🇮 Slovenia | Group Phase pic.twitter.com/iUYnptbvlh — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 22, 2025

Že veliko izkušenj

Slovenija bo z Ljubljano po letu 2013, ko so se za naslov evropskih prvakov merile najboljše moške reprezentance, in letu 2023, ko so v Stožicah igrala dekleta, leta 2029 znova eno izmed središč košarkarske Evrope. Poleg Stožic bo skupinski del EuroBasketa potekal še v Estoniji (Talin), Grčiji (Atene) in Španiji (Madrid). Španska prestolnica bo tudi prizorišče sklepnega dela prvenstva 43. izvedbe evropskega prvenstva.

O gostiteljih EuroBasketa je odločal Izvršni odbor evropskega dela Fibe. Krajši konec v boju za vlogo gostitelja so potegnile Litva (Kaunas), Nizozemska (Rotterdam) in Finska (Helskinki ali Tampere). Slovensko delegacijo v Rigi je vodil generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Aleš Križnar, medtem ko je predsednik zveze Matej Erjavec sodeloval na seji Izvršnega odbora FIBA Europe, ki je odločal o prirediteljih.

Videoposnetek, ki Slovenijo prikaže kot deželo prvakov na številnih področjih

Predstavitev – del katere je bil tudi krajši videoposnetek, ki Slovenijo prikaže kot deželo prvakov na številnih področjih, tako športnih kot organizacijskih – sta v Rigi pospremili trinajstletna radovedna osnovnošolka Mei Rabič in vedno nasmejana radijska voditeljica Žana Vidmar. Mei je člane odbora skozi otroške oči in vizijo popeljala v bližnjo košarkarsko prihodnost, Žana pa je njene besede potrdila z dejstvi, da je to mogoče.

𝗝𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮! 🤩 𝗨𝗿𝗮𝗱𝗻𝗼 𝗷𝗲 - 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗮 𝗯𝗼 𝗴𝗼𝘀𝘁𝗶𝗹𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟵! 🇸🇮



Kaj pomeni biti šampion?

Ponos. Srčnost. Vztrajnost. To je Slovenija.

Majhna po velikosti, a velika po srcu.

Zmagovalne miselnosti nam nikoli ni manjkalo.

Vedno smo dali… pic.twitter.com/2sV5J8WtIU — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) May 22, 2025

Jorge Garbajosa Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Navdušeni smo, da lahko evropsko prvenstvo 2029 predstavimo v elitnih košarkarskih destinacijah z bogato kulturo in predanostjo pri prirejanju največjih tekmovanj," je v izjavi za javnost dejal predsednik Fiba Europe Jorge Garbajosa.

"Veselimo se tesnega sodelovanja z državami gostiteljicami, da bi zagotovili uspešen in nepozaben turnir za ekipe, navijače in partnerje," je še dodal nekdanji španski reprezentant.

To bo sicer že peti zaporedni celinski turnir, ki ga bodo hkrati gostile štiri države prirediteljice. Prvič so ta format uporabili leta 2015, nato pa še 2017 in 2022. Letošnje prvenstvo, na katerem bo igrala tudi slovenska reprezentanca, bodo gostile Latvija, Poljska, Ciper in Finska med 27. avgustom in 14. septembrom.

