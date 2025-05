Josh Nebo v zadnji sezoni nima sreče, saj se njegova smola s poškodbami ne konča. Američan (206 cm), ki je lani poleti prvič zaigral za slovensko reprezentanco, se je komaj vrnil po poškodbi, ki jo je staknil 20. decembra na tekmi evrolige proti Bayern Münchnu, še pred tem je manjkal zaradi poškodbe desne roke, zaradi katere ni igral na devetih zaporednih srečanjih v evroligi. Že pred tem pa je izpustil štiri kroge zaradi poškodbe dimelj. Skupno je v tej sezoni v evroligi zaigral le na štirih tekmah, v povprečju pa je dosegal 8,2 točke in 4,5 skoka na obračun. 4. maja se je tako po večmesečnem premoru vendarle vrnil na igrišča, v italijanskem prvenstvu je vključno z zadnjo s Trentom odigral tri tekme, najbolj se je izkazal proti ekipi Givova Scafati, proti kateri je dosegel dvanajst točk in devet skokov.

Proti Trentu je Nebo igral 21 minut, dosegel 8 točk in 9 skokov, zdaj pa ga čaka nov prisilen odmor. "Več o Nebu in njegovi poškodbi bomo vedeli po pregledih, ampak trenutno je videti kot nateg adduktorja," je po tekmi na kratko komentiral trener Olimpie, Ettore Messina.

Nenehne poškodbe Neba so vsekakor tudi vse večja težava tudi za izbrano vrste Slovenije, ki jo poleti čaka nastop na EuroBasketu. Ameriški visokorasli košarkar je brez dvoma naturalizirani košarkar izbira številka ena, kar so potrdili tudi vsi glavni akterji reprezentance, a je ob njegovi fizični pripravljenosti prisoten vse večji dvom zmožnosti igranja zahtevnega in zgoščenega turnirskega sistema kot je evropsko prvenstvo.

Preberite še: