Neurje dvignilo streho – ob petih zjutraj so že reševali, kar se je rešiti dalo

" Veter je bil tiste noči drugačen – bolj surov, bolj trmast. Dež ni več padal, temveč rezal zrak pod ostrimi koti, ki jih streha Igorjeve hiše še nikoli ni doživela. Ko je sredi noči sin vstal in ga potegnil s postelje, še ni vedel, da bo to začetek najbolj napete nevihtne izkušnje v njegovem življenju. Trampolin, težak in običajno nepremičen, je letel čez vrt kot igrača. Streha ... no, streha je začela popuščati. " Kaj narediš, ko se zdi, da ti narava jemlje streho nad glavo? In predvsem – kaj ti takrat pomeni, da si zavarovan? Preverili smo, kako se je v tej situaciji znašel Igor Praznik in kako poskrbeti za ustrezno zavarovanje doma.

Ko narava pokaže zobe, priskoči na pomoč Ko se je sredi poletne noči nad krajem razbesnelo neurje, je Igor Praznik že po prvih sunkih vetra vedel, da tokrat ne gre za običajno poletno ploho. "Veter je pihal iz povsem druge smeri, kot smo vajeni. In to z neverjetno močjo." Dež je bičal hišo pod kotom, "tako da dejansko nismo spali". Prebudil ga je sin, skupaj sta šla preverit, kaj se dogaja. Na vrtu ju je pričakal prevrnjen trampolin, streha pa je začela puščati. Sprva je Igor še upal, da gre zgolj za vodo, ki jo je veter ponesel pod strešnike. "Rekel sem si – jutro bo boljše." A ob petih zjutraj, ko je dež ponehal, se je sprehodil po vrtu. "Pogledam proti hiši, na streho. Streha dvignjena. Ob tem mi je ratalo kar malo slabo." Kot da to ni bilo dovolj, je napoved vremenoslovcev grozila z novim valom: "Ob dveh bo ponovno deževalo." Brez oklevanja je splezal na streho in začel reševati, kar se je rešiti dalo. "Ljudje še spijo, institucije ne delajo ... kaj boš ob petih zjutraj?" Potem pa mu je sosed dal odločilen nasvet: "Pokliči zavarovalnico – saj imaš vendar hišo zavarovano." In res, klic v domsko asistenco pri Generali zavarovalnici je sprožil verižno reakcijo. "Rekli so, da bodo prišli v najkrajšem možnem času, okoli dvanajstih." Časa ni bilo veliko – dež je bil napovedan za drugo uro popoldne. Skupaj s svakom sta začela reševati situacijo, dokler ni prišla strokovna pomoč. "Mojstri so delo končali do pol dveh – pol ure pred tem, ko se je zlil nov naliv. Če bi bila še vedno luknja na strehi, bi imeli danes bazen v kleti." Na koncu so se stvari srečno izšle – tudi zaradi pripravljenosti ekipe domske asistence. "Tisto, kar človek amatersko rešuje, so oni uredili profesionalno. Tako da do zamakanja ni prišlo – ne pri meni, ne pri sosedu."

Slika je simbolična. Foto: Shutterstock

Zakaj zavarovati dom?

Dom ni le nepremičnina. Je prostor, kjer živimo, rastemo, ustvarjamo in se počutimo varno. A ta občutek varnosti je lahko zelo hitro postavljen na preizkušnjo, včasih že z enim samim sunkom vetra, kot v primeru družine Praznik. Naravne nesreče so vse pogostejše: nevihte, toča in poplave postajajo realnost, s katero se srečuje vse več lastnikov nepremičnin.

Poleti, ko številne družine odidejo na dopust, pa se poveča tudi tveganje za vlome. Če temu dodamo še možnost požarov, izlivov vode in drugih nesreč, hitro postane jasno, da brez ustreznega zavarovanja tvegamo visoke stroške, stres in dolgotrajne posledice.

Zato je zavarovanje doma več kot le administrativna odločitev, je premišljena zaščita vašega življenjskega prostora, družine in miru, nenazadnje tudi premoženja. Ko je pri Igorju udarilo neurje, ni ostal sam. Vedel je, kam poklicati, in pomoč je prišla pravočasno.

Foto: Shutterstock

Kaj vključuje zavarovanje Paket Dom?

Zavarovanje Paket Dom pri Generali zavarovalnici ponuja celovito zaščito vašega doma, premoženja in družinskih članov. Gre za sodoben in prilagodljiv paket, ki na enem mestu združuje vse ključne oblike premoženjskega zavarovanja, tako da ste v primeru nepredvidenih dogodkov zaščiteni celostno in ste lahko brez skrbi.

Paket je na voljo v treh različicah – Osnovni, Ekskluzivni in Premium –, kar omogoča, da si ga lahko vsakdo prilagodi glede na svoj življenjski slog, lokacijo nepremičnine in stopnjo tveganja. Celovita zaščita v okviru Premium paketa vključuje kritje za škodo, nastalo zaradi najpogostejših nevarnosti, kot so požar, vihar, toča, izliv vode, poplava in ob dodatnem dogovoru tudi potres. Zavarovanje krije tudi posledice vloma, ropa, loma stekla in strojeloma, kar pomeni, da ste zaščiteni v celotnem spektru realnih tveganj, ki lahko ogrozijo vaš dom.

Posebna prednost Paketa Dom je možnost razširitve osnovnega kritja z dodatnimi zavarovanji, ki jih izberete po svojih potrebah. Če imate na primer domačo sončno elektrarno, bazen, dragocena glasbila ali medicinske pripomočke, jih lahko preprosto vključite v svojo zavarovalno polico. Na voljo je tudi zaščita za hišne ljubljenčke, ki so danes za mnoge nepogrešljiv del družine.

Pri Generali zavarovalnici so vse pogodbe in zavarovanja združena na eni polici, kar pomeni večjo preglednost in enostavno upravljanje. Ni več potrebe po več ločenih policah za nepremičnino, premičnine ali dodatna kritja. Vse je zbrano v enem paketu, kar zmanjša možnost napak in zagotavlja jasen pregled nad vsem, kar imate zavarovano.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje tudi za nepremičnine na Airbnb

Paket Dom je prilagojen širokemu krogu uporabnikov. Namenjen je tako lastnikom kot najemnikom, pa tudi tistim, ki svoje nepremičnine oddajajo, bodisi kratkoročno prek platform, kot je Airbnb, bodisi dolgoročno. Zavarujejo se lahko enostanovanjske in večstanovanjske stavbe, etažne lastnine, pa tudi počitniške hišice in vikendi.

Pomemben element zavarovanja nepremičnine, ne glede na to, ali v njej bivate ali pa jo oddajate, je tudi finančna varnost. Z zavarovanjem Paket Dom zmanjšate tveganje za visoke stroške, ki bi jih morali kriti sami, če bi prišlo do večje škode. S tem ohranjate vrednost svojega premoženja, predvsem pa si zagotovite brezskrbnost, tudi za primer nepredvidenih nevšečnosti.

Domska asistenca: pomoč 24/7 Ko se nesreča zgodi, šteje vsaka minuta. V takšnih trenutkih je dragoceno imeti nekoga, ki ve, kaj storiti, in zna hitro pomagati. Prav to ponuja domska asistenca, ki je vključena v zavarovanje Paket Dom. Gre za 24-urno podporo, ki vam je na voljo vse dni v letu, tudi ponoči, ob praznikih ali v času dopusta. Tako kot je bila na voljo Igorju, ko je nevihta odnesla del strehe. Asistenca ni zgolj telefonska pomoč. Ob klicu se sproži celoten proces, prijazen sogovornik vas vodi čez prve korake, oceni situacijo in takoj organizira prihod ustreznega strokovnjaka. Vodovodar, električar, ključavničar, tesar – glede na vrsto škode Generali poskrbi, da na vaš dom čim prej pride pomoč, ki lahko prepreči še večjo škodo. V primeru večjih škod, ko dom postane neprimeren za bivanje, pa zavarovanje krije tudi namestitev v nadomestnem stanovanju, dokler se ne vzpostavi osnovna funkcionalnost. Tako ne ostanete le brez skrbi, temveč tudi dobesedno ne ostanete brez strehe nad glavo. Obseg storitev asistence je prilagojen izbranemu paketu, v vseh primerih pa pomeni ključno prednost, saj nesreča ne izbira ne časa ne kraja.

Foto: Shutterstock

Dodatna varnost za vse člane gospodinjstva

Zavarovanje doma ni več omejeno le na zidove in streho. Generali zavarovalnica s Paketom Dom omogoča, da v zaščito vključite vse, kar vaš dom pravzaprav dela dom. To so vaši najbližji, vaši hišni ljubljenčki in vaše vsakdanje navade.

Na voljo je vrsta dodatnih zavarovanj, s katerimi lahko razširite osnovno polico glede na potrebe svojega gospodinjstva. Med najpogosteje izbranimi so zavarovanje odgovornosti zasebnika, ki krije škodo, ki bi jo vi ali vaš otrok nehote povzročili tretji osebi, ter pravna zaščita, ki pride prav pri zapletenih pravnih zadevah, povezanih z nepremičnino ali najemnimi razmerji.

Posebno pozornost si zasluži tudi družinsko nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja zaščito vseh članov gospodinjstva v primeru nezgod v vsakdanjem življenju – naj gre za padce na vrtu, poškodbe pri rekreaciji ali druge nepredvidene dogodke. In ker imajo številne družine danes v svoji sredini tudi štirinožne člane, je v Paket Dom mogoče vključiti tudi zavarovanje za hišne ljubljenčke.

Foto: Shutterstock