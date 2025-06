Šole je konec, počitnice se začenjajo v Portorožu

Poletje v Portorožu ne pomeni le sonca in morja – pomeni doživetje, ki navdušuje vse generacije. V resortu LifeClass Hotels & Spa so za vas pripravili popolno kombinacijo otroške razigranosti, sprostitve ob morju in sladkih užitkov, ki jih boste želeli podoživeti znova in znova.

Mini Klub – poletje, kot si ga želijo otroci

Od 23. junija do 31. avgusta je vsak dan priložnost za novo dogodivščino. V Mini Klubu najmlajše čakajo zakladne igre, športni izzivi, ustvarjalne delavnice, vodne igre, poslikave obraza, mini disko in celo večerni kino pod zvezdami. Animatorji s srcem in nasmehom skrbijo, da je vsak dan poln veselja, medtem ko starši uživate v brezskrbnem trenutku zase.

Foto: Istrabenz Turizem

Plaža Meduza – sprostitev za starše, zabava za vse

Ko se otroci zabavajo, si starši lahko privoščite masažo v sprostitvenem paviljonu, osvežilno pijačo v senci ali plavanje v kristalno čistem morju. Plaža Meduza ponuja vse – udobne ležalnike, wellness tretmaje in brezskrbno poletno vzdušje.

Foto: Istrabenz Turizem

Kava, sladoledna kupa, osvežitev – sladki oddihi v Café Centralu

Ko sonce najbolj pripeka, poiščite sladko zatočišče v kavarni Café Central. Ledene kave, sveže pripravljeni sladoledi – tudi veganski in brez sladkorja – ter razkošne sladoledne kupe, kot sta Portorož Prestige ali Pineapple & Green Apple, vas bodo popeljali v svet okusov, ki jih ne boste pozabili. Ne pozabite pokusiti tudi zvezde poletja: Rosaline, inovativne tortice, ki diši po vrtnicah in dopustniškem razkošju.

Foto: Istrabenz Turizem

Okusi poletja na plaži

Lačni po kopanju? V restavraciji Meduza Beach Club ob morju vas čakajo jedi s pridihom Istre in Mediterana – od osvežilnih solat, ribjih prigrizkov in mesnih krožnikov do izvrstnih poletnih koktajlov. Idealno za kosilo, malico ali sproščeno večerjo ob sončnem zahodu.

Foto: Istrabenz Turizem

Poletni večeri pod zvezdami

Ko se dan prevesi v večer, se plaža prelevi v prizorišče glasbenih nastopov in tematskih dogodkov. Naj se vaš dan konča v ritmu poletja – ob morju, z vašimi najdražjimi.

Ne čakajte! Rezervirajte svoje poletne počitnice še danes na booking@lifeclass.net, 05 692 90 01 ali www.lifeclass.net/si/.

Naročnik oglasnega sporočila je Istrabenz Turizem d.d.