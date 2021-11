Po zlatem košarkarskem poletu 2017 je sledilo veliko razočaranje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019. Štiri leta pozneje se po sanjskem olimpijskem poletju začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Nasprotniki v prvem delu niso tako zelo zahtevni (Hrvaška, Švedska in Finska), napredujejo tri reprezentance, a podobno kot v prejšnjih bo imela Slovenija tarčo na hrbtih, igrala pa bo brez NBA-jevcev Luke Dončića in Vlatka Čančarja, brez evroligašev Zorana Dragića in Žana Marka Šiška, zaradi poškodbe pa ni na voljo nobeden ob obeh naturaliziranih Američanov, Mike Tobey ali Jordan Morgan.

Nazadnje so skupaj igrali v Tokiu na tekmi za tretje mesto. Foto: Anže Malovrh/STA "Zagotovo bomo imeli tarčo na hrbtu. Vsi si bodo želeli dokazati, da so boljši od nas ali da lahko igrajo proti nam. Mi nismo v popolni postavi, zato bomo morali biti od prvega treninga kar najbolj osredotočeni, se najbolj podrediti ekipi. Ni časa za nič drugega. Vemo, da nekateri igralci pridejo iz tujine pozdravit domače, prijatelje. A za to ne bo časa. Tega se zavedajo. To sem jim tudi povedal. Od prvega treninga bodo igralci osredotočeni na to reprezentančno akcijo." To 14 izbrancem, ki bodo kandidirali za nastop proti Hrvaški in Švedski, sporoča selektor Aleksander Sekulić. "Ko smo se peljali na trening, sem razmišljal, da je res lepo, da smo spet skupaj. Vsi radi igramo za reprezentanco. Komaj čakamo in se veselimo tekem," je v prvi izjavi na druženju z novinarji z nasmeškom povedal branilec Aleksej Nikolić.

Sekulićevi izbranci za prvi dve tekmi kvalifikacij za SP 2023: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija)

Jakov Čebašek (Leuven, Belgija)

Žiga Dimec (Cedevita Olimpija)

Blaž Habot (Nutrispoint Ilirija)

Alen Hodžić (Cedevita Olimpija)

Jan Kosi (Krka)

Luka Lapornik (Krka)

Miha Lapornik (Debrecen, Madžarska)

Jurij Macura (Krka)

Edo Murić (Cedevita Olimpija)

Aleksej Nikolić (Burgos, Španija)

Klemen Prepelić (Valencia, Španija)

Matic Rebec (Lux Chieti Basket, Italija)

Luka Rupnik (Cedevita Olimpija)

Prihod iz Tokia Foto: Grega Valančič/Sportida Obiskali smo jih na ponedeljkovem večernem treningu v Kopru. V Bonifiki bodo v nedeljo ob 20.00 odigrali prvo domačo tekmo kvalifikacij proti Švedski. Prva tekma pa je na sporedu že v četrtek, ko ob 20.45 gostujejo v Zagrebu v dvorani Dražena Petrovića. Časa ni veliko, a verjamejo, da se dovolj dobro poznajo, da bodo tudi trije dnevi treningov dovolj. Najprej pa morajo odmisliti klubske obveznosti. Še včeraj je večina igrala za svoje klube, peterica iz Cedevite Olimpije pa je doživela tudi nov boleč poraz. "Treba je bilo hitro preklopiti. Treba bo očistiti glave in iti s čistimi mislimi na ti dve tekmi, ki bosta zelo pomembni," poudarja kapetan reprezentance Edo Murić.

"Igralce moramo resetirati"

"Igralce moramo čim prej resetirati na svoje nastavitve. Da se pripravimo na to, kar nas čaka na teh dveh tekmah. Kako bomo pristopili na tekmah, treningih, kako bomo prišli do tistih stvari, ki smo jih delali na dosedanjih akcijah. Mogoče je treba nekatere stvari še izboljšati. Tisto, kar smo delali doslej, je bilo uspešno in želimo nadaljevati," o načrtu za te tri dni skupnih treningov na obali govori Sekulić. "V tem kratkem času težko naredimo velike premike. Želimo igrati tako, kot smo igrali doslej. Želimo biti agresivni v obrambi, hitri v napadu, nevarni v skoku."

Pet košarkarjev je iz ljubljanske Cedevite Olimpije, trije iz novomeške Krke. Jedro ekipe bi moralo biti uigrano. Tudi Klemen Prepelić, Nikolić in Matic Rebec so že dolgo del reprezentance. "Dobro je to, da se zelo dobro poznamo. Veliko nas je, ki smo iz ekipe, ki je bila na olimpijskih igrah. Poznamo svoje odlike. Prilagoditev ni težka, saj se poznamo, vemo, kako delujemo na igrišču," prav nič ne skrbi Nikolića, ki poudarja, da se je treba osredotočiti na temeljne prvine, najlažje prvine košarke. "Na tek, skok, agresivno obrambo, taktične stvari bodo prišle sproti."