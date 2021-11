Sekulić razkril karte v boju za svetovno prvenstvo

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je danes razkril seznam 14 košarkarjev za uvodni tekmi evropskega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Četrto reprezentanco z letošnjih olimpijskih iger že konec meseca čakata dvoboja s Hrvaško in Švedsko, na katerih pa, kot smo že navajeni v kvalifikacijskih oknih, Sekulić ne more računati na pomoč košarkarjev iz lige NBA (Luka Dončić, Vlatko Čančar) in evrolige (Zoran Dragić, Žan Mark Šiško).

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo v začetku prihodnjega tedna zbrala prvič po koncu olimpijskih iger v Tokiu. Varovanci Aleksandra Sekulića bodo tako kmalu spet zavihali rokave in se podali v lov za svetovnim prvenstvom, ki ga bodo prihodnje leto med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila). Slovenija bo v prvem delu kvalifikacijah nastopala v skupini C skupaj s Hrvaško, Švedsko in Finsko.

Luka Dončić je bil avgusta na OI glavni člen slovenske izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Evropski del kvalifikacij: Skupina A: Srbija, Slovaška, Belgija, Latvija

Skupina B: Belorusija, Velika Britanija, Grčija, Turčija

Skupina C: Hrvaška, Švedska, Finska, Slovenija

Skupina D: Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska

Skupina E: Francija, Portugalska, Madžarska, Črna gora

Skupina F: Bosna in Hercegovina, Litva, Bolgarija, Češka

Skupina G: Gruzija, Severna Makedonija, Španija, Ukrajina

Skupina H: Rusija, Nizozemska, Islandija, Italija 1. krog, četrtek, 25. november, Zagreb - Košarkarski center Dražen Petrović:

20.45 Hrvaška - Slovenija 2. krog, nedelja, 28. november, Koper - Arena Bonifika:

20.00 Slovenija - Švedska

Mike Tobey okreva po operaciji športne hernije. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Sekulić je danes razkril seznam košarkarjev, na katere bo računal na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah proti Hrvaški in Švedski. Slovenija bo, kot že znano, v kvalifikacijah nastopila brez košarkarjev, ki igrajo v ligi NBA in evroligi. Tako je bilo že pred razkritim seznamom slovenskega selektorja znano, da slovenska izbrana vrsta ne bo mogla računati na pomoč Luke Dončića, Vlatka Čančarja pa tudi Zorana Dragića in Žana Marka Šiška. Zaradi poškodbe slovenski izbrani vrsti v tem oknu ne bo mogel na pomoč priskočiti niti naturalizirani košarkar in član Valencie Mike Tobey, prav tako po poškodbi še vedno okreva tudi Jordan Morgan, ki je v preteklosti že nosil dres Slovenije. Na seznamu poškodovanih pa se je znašel tudi Gregor Hrovat.

Članski reprezentanci se bo prvič priključil 20-letni in 206 centimetrov visoki center Blaž Habot (Ilirija), ki je tokrat edini novinec v izbrani vrsti. Na selektorjevem seznamu so še Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven, Belgija), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Miha Lapornik (Debrecen, Madžarska), Jurij Macura (Krka), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Burgos, Španija), Klemen Prepelič (Valencia, Španija), Matic Rebec (Lux Chieti Basket, Italija) in Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Blaž Habot bo tokrat edini debitant v izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija bo torej v tokratnem ciklu kvalifikacij nastopila brez naturaliziranega košarkarja. "Verjamem, da vsi skupaj komaj čakamo, da se znova zberemo. Poleti smo spisali lepo reprezentančno zgodbo in naša želja ter nenazadnje tudi obveza je, da to zgodbo nadaljujemo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Te vsem skupaj predstavljajo velik izziv. Veliko časa za priprave na nasprotnika ne bomo imeli, tako da bo poudarek na nas . V zadnji reprezentančni akciji smo v ekipi ustvarili odlično kemijo, ki jo bomo tudi tokrat morali hitro vzpostaviti in prenesti na parket. To bo znova ključ do rezultatov, ki si jih želimo. Vemo, pri čem moramo vztrajati, da bomo na igrišču delovali tako, kot si želimo," je pred zborom dejal Sekulić.

Kako na SP? Kvalifikacije za SP bodo potekale od novembra 2021 do februarja 2023. V 15-mesečnem obdobju bo na sporedu šest kvalifikacijskih oken, ki se bodo istočasno odvijala v Afriki, Ameriki, Aziji (vključno z Oceanijo) in Evropi. V evropskem delu kvalifikacij bo nastopilo 32 reprezentanc, ki se bo borilo za 12 prostih mest na prvenstvu. Filipini in Japonska sta kot gostitelja že neposredno uvrščena na svetovno prvenstvo, Indonezija pa si bo neposredno vstopnico lahko priigrala z uvrstitvijo v četrtfinale azijskega pokala. Na svetovnem prvenstvu bo zaigralo 32 reprezentanc. V afriškem delu kvalifikacij bo nastopilo 16 reprezentanc (pet mest na prvenstvu), v ameriškem prav tako 16 reprezentanc (sedem mest na prvenstvu), 16 reprezentanc pa bo nastopilo tudi v azijskem (vključno z Oceanijo) delu (šest mest na prvenstvu). V evropskem delu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu bo 32 reprezentanc razporejenih v osem skupin s štirimi ekipami (A-H). Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine po sistemu (I=A+B, J=C+D, K=E+F in L=G+H). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo. Tudi v drugem delu vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc – prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).

