Dončić po šovu Dallasa prestrašil navijače

Košarkarji Dallas Mavericks so na pravi poslastici lige NBA v domači dvorani s 111:101 odpravili Denver Nuggets. Luka Dončić je srečanje končal pri 23 točkah, osmih skokih in enajstih asistencah, a obračun zaradi poškodbe gležnja končal predčasno. Vlatko Čančar pri Denverju zaradi poškodbe ni bil v kadru, prav tako pa na minute v dresu Toronta najverjetneje ne bo mogel računati niti Goran Dragić.

Košarkarji Dallas Mavericks so v velikem slogu prišli do zmage nad Denverjem, pri katerem Vlatko Čančar, ki ima še vedno težave s poškodbo kolka, ni igral. V domači dvorani so po izjemni zadnji četrtini s 111:101 končali niz petih zaporednih zmag Denverja, ki mu ni pomagalo niti 35 točk izjemnega Nikole Jokića. Dobro partijo je pokazal tudi Luka Dončić, ki je srečanje končal pri 23 točkah, osmih skokih in enajstih asistencah, a je obračun zaradi poškodbe gležnja slabo minuto pred koncem predčasno končal v slačilnici. Po prvih informacijah naj ne bi šlo za težjo poškodbo. "Bomo videli, kako se bo počutil jutri in če bodo potrebni dodatni pregledi," je takoj po tekmi o stanju Slovenca dejal Kidd.

Poškodba Dončića

Dončić na ogrevanju:

Strateg Dallasa Jason Kidd je tekmo z Denverjem začel v postavi brez presenečenj, saj so na parketu Luki Dončiću v prvih minutah srečanja družbo delali Dorian Finney-Smith, Kristaps Porzingis, Dwight Powell in Tim Hardaway Jr. Obračun sta obe ekipi odprli v podobnem ritmu, tako domači kot gostje so bili dobro razpoloženi v napadu, nobeni izmed ekip pa si v prvih 12 minutah ni uspelo napraviti višje prednosti, o čemer priča tudi podatek, da je Denver v prvi četrtini vodil največ s petimi točkami naskoka, Dallas pa s tremi, kolikor je njegova prednost znašala tudi po koncu prvega dela (35:32). Dončić je v prvi četrtini dosegel deset točk, 2 skoka in štiri asistence, prav toliko točk je prispeval tudi Porzingis.

Primer stepback-3 de la noche para Luka Doncic. 🔥🏀 #MFFL pic.twitter.com/qxzqCbeeOv — Esteban Letona (@EstebanLetona) November 16, 2021

Mrk Dallasa v drugi četrtini

Če smo bili v prvi četrtini priča strelskemu šovu obeh ekip, pa je sledil pravi mrk Dallasa, ki je v drugih 12 minutah zmogel le 14 točk. Dobrih šest minut pred koncem prvega polčasa je bil po step back trojki Dončića izid še poravnan na 44:44, nato pa je klub iz Teksasa do konca druge četrtine zmogel le še pet točk, kar je Denver izkoristil in z delnim izidom 14:5 na glavni odmor odšel s prednostjo devetih točk (58:49). Slovenski košarkar je ob koncu prvega polčasa zaradi nestrinjanja s sodniško trojko prejel še tehnično napako. Dončić je sicer prvi polčas sklenil pri 13 točkah, petih skokih in šestih asistencah. Pri gostih je Jokić že v prvem polčasu dosegel dvojni dvojček (13 točk, 10 skokov).

Nikola Jokić je dosegel 35 točk, Kristaps Porzingis pa 29. Foto: Guliverimage

Denver je v svojem slogu odprl tudi tretjo četrtino, po košu Jokića so Nuggets povedli s +13 (66:53) in izgledalo je, da se Dallasova barka počasi potaplja. A domači košarkarji se niso predali. Počasi, a vztrajno so na krilih razigranega Porzingisa topili prednost Denverja. Ob koncu tretje četrtine so Nuggets še vodili s 83:79, a so bili domači košarkarji v naletu.

Nalet Dallasa skazila poškodba Dončića

Dober konec tretje četrtine je bil tako le uvod v izjemen zadnji del Dallasa, ki je ob začetku zadnje četrtine po trojki Reggieja Bullocka po dolgem času povedel (85:83). Bolj kot se je tekma bližala vrelišču, bolj je bilo vroče v American Airlines Centru, kjer sta si v naslednjem napadu Denverja v lase skočila Finney-Smith in JaMychal Green. A tudi to ni ustavilo razigranih košarkarjev Dallasa, ki so iz minute v minuto gradili in višali svojo prednost. Dobrih sedem minut pred koncem je na parket po nekaj minutah odmora znova zakorakal tudi Dončić, ki je slabo minuto kasneje s trojko za vodstvo z 98:88 na noge spravil navdušene navijače v domači dvorani.

Dončić je srečanje končal 44 sekund pred koncem. Foto: Guliverimage

Košarkarji Dallasa so nato leteli po parketu domače dvorane, brez večjih težav so odbili vse poskuse nebogljenih košarkarjev Denverja, ki jim ni bil dovolj niti izjemno razpoloženi MVP pretekle sezone Jokić. Drugo zaporedno zmago Dallasa (111:101) pa je nekoliko skazila poškodba gležnja Dončića, ki je slabo minuto pred koncem odšepal proti slačilnici, potem ko je nerodno na njegovi nogi ob padcu pristal Austin Rivers. Slovenski košarkar je nato v bolečinah odšepal proti slačilnici.

Ljubljančan je bil sicer znova le streljaj oddaljen od novega trojnega dvojčka, saj je 23 točkam dodal še osem skokov in enajst asistenc. Vlogo prvega strelca je sicer pri Dallasu tokrat prevzel Porzingis, ki je dosegel 29 točk, od tega pet trojk iz osmih poskusov. Prave pomoči pri soigralcih pa na drugi strani ni dobil Jokić, ki je obračun končal pri 35 točkah, Monte Morris jih je pristavil 17.

Vrhunci srečanja:

Dallas bo znova na parketu v noči na četrtek, ko ga čaka gostovanje pri Phoenixu.

Dragić znova na stranskem tiru

V noči na torek igra tudi Toronto, ki gostuje pri Portlandu. Goran Dragić pa se po eni tekmi na parketu, kot vse kaže, znova seli na stranski tir, saj se je v ekipo po lažji poškodbi vrnil Fred VanVleet. Strateg Toronta Nick Nurse je pred tekmo odgovarjal na vprašanja tudi v povezavi z izkušenim slovenskim košarkarjem. "V ekipi je prostor tudi za Dragića, a v tem trenutku v rotaciji ne vidim prostora zanj," je dejal Nurse, ki bo več priložnosti znova ponudil Dalanu Bantonu in Malachiju Flynnu.

Liga NBA, 15. november: Dallas Mavericks : Denver Nuggets 111:101 (35:32, 14:26, 30:25, 32:18

Porzingis 29 (5/8 za 3, 11 sk.), Dončić 23 (7/16 za 2, 2/7 za 3, 3/5 prosti meti), 8 sk. 11 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 4 izg. žoge v 37:33, Hardaway Jr. 19 (7 sk.), Brunson 17; Jokić 35 (15/26 met iz igre, 16 sk.), Morris 17 (8 as.), Gordon 14 (7 sk.), Čančar ni igral. Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 92:98

Rubio 28 (6 sk.), Osman 26, Garland 17; Tatum 23 (8 sk.), Horford 17 (9 sk.), Schröder in Smart 14 Detroit Pistons : Sacramento Kings 107:129

Bey 28, Cunningham 25 (8 sk., 8 as.); Hield 22, Fox (9 as.) in Holmes (9 sk.) 19 Washington Wizards : New Orleans Pelicans 105:100

Dinwiddie 27 (9 as.), Caldwell-Pope 18, Harrell 15; Ingram 31, Valančiunas 16 (9 sk.), Graham 14 Atlanta Hawks : Orlando Magic 129:111

Collins in Young 23, Bogdanović in Capela (16 sk.) 20; Anthony 29 (11 as.), Ross in Wagner 19 New York Knicks : Indiana Pacers 92:84

Quickley in Walker 16, Rose 14 (7 as.); Brogdon 22 (8 sk., 7 as.), Sabonis 21 (15 sk.), LeVert 17 Memphis Grizzlies : Houston Rockets 136:102

Morant 22, Jackson 18 (7 sk.), Brooks 16; Green 15, Tate 14 (9 sk.), Wood 11 Minnesota Timberwolves : Phoenix Suns 96:99

Towns 35 (13 sk.), Russell 22, Beasley 12 (8 sk.); Booker 29, Ayton 22 (12 sk.), Paul 21 (8 as.) Oklahoma City Thunder : Miami Heat 90:103

Dort 20, Robinson 16, Pokuševski 11; Herro 26 (7 sk.), Robinson 21, Strus 13 Portland Trail Blazers - Toronto Raptors Los Angeles Lakers - Chicago Bulls

Lestvica:

