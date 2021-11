Prvi trojni dvojček Dončića v sezoni, stotica Dallasa že v 3. četrtini

Dallas je na 12. tekmi sezone odigral najbolje in dosegel osmo zmago. S 123:109 so premagali San Antonio. Luka Dončić je z 32 točkami, 15 podajami in 12 skoki dosegel prvega trojnega dvojčka v sezoni. Končno je bil pravi Kristaps Porzingis (32 točk).

Po tem, ko se je v četrtek izkazalo, da je bil na testu za covid-19 pozitiven Nikola Vučević, košarkar Chicaga, ki je le nekaj ur pred tem premagal Dallas z Luko Dončićem, je bilo nekaj skrbi, da ni morda črnogorski košarkar okužil še koga, a do tega prišlo.

Nikola Vučević je v samoizolaciji, na igrišča se bo lahko vrnil po desetih dneh osamitve ali po dveh zaporednih negativnih testih na covid-19. Redna testiranja so stalnica v ligi NBA, zato lahko sklepamo, da so se košarkarji Dallasa izmaknili okužbam, saj informacij, da bi imeli kakršnekoli težave z zdravjem igralcev, iz tabora Mavericks ni. No, izjema je nemški center Maxi Kleber, ki se še naprej spopada s poškodbo hrbta in je zato izpustil tudi petkovo tekmo v San Antoniu.

Spurs vodili samo na začetku tekme

San Antonio je s štirimi trojkami sicer prvi prišel do prednosti na tekmi (16:11), a je hitro na sceno stopil naš Luka: skakal je, zadel dve trojki, zabil in še podal za en koš in Dallas je povedel z 21:16. Do konca prve četrtine so Mavericks tudi z Ljubljančanom na klopi povišali prednost na 31:22 (delni izid 18:6).

Šov Dončića in Porzingisa

Luka Dončić. Foto: Reuters V drugi minuti druge četrtine so košarkarji Dallasa s klopi dali že 13 točk in gostje so vodili z 38:29. Preostanek prvega polčasa pa je minil v znamenju prvih dveh zvezdnikov Mavericksov: Dončića in Kristapsa Porzingisa. Ko je Latvijec drugič zapored zabil po Lukovi podaji, je bil že pri 15-ih točkah (za 52:45). Ko je zadel še trojko, je bilo že 60:49. V zadnji minuti sta dala še vsak po eno trojko in Dallas je na odmor odšel s prednostjo 68:57.

Porzingis je bil s 23 točkami prvi strelec polčas, Dončić pa je bil že blizu trojnemu dvojčku: 16 točk, 10 podaj, sedem skokov. Mavericks so imeli 26 skokov in zato tudi več točk iz tako imenovane druge priložnosti. Atraktivna igra v napadu, v obrambi pa nič kaj agresivno in zato ob polčasu vodstvo samo za 11. Izid druge četrtine visokih 37:35.

Med četrtino so v prenosu tekme na ameriški televiziji pokazali tudi prenovljeno košarkarsko igrišče Luke Dončića v Ljubljani.

Že v 3. četrtini trojni dvojček Luke

Dallas je v napadu letel tudi v tretji četrtini in prednost je rasla in rasla, vodili so tudi že za 27 točk. Pa sta Dončić in Porzingis v tem delu igre skupaj dala le šest točk. Četrtino so dobili s 34:20 in pred zadnjo je bilo na semaforju 102:77. Dallas se je igral v napadu.

Ob prednosti 83:64, že sredi tretje četrtine, je Luka pobral še 10. žogo v skoku in prvič v sezoni, 37. v karieri (v nekaj več kot treh sezonah), dosegel trojnega dvojčka, največ prav proti Spursom (štiri). V tej statistični kategoriji je 11. v zgodovini lige NBA. Pri kar 18-ih trojnih dvojčkih pa je imel več kot 30 točk

Samo Dončić in legendarni Oscar Robertson imata po šest tekem z več kot 30 točkami, 12 skoki in 15 podajami. Sledi Magic Johnson s petimi.

Kdo bo dal več točk, Luka ali Kristaps?

Kristaps Porzingis končno tak, kot se od njega pričakuje. 32. točk. Foto: Reuters Zadnja četrtina je bila samo še formalnost, še najbolj dramatičen trenutek je bil, ko so Luko porinili med navijače. Pa je Ljubljančan vse skupaj pospremil samo z nasmeškom, češ ali me je navijač polil s pivom. Dončić in Porzingis sta imela do konca še interni dvoboj za najboljšega strelca tekma. Razplet brez zmagovalca. Oba sta dala po 32 točk. Največ točk v sezoni za Latvijca, Slovenec na eni od prejšnjih dal 33 točk. Izpostaviti velja še, da je šla polovica Lukovih podaj prav na Kristapsa. Dallas je imel na tekmi 30 podaj, največ v sezoni. Ekipa Gregga Popovicha kljub visokemu zaostanku sicer ni popuščala in zadnjo četrtino celo dobila z 32:21. Končni izid pa 123:109 in osma zmaga v sezoni za Dallas.

Liga NBA, 12. november: San Antonio Spurs : Dallas Mavericks 109:123

Vassell 20, Johnson in Murray po 15; Dončić 32 (5/10 za 2, 6/13 za 3, 4/8 prosti meti), 11 sk., 15 as., 2 izg., 2 ukr. v 36-ih min., Porzingis 32, Brunson 17 Charlotte Hornets : New York Knicks 104:96

Bridges 24, Hayward 22, Ball 12, 17 sk.; Walker 26, Burks 15 Boston Celtics : Milwaukee Bucks 122:113 (po podaljšku)

Schroder 38, Tatum 27, Smart 19; Portis 22, Allen 21, Holiday 17, 13 as. Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons 98:78

Garland 21, Osman 17; Grant 16, Jackson 12 Houston Rockets : Portland Trail Blazers 92:104

Porter 18, Wood 8, 15 sk.; Lillard 20, McCullum 17, Nurkić 12, 10 sk. Memphis Grizzlies : Phoenix Suns 94:119

Morant 26, 12 sk., Jackson 19; Crowder in Booker po 17, Paul 15, 12 as. New Orleans Pelicans : Brooklyn Nets 112:120

Valanciunas 20, 12 sk., Temple 17; Harden 39, 12 as., Durant 28, Harris 24 Oklahoma City Thunder : Sacramento Kings 105:103

Dort in Gilgeous-Alexander po 22; Barnes 21, Holmes 16, 15 sk. Denver Nuggets : Atlanta Hawks 105:96

Gordon 23, Jokić 22, 19 sk., 10 as., Green 16; Young 30, Collins 26, 9 sk., Capela 14, 12 sk. Golden State Warriors – Chicago Bulls Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves

Lestvica:

Preberite še: