Luka Dončić spada med najboljše košarkarje na svetu in je med najbolj priljubljenimi, o čemer smo se lahko v preteklosti že ničkolikokrat prepričali - na glasovanjih za tekmo All-Star, na olimpijskih igrah v Tokiu … Njegove predstave namreč navdušujejo privržence tega športa.

Vse od prihoda v ligo NBA je statistično rasel, v letošnji sezoni pa nekoliko padel. Na tekmo dosega 24,5 točke, lani 27,7, pred dvema letoma pa je dosegal 28,8 točke na tekmo. Razlog lahko najdemo v čvrstejših obrambah nasprotnikov nad njim in slabšem odstotku meta. Nekoliko je slabši pri metih za tri in za dve točki, pa tudi pri prostih metih, ki jih meče zgolj 70,5-odstotno.

Statistika Luke Dončića vse od prihoda v ligo NBA

Sezona 3t (%) 2t (%) P. meti (%) Sk. As. Uk. ž. Bl. Izg. ž. Točke +/- 2018-19 .327 .503 .713 7.8 6.0 1.1 0.3 3.4 21.2 -1.6 2019-20 .316 .574 .758 9.4 8.8 1.0 0.2 4.3 28.8 4.1 2020-21 .350 .567 .730 8.0 8.6 1.0 0.5 4.3 27.7 2.5 2021-22 .286 .517 .705 8.0 7.0 1.2 0.6 4.4 24.5 -8.7

Ob vstopu v sezono lige NBA se je veliko govorilo o tem, da imajo košarkarji težave z novo žogo Wilson. Tudi Dončiću ni jasno, zakaj velikokrat ta ne najde poti skozi obroč, pa čeprav je neoviran pri metu, medtem ko zadene težke mete praktično s sredine igrišča. Tak primer je bila zmagovita trojka proti Boston Celtics, pri metu katere so ga pokrivali kar trije košarkarji.

Če je bil lani sedmi po učinku med vsemi košarkarji, je trenutno "šele" na 24. mestu. V oči bode zlasti podatek, da ob njegovi prisotnosti na parketu Dallas v povprečju izgublja za 8,7 točke. Le trinajst košarkarjev v vsej ligi ima slabši predznak. Razlog za to lahko poiščemo v tem, da soigralci ne izkoriščajo izpraznjenega prostora, ki nastane ob tekmečevem podvajanju slovenskega košarkarja. Ena od glavnih nalog trenerja Jasona Kidda je tako vzpostavitev ustreznega taktičnega sistema. Prav tako je jasno, da se mora novi trener še navaditi na ekipo, pa tudi košarkarji nanj. Za to je potreben čas, da bo igra funkcionirala, kot pri Dallasu želijo.

Navijači pričakujejo, da bo čaral vsako noč

Razlika med lansko in letošnjo Dončićevo igro je tudi v tem, da je naredil korak naprej pri sodnikih in tehničnih napak. Bistveno manj njihovih odločitev ga iztiri. Lani je bil v tem segmentu med "najboljšimi" v NBA. Videti je bolj umirjen, kar lahko vpliva na njegove predstave, saj je pri njem znano, da je čustven košarkar in temu primerno doživlja dobre ter slabe plati košarkarske igre.

Trener Jason Kidd še spoznava ekipo, zato bo potreben čas, da bo vse delovalo, kot si pri Dallasu želijo. Foto: Guliverimage

Luka je s svojimi predstavami postavil letvico zelo visoko, zato njegovi privrženci pričakujejo, da bo čaral praktično vsako noč. Razvadil je tako njih kakor tudi strokovnjake tega športa. "Pošteno, narediti moram to, ne le reči. Bolje moram opraviti svoj del naloge," je po zadnji tekmi v Chicagu povedal Dončić, ki je bil le dva skoka oddaljen od prvega trojnega dvojčka v tej sezoni, o čemer marsikdo sanja, iz igre pa je metal skromnih 6/18, od tega trojke 1/6.

Prihodnji teden pravi preizkus

In zakaj ima Dallas potem razmerje zmag in porazov 7:4? Vsa tri gostovanja pri Atlanti, Denverju in Chicagu so Mavs izgubili. Doma so morali priznati premoč še Miami Heat, ki se spogleduje z najvišjimi mesti v ligi. Premagali so Toronto, Houston, San Antonio (v noči na soboto se bodo že tretjič pomerili s Spurs), Sacramento, Boston in New Orleans. Ekipe, ki na splošno gledano na uvodu ne blestijo in nimajo visokih ambicij. Pravi preizkusi prihajajo prihodnji teden, ko jim bodo nasproti stali Denver, dvakrat Phoenix Suns in LA Clippers (dobro igrajo kljub odsotnosti prvega zvezdnika Kawhija Leonarda), ki so dobro vstopili v sezono.

Foto: Guliverimage V primerjavi z lansko sezono je opazen napredek Dallasa v obrambnih nalogah, medtem ko se v napadu njegovi košarkarji še vedno iščejo, saj v povprečju dosegajo 102,8 točke na tekmo, kar jih uvršča na 25. mesto od 30 ekip v ligi NBA. Pričakujemo lahko, da bo Dallasova splošna slika še boljša, ko se bo vrnil center Maxi Kleber in če Kristaps Porzingis v prihodnje ne bo imel težav s poškodbami, saj je letos zaradi bolečin v hrbtu izpustil že pet od enajstih tekem. In takrat bo lahko Dončićeva raznovrstnost prišla še bolj do izraza.