Luka Dončić ostal brez rekorda lige NBA, a …

Slovenski košarkarski reprezentant Luka Dončić je v ligi NBA vajen postavljanja novih mejnikov in rekordov. V tem je tako uspešen, da ga v poplavi najrazličnejših statističnih rubrik, ki jih pozorno in zavzeto beležijo Američani, skoraj ni igralnega dneva, po katerem ne bi izboljšal kakšnega dosežka. Ker spada med mlajše zvezdnike lige, prevladujejo zlasti rekordi, v katerih prednjači zaradi mladosti. Nastopijo pa tudi trenutki, ko ostane brez kakšnega rekorda. Ko je tako LaMelo Ball (Charlotte Hornets) po podaljšku izgubil na gostovanju pri Los Angeles Lakers (123:126), je prispeval 25 točk, 15 skokov in 11 asistenc, s tem pa postavil nov rekord lige NBA.

Ljubljančan je na zadnji tekmi, ko je pomagal Dallasu do domače zmage nad New Orleansom, popravil klubski rekord in se zavihtel na samostojno prvo mesto v zgodovini franšize kot igralec, ki je zbral največ tekem z dosežkom vsaj 25 točk, pet skokov in pet asistenc. To mu je uspelo že 131-krat, prejšnjemu ''sorekorderju'' Dirku Nowitzkemu pa 130-krat … Foto: Reuters

Mladi Američan, član znamenite košarkarske dinastije Ball (košarko igrata tudi njegova starejša brata Lonzo in DiAngelo, njegov oče LaVar pa je nekdanji igralec ameriškega nogometa in uspešen poslovnež), je tako v dvorani Staples izboljšal dosežek, s katerim se je lahko pred njim pohvalil prav Dončić. Postavil ga je predlani, ko je 15. januarja 2020 proti Sacramentu blestel s 25 točkami, 15 skoki in 17 asistencami. Ljubljančan je bil takrat star 20 let in 321 dni, najmlajši izmed bratov Ball pa je bil na dan srečanja v Los Angelesu star 20 let in 78 dni, osem mesecev manj od LD77.

Popravil 39 let star rekord Magica Johnsona

V ligi NBA ne manjka primerjav med "mladim" Luko Dončićem in "mladim" Earvinom Johnsonom. Pri omenjenem rekordu pa je treba dodati, da je Dončić na omenjeni tekmi proti Sacramentu zbral kar 17 asistenc, Ball pa v noči na torek proti Jezernikom šest manj (11). Ko se tako vodi statistika med košarkarji, ki so dosegli trojni dvojček z vsaj 25 točkami, 15 skoki in 15 asistencami, kar vzbuja v očeh ljubiteljev košarke še večje spoštovanje, absolutni rekord v kategoriji najmlajšega igralca še vedno pripada Dončiću.

Ko ga je dosegel leta 2020 proti Sacramentu, je zelo odmeval, saj je s tem popravil rekord legendarnega Earvina Magica Johnsona. Ta rekord je imel že dolgo brado, nekdanji zvezdnik Los Angeles Lakers ga je dosegel leta 1981, ko je bil star dobrih 21 let in je na eni tekmi zbral 33 točk, 15 skokov in 17 asistenc.