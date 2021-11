Luka Dončić spisal novo poglavje v zgodovini Dallasa

Luka Dončić je bil s 25 točkami, 5 skoki in 5 asistencami prvi mož Dallasa in s tem dosežkom postavil klubski rekord.

Luka Dončić je bil s 25 točkami, 5 skoki in 5 asistencami prvi mož Dallasa in s tem dosežkom postavil klubski rekord. Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks so na domačih tleh s 108:92 premagali oslabljene New Orleans Pelicans, k uspehu pa je svoj delež prispeval tudi prvi zvezdnik Luka Dončić. S 25 točkami, 5 asistencami in prav toliko skoki je popravil klubski rekord. Teksaško moštvo je vknjižilo sedmo zmago, kar je najboljši vstop v sezono po letu 2014. Chicago Bulls so z neverjetno četrtino na kolena spravili vročega Kevina Duranta in druščino pri Brooklyn Nets.

Vidno oslabljeni gostje, ki niso mogli računati na usluge osrednjih košarkarjev Ziona Williamsona, Brandona Ingrama ter še enega člana prve peterke Herberta Jonesa, so bili uvodoma trn v peti košarkarjem Dallas Mavericks.

Prednost enajstih točk pri 25:14 je bila za njih spodbudna, vendar v domačih vrstah ni bilo časa za preplah. V ligi NBA je namreč znano, da se lahko razmerje sil na parketu kaj hitro spremeni. Velika rezerva je bil med drugim tudi osrednji zvezdnik Luka Dončić, ki je bil v prvi četrtini nerazpoložen. Iz igre je metal 2/6, izgubil kar štiri žoge, ob njegovi prisotnosti na parketu pa je Dallas izgubljal za sedem točk.

Vrhunci igre Dallas Mavericks : New Orleans Pelicans

Navijače za hip za skrbelo, a k sreči z Dončićem ni bilo nič hujšega

Da bi se približal povprečju 39,5 točke ob zmagah proti New Orleans Pelicans iz pretekle sezone, ni bilo ne duha ne sluha. Privržence Dallasa je malce izdatneje zaskrbelo, ko se je njihov ljubljenec prijel za gleženj, potem ko mu je soigralec Willie Cauley-Stein padel na nogo. K sreči ni bilo nič hujšega in je lahko nadaljeval z igro.

Ko se je v prvi četrtini prijel za gleženj, je za kratek čas zaskrbelo najvijače Dallasa. A se je kmalu izkazalo, da ni prišlo do poškodbe. Foto: Guliverimage

Zato pa se je v pravem trenutku ogrel Kristaps Porzingis, ki je imel v začetku sezone obilico težav s hrbtom, potem ko je izpustil pet tekem. Glavni trener Jason Kidd je pred obračunom dejal, da mu več kot 30 minut ne bo namenil (na koncu je igral 26 minut), saj ne želi tvegati vnovičnega poslabšanja stanja.

Očitno se je Latvijcu "mudilo" in je z dvema trojkama najprej znižal na 22:27, v začetku druge četrtine pa približal svoje moštvo na vsega točko zaostanka pri 28:29. Edina njegova težava je bila, da si je hitro prislužil tri osebne napake. Vse nad Litovcem Jonasom Valančinuasom, ki je letos poleti v domovini doživel velik udarec v finalu olimpijskih kvalifikacij za Tokio proti Sloveniji, in moral zaradi tega predčasno na klop.

Dončić zaplesal ob Marjanovićevem košu

A se Dallas ni ustavil in kmalu prišel do prednosti sedmih točk, ko je na semaforju American Airlines Arene pisalo 40:33. Videti je bilo, da imajo domači vse pod nadzorom, ko so se gostje na hitro približali na vsega dve točki zaostanka. Takrat je na sceno stopil Luka in v dobrih dveh minutah dosegel devet zaporednih točk Dallasa za vodstvo z 51:45. Da bi govorili o raznovrstnem Dončiću, v prvem polčasu (51:47) ni bilo moč, saj je imel ob 13 točkah na svojem računu vsega asistenco in dva skoka.

Vrhunci igre Luke Dončića

Slovenski košarkarski virtuoz je v nadaljevanju zaigral bistveno bolj agresivno in odločno v napadu ter nemudoma postal največja nevarnost za goste, hkrati pa so njegove žoge romale do pravih soigralcev, saj je le v tretji četrtini vpisal štiri asistence. Skupaj z Jalenom Brunsonom, ki ima za seboj odličen vstop v sezono, sta v pravem času razigrala moštvene kolege in posledično si je Dallas hitro priigral naskok desetih točk (76:66).

Domači so počasi vendarle začeli v celoti prevzemati nadzor v dvorani in se oddaljevati tekmecu. Ob vstopu v zadnjo četrtino je Kidd na parket poslal še enega ljubljenca občinstva Bobana Marjanovića, ki je kmalu dobil aplavz navijačev. Odločil se je za prodor in prek Valančiunasa zadel koš, ob tem pa tako navdušil Dončića, da je le-ta ob robu parketa, kjer je bil na krajšem oddihu, zaplesal. Evforije so se kmalu nalezli preostali košarkarji Dallasa, ki so stali na parketu, in zrežirali delni izid 12:3 ter ob stopu v zadnji del igre vodili s kar 21 točkami razlike (90:69).

Dončićev klubski rekord in Dallasov najboljši vstop v sezono po sedmih letih

Takrat se je začelo porajati vprašanje, ali bomo sploh še videli na delu slovenskega virtuoza, saj je naskok omogočal miren zaključek dvoboja. Kmalu smo ga dobili. Dal ga je trener Kidd, ki je Dončića sredi zadnje četrtine spet poslal v igro, ko je Dallas vodil s 95:75. Igra je zamrla, ni bilo videti nobene agresivnosti več in gostje so zrežirali delni izid 17:3. Slabe tri minute pred koncem so prišli na vsega osem točk zaostanka (90:98).

Foto: Reuters

Na veliko veselje je v pravem trenutku trojko zadel Porzingis, ki je bil vse od začetka druge četrtine hladen in brez doseženega koša. Ko se je s trojko minuto pred koncem pohvalil še Luka za 108:92, je bil zmagovalec hitro odločen. S končnimi 25 točkami, 5 skoki in 5 asistencami je stopil na vrh klubske lestvice, na kateri so zbrani košarkarji, ki so na tekmah dosegli vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc. Do današnjega večera je bil izenačen z legendo kluba Dirkom Nowitzkim, zdaj pa je na vrhu sam, potem ko mu je to uspelo na 131 tekmah (na 209 tekmah v ligi NBA). Na tretjem mestu je Mark Aguirre (106), na četrtem Michael Finley (89), ki zdaj opravlja vlogo pomočnika športnega direktorja pri teksaškem moštvu.

Dallas je zdaj pri sedmih zmagah in treh porazih, kar je najboljši vstop v sezono po letu 2014/15, še vedno pa so, kot je dejal Tim Hardaway jr. v fazi ustvarjanja ekipe, ki bi rada v prihodnje krojila vrh lige NBA.

Neverjetna četrtina Bikov

Izjemno zanimiva tekma je bila v Chicagu, kjer so Biki gostili Brooklyn Nets. Prvi zvezdnik gostujoče ekipe Kevin Durant je v dvoboj vstopil s povprečjem 28,3 točke na tekmo in bil najboljši tudi na koncu. Z 38 točkami pa se ni veselil zmage, pa čeprav je njegovo moštvo ob vstopu v zadnjo četrtino vodilo z 78:76.

Košarkarji Chicaga so zaključnih 12 minut odigrali kot v transu. Rezultat 42:17 pove vse in domači so se veselili sedme zmage v sezoni in do tako kot Dončićev Dallas pri treh porazih.

Udarec za Philadelphio Joel Embiid je pozitiven na koronavirus. Foto: Reuters Zvezdnik ekipe Philadelphia 76ers Joel Embiid je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom in bo izpustil več tekem. ESPN in spletna stran The Athletic sta navedli, da je kamerunski reprezentant v ponedeljek zgodaj zjutraj oddal pozitiven test na okužbo z novim koronavirusom. Sedemindvajsetletni dva metra in 13 centimetrov visoki center tako ni mogel pomagati ekiši že proti New York Knicks, izpustil pa bo tudi obračun z Milwaukee Bucks. Pričakovati je, da bo dlje časa odsoten, v skladu s protokoli lige NBA vsaj deset dni. Embiid je v tej sezoni najboljši član Sixers z 21,4 točke, 9,4 skoka ter 4,0 podaje na tekmo. Postal je četrti član Sixers, ki bo moral v karanteno. Pod zdravstvenimi protokoli lige NBA so že Tobias Harris, Matisse Thybulle in Isaiah Joe. Embiida naj bi pod košema zamenjal izkušeni center Andre Drummond, ki ga je Philadelphia pripeljala poleti kot prostega igralca.

Liga NBA, 8. november: Dallas Mavericks : New Orelans Pelicans 108:92

Luka Dončić 25 (met za 3 2/5, za 2 8/16, prosti meti 3/5), 5 sk., 5 as., 1 bl., 1 uk. žoga, 5 izg. žog v 33 min., Brunson 17, 6 as., 4 sk., Hardaway jr. 17, 6 sk., 4 as., Porzingis in Bullock 12; Valančiunas 22, 11 sk., Hart 22 Philadelphia 76ers : New York Knicks 96:103

Korkmaz 19, Maxey 16, Drummond 14, 25 sk.; Randle 31, 12 sk., Barrett 15, 10 sk., Fournier 11



Memphis Grizzlies : Minnesota Timberwolves 125:118

Morant 33, 8 as., Clarke 20, 9 sk., Melton 19; Russell 30, 7 as., Edwards 27, Towns 25, 13 sk., Chicago Bulls : Brooklyn Nets 118:95

DeRozan 28, LaVine 24, Dosunmu 15; Durant 38, 10 sk., 4 as., Aldridge 19, Harden 14, 8 sk., 5 as.



