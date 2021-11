Nora trojka čarovnika Dončića za zmago ob zvoku sirene!

''Luka Magic'' je bila največkrat izgovorjena beseda v dvorani v Dallasu, ko je Luka Dončić imenitno predstavo, v kateri je dosegel kar 33 točk, ob zvoku sirene kronal z izjemno trojko za zmago nad Bostonom (107:104). Slovenski as je postregel z novo čarovnijo, ki bo še dolgo odmevala na socialnih omrežjih. Teličkom je po dolgem času priskočil na pomoč Kristaps Porzingis in se izkazal z 21 točkami. Denver je brez pomoči poškodovanega Vlatka Čančarja tesno ugnali Houston, junak srečanja je po izjemni blokadi postal Nikola Jokić.

Dallas Mavericks : Boston Celtics 107:104 (79:72, 57:40, 29:15)

Učinek Luke Dončića: 33 točk (met za tri 5/10, met za dve 7/11, prosti meti 4/4), 9 skokov, 5 asistenc, 1 blokada, 6 izgub. žog, 4 osebne napake v 35 minutah

Izjemna trojka Luke Dončića, ki je odločila zmagovalca v Dallasu:

Luka gets to his spot.

Luka steps back.

Luka over 3 defenders.

Luka with the #TissotBuzzerBeater.#ThisIsYourTime, Luka Doncic❗️ pic.twitter.com/5oByDpVNuH — NBA (@NBA) November 7, 2021

Kakšna drama v Dallasu! Redko viden scenarij, v katerem so gostitelji na čelu z Luko Dončićem imeli večino srečanja vse v svojih rokah in prvi polčas dobili za prepričljivih 17 točk, nato pa je Boston le nekaj minut pred koncem prvič povedel in se že spogledoval z zmago, je postregel z nepozabnim koncem. Ko je pri rezultatu 104:104 močno dišalo po podaljšku, saj je bilo do konca le še dobrih 10 sekund, žogo pa je ob zelo pozornem in agresivnem spremstvu košarkarjev Bostona čez polovico peljal mladi slovenski as, je sledil zaključek, ki je navijače v dvorani American Airlines Center dvignil na noge. Ljubljančan se je odločil za samostojno akcijo, potegnil je na levo stran in, čeprav so ga skušali ovirati kar trije igralci Bostona, ob zvoku sirene zadel trojko!

Shot heard round the world 🔮 pic.twitter.com/job1NE0Bj4 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 7, 2021

To je bila njegova peta trojka na srečanju in zagotovo najbolj dragocena, saj je odločila zmagovalca. Dončiću se je v objemu soigralcev smejalo do ušes, občinstvo je bilo v ekstazi, košarkarski svet je bil priča še eni v nizu čarovnij, s katerimi razvaja športne sladokusce slovenski fenomen. Dallas je popravil razmerje zmag in porazov na 6-3 in se še utrdil pod vrhom zahodne konference, dodatno dobro voljo v domačem taboru pa je prinesla še vrnitev Kristapsa Porzingisa. Zaigral je prvič po petih tekmah. Bolečine v hrbtu so že preteklost. Visoki Latvijec, ki po prihodu v Teksas še ni upravičil pričakovanj, zlasti pa izdatne finančne pogodbe, je bil proti Bostonu v veliko pomoč domači ekipi. Prispeval je 21 točk in 7 skokov ter bil drugi najboljši strelec Dallasa. Zaostal je le za Dončićem, velikim junakom srečanja, ki je na dvoboju s Kelti znova pisal zgodovino in podiral rekorde.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Več sledi ...

Jokićeva blokada ob zvoku sirene

V Denverju so gledalci spremljali pravcato dramo. Nuggets so veliko težje od načrtovanega upravičili vlogo favorita in premagali Houston (95:94). Rakete so imele na voljo zadnji napad za zmago, nato pa se je v obrambi izkazal Nikola Jokić in blokiral Jaeja Seana Tatea. Zmaga je tako ostala doma, srbski as pa je bil z 28 točkami in 14 skokovi prvi junak dvoboja.

NIKOLA JOKIC SAYS NO AT THE BUZZER!@nuggets win a thriller. pic.twitter.com/Ax3uL3FHEe — NBA (@NBA) November 6, 2021

Jokić je v tej sezoni na podoben način prinesel zmago Denverju že 30. oktobra proti Minnesoti. Denver je večji del srečanja pogrešal Michaela Porterja Jr., ki je zaradi bolečin v hrbtu zapustil igrišče po prvi polovici uvodne četrtine in se ni več vračal na parket. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi poškodbe levega kolka ni kandidiral za srečanje.