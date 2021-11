Na prvih sedmih tekmah Dallas Mavericks je bil Luka Dončić vselej prvi strelec ekipe, ponoči pa se je prvič zgodilo, da ni bilo tako. Slovenski košarkarski virtuoz je kljub vsemu tekmo končal pri 25 točkah, a je bil od njega strelsko bolj razpoložen Jalen Brunson, ki je v zadnjem obdobju razigran.

K zmagi s 109:108 je prispeval 31 točk, ključnih pa je bilo njegovih 13 točk v zadnji četrtini. Ob takšnem nadaljevanju ni izključena možnost, da bo postal eden od glavnih kandidatov za najboljšega šestega košarkarja, a ob predpostavki, da ne bo začenjal tekem, kot je veljalo na zadnjih dveh.

Dončića spoštujejo na vsakem koraku

Čeprav je strelsko preskočil zvezdnika Dallasa, zasluge za takšen vzpon pripisuje prav njemu: "Njemu gredo. Če želi imeti žogo v svoji posesti, mu jo vedno damo, ne glede na položaj na parketu. To je preprosto spoštovanje. To, da mi je v zadnji četrtini pustil takšno svobodo, pove, da zaupa meni in celotni ekipi, kar je velika stvar. Vsem vliva samozavest. Na nas je, da smo vseskozi pripravljeni, da ustvarimo prostor sebi ali za druge. Luka nas postavi v položaj, da bi bili uspešni. To je tisto, kar počne. Spoštujemo ga in hkrati hvalimo to, da nam zaupa. Za vse skupaj je to velik korak."

Foto: Getty Images

A ob zmagi ni bil odličen le Brunson. Ponujene minute je izkoristil tudi 224 centimetrov visoki Boban Marjanović. V tako kratkem času je dosegel 17 točk in zbral pet skokov. Zelo pomemben je bil njegov prispevek povsem ob zaključku tekme, ko ga je trener Jason Kidd postavil ob linijo avta, da je tekmec težje izvajal avt. Keldon Johnson je imel veliko težav spraviti žogo prek rok srbskega orjaka. Žoga je sicer prišla do Dejounteja Murrayja, a le za kratek čas, saj jo je hitro zgrabil Dorian Finney-Smith in Dallas je dosegel peto zmago v sezoni.

Pozitiven Bobi

"Izjemen je bil. Po vsaki tekmi je pozitiven. Vedno se bori. Zavedamo se, da lahko kadarkoli da koš. On je hodeči dvojni dvojček, tako ga kličemo. Vedno, ko stopi na parket, je pozitiven," je o prijatelju povedal Dončić, ki je tekmo končal pri 25 točkah, 12 skokih in sedmih asistencah.

Foto: Guliverimage

Mavericks bodo imeli naslednji preizkus v noči na nedeljo, ko gostijo Boston Celtics, v klubu pa upajo, da bo po petih tekmah neigranja zaradi težav s hrbtom vendarle nastopil Latvijec Kristaps Porzingis.