Dončić po pravem trilerju do velike zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA le dan po porazu z Miamijem dosegli zmago na gostovanju pri San Antoniu. Četa Jasona Kidda, pri kateri je Luka Dončić dosegel dvojni dvojček (23 točk, 12 skokov), je bila po izjemno napeti končnici s 109:108 boljša od Spursov. Preostala dva slovenska košarkarja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu nista dobila priložnosti za igro. Toronto Raptors so brez Gorana Dragića s 109:100 ugnali Washington Wizards, Denver pa je brez poškodovanega Vlatka Čančarja klonil na gostovanju pri Memphisu (106:108).

Luka Dončić je le dan po rekordnem strelskem dosežku proti Miamiju (33 točk) znova stopil na parket. Mavericks so spet nastopili oslabljeni, saj znova niso mogli računati na pomoč poškodovanih Kristapsa Porzinigisa in Maxija Kleberja, kar je pomenilo, da je znova daleč največ odgovornosti padlo na 22-letnega Slovenca, ki je na prvem medsebojnem obračunu v sezoni pred nekaj dnevi dosegel 25 točk. Tokrat je bil slovenski košarkar deležen velike pomoči Jalna Brunsona, ki je v odločilnih trenutkih prevzel breme odgovornosti.

Dončić v eni izmed obrambnih akcij Foto: Reuters

Dallas je tako še drugič v nekaj dneh ugnal moštvo San Antonia. Dončić sicer tekme ni odprl po željah, saj je že po nekaj sekundah pristal za črto prostih metov, kjer je takoj zapravil oba meta, a se je v enem izmed naslednjih napadov takoj oddolžil z natančnim metom za tri točke. Poleg Dončića so bili v prvi postavi Jasona Kidda še Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Dwight Powell in Brunson. Ljubljančan je hitro začel polniti svoje statistične kategorije, a se v prvi četrtini s pretirano bleščečo predstavo ni proslavil.

Zelo raztrgana igra z obeh strani se je v prvih dvanajstih minutah končala z izenačenjem (28:28). Dallas je v prvi četrtini vodil z največ sedmimi točkami naskoka, Dončić pa je ob koncu prvega dela dobil nekaj počitka, kar so Spursi izkoristili in izenačili. Slovenec je prvo četrtino v slabih devetih minutah na parketu sklenil pri desetih točkah, štirih skokih in prav toliko asistencah.

17 točk Marjanovića

Dončić je ob robu igrišča preživel tudi nekaj uvodnih minut druge četrtine. V tem času se je izkazala druga postava Dallasa na čelu z Bobanom Marjanovićem (17 točk), ki je z delnim izidom 13:2 pobegnila tekmecu. V drugem delu druge četrtine je na igrišče znova stopil tudi Dončić, ki je takoj zadel trojko za +12, prvi polčas pa končal pri 15 točkah, šestih skokih, šestih asistencah in treh ukradenih žogah. A kljub temu se je z nekaj spremembami v zasedbah prednost Dallasa do konca prvega polčasa stopila. Gostujoči košarkarji so prvi polčas dobili z 59:58, izgubili pa so kar deset žog (na koncu 19).

Uvod v tretjo četrtino se ni odvil po notah gostov. San Antonio je počasi, a vztrajno gradil prednost, nekoliko se je ohladil tudi Dončićev motor, kar je bila voda na mlin domače ekipe. Slovenski košarkar je v tretji četrtini zaradi ugovarjanja sodnikom dobil tudi svojo drugo tehnično napako v sezoni, nato pa ga je Kidd potegnil na klop. Premešana peterka Dallasa je znova tako kot v prvem polčasu stopila na plin in do konca tretjega dela ujela priključek (81:83).

Jalen Brunson je blestel v zaključku tekme. Foto: Guliverimage

V zadnji četrtini so bili gledalci priča trdemu boju za vsako žogo, nobeni izmed ekip pa si do zaključka srečanja ni uspelo priigrati odločilne prednosti. Voz Dallasa je v zadnji četrtini vlekel že omenjeni Brunson, ki je bil na koncu z 31 točkami in desetimi skoki prvo ime Mavericksov. Dosegel je zadnjih enajst od trinajstih točk Dallasa.

Frank Ntilikina je deset sekund pred koncem srečanja unovčil dva prosta meta (109:105), in ko je že delovalo, da je tekma odločena, je na drugi strani trojko za San Antonio zadel Lonnie Walker. Brunson je nato na drugi strani zgrešil dva prosta meta, San Antonio pa v slabih treh sekundah ni več dobil priložnosti za met proti košu in zmaga s 109:108 je odšla v Dallas.

Dončić se je tako s soigralci razveselil pete zmage v sezoni, Spursi pa so bili šestič neuspešni. Slovenski košarkar je srečanje s San Antoniom končal pri 23 točkah, 12 skokih in sedmih asistencah, predvsem v drugem polčasu pa je bil za spremembo nekoliko bolj v stranski vlogi. Pri gostiteljih je prav toliko točk kot Ljubljančan dosegel Dejounte Murray.

Slovenca na stranskem tiru

Uspešni so bili tudi košarkarji Toronta, ki so dosegli še peto zaporedno zmago. Raptors, pri katerih je Goran Dragić izpustil zadnjih pet tekem, so s 109:100 zmagali na gostovanju pri Washingtonu. Vse glasnejše so govorice, da se bo slovenski košarkar poslovil od kanadskega moštva, a za zdaj še ni jasno, v kateri smeri se bo nadaljevala kariera slovenskega košarkarja. Toronto si je odločilno prednost priigral v drugi četrtini, ki jo je dobil s 30:19. S 33 točkami je blestel Fred VanVleet, OG Anunoby jih je dodal 21. Pri Washingtonu je bil s 25 točkami, sedmimi skoki in sedmimi asistencami najučinkovitejši Bradley Beal. Kanadsko moštvo je po devetih odigranih tekmah pri šestih zmagah.

Slabše pa se je večer končal za Denver Nuggets, ki so doživeli drugi zaporedni poraz. Zmago Memphisa s 108:106 je dobrih deset sekund pred koncem z enim zadetim prostim metom potrdil Ja Morant, na drugi strani si je priložnost za met izboril izvrstni Nikola Jokić, a je bil v zadnji sekundi prekratek. Srb je bil sicer s 34 točkami in enajstimi skoki prvo ime srečanja, Vlatka Čančarja pa zaradi poškodbe še vedno ni v moštvu Nuggetsov. Pri zmagovalni ekipi je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Jaren Jackson Jr.

Liga NBA, 3. november: San Antonio Spurs : Dallas Mavericks 108:109

Murray 23 (9 sk., 8 as.), Vassell 21, White 19; Brunson 31 (10 sk.), Dončić 23 (7/13 za 2, 3/12 za 3, 0/2 prosti meti, 12 sk., 7 as., 3 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 36:11, Hardaway Jr. 23. Cleveland Cavaliers : Portland Trail Blazers 107:104

Allen 24 (17 sk.), Sexton 21, Garland 19 (10 as.); Lillard 26 (8 as.), Powell 23, McCollum 21 (7 sk.). Indiana Pacers : New York Knicks 111:98

Turner 25 (13 sk.), LeVert 21, Brogdon 17 (8 sk.); Barrett 23, Randle 18 (14 sk.). Orlando Magic : Boston Celtics 79:92

Anthony in Carter (13 sk.) po 13, Hampton 12; Brown 28, Tatum 14. Philadelphia 76ers : Chicago Bulls 103:98

Curry 22, Embiid (9 sk., 7 as.) in Niang po 18; DeRozan 37 (10 sk.), LaVine 27 (9 sk.). Washington Wizards : Toronto Raptors 100:109

Beal 25 (7 sk., 7 as.), Harrell 15 (9 sk.); VanVleet 32, Anunboy 21, ..., Gorana Dragića ni bilo v ekipi. Brooklyn Nets : Atlanta Hawks 117:108

Durant 32 (7 sk.), Harris 18, Mills 14; Hunter 26, Young 21 (10 as.), Huerter 16. Memphis Grizzlies : Denver Nuggets 108:106

Jackson 22 (8 sk.), Morant 18; Jokić 34 (11 sk.), Barton 26 (7 as.), Porter 12 (11 sk.), ..., Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi. Minnesota Timberwolves : Los Angeles Clippers 115:126

Edwards 28, Towns 18 (11 sk.); George 32 (8 as.), Jackson 29 (8 as.), Batum 20. Golden State Warriors : Charlotte Hornets 114:92

Poole 31, Curry 15, 9 asis.; Bridges 32, 9 sk., Hayward 23, 11 sk. Sacramento Kings : New Orleans Pelicans 112:99

Barnes 23, Haliburton 20; Graham 16, Alexander-Walker 16



Lestvici: