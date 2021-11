Legendarni košarkar jasen: Dončićev Dallas mora narediti menjavo

Pred začetkom tekme med Dallas Mavericks in Miami Heat je odmevala izjava legendarnega košarkarja Charlesa Barkleyja za televizijo TNT, ko je govoril o vrednosti teksaškega moštva: "Zanima me, kako bo Dallas igral tokrat. Ker mora Dallas, glede na to, kako ima sestavljeno moštvo, narediti kakšno menjavo. Ampak mora najprej izgubiti, da bom dobil to potrdilo."

In ga je. Miami Heat je pokazal svojo moč in s 125:110 preskočil Mavericks. V olajševalno okoliščino jim gre, da nista nastopila poškodovana Kristaps Porzingis – izpustil je četrto tekmo zapored – in Maxi Kleber, ki imata težave s hrbtom.

A je jasno kot beli dan, da bo le Luka Dončić težko naredil vse sam. Dejstvo je, da se ekipe nanj v tej sezoni pripravljajo drugače. Ob sebi nima tako kakovostne zasedbe, ki bi lahko merila tja, kamor si želi. In kamor si želijo v klubu na čelu z lastnikom Markom Cubanom. S takšno sestavo moštva so daleč od šampionske zasedbe.

"V tem trenutku so najboljše moštvo v ligi"

Miami je pokazal, zakaj je tako. Vročica ima v svojih vrstah veliko košarkarjev, ki so nevarni za koš, predvsem pa odlični v obrambnih nalogah. S takšnim nadaljevanjem bi se lahko zgodilo, da bi se ponovil scenarij iz covidne sezone 2019/20, v kateri so še z Goranom Dragićem na čelu prišli vse do finala. S takšnim pristopom ni izključen še korak več.

Vrhunci tekme med Dallasom in Miamijem

"V tem trenutku so najboljše moštvo v ligi. Poglejte, kako igrajo v obrambi. Na zelo zelo visoki ravni. Skupaj so že nekaj časa in vedo, kaj je potrebno za zmago," je po porazu priznal trener Dallasa Jason Kidd.

Druga četrtina je bil odločilna, ko je Tyler Herro s klopi začel delati razliko, v nadaljevanju pa so gostje držali niti igre v svojih rokah in niso dovolili domačim, da bi se približali. Najbližje so jih pustili pri 95:101, a so takoj odgovorili.

Luka se je usedel na trenerski stolček in razlagal soigralcem

Že res, da je Dončić dosegel 33 točk in imel ob sebi še razpoloženega Jalena Brunsona, ki je prispeval 25 točk, vendar preostali niso bili na želeni ravni. Kako si Luka želi zmagovati, je dal jasno vedeti v minuti odmora, ko se je kar sam usedel na trenerski stolček in razlagal soigralcem, kaj bi morali narediti.

Kako se je Luka usedel na trenerski stolček in razlagal soigralcem

Da igra Dallasa ne more biti odvisna le od slovenskega košarkarskega zvezdnika, se v teksaškem moštvu dobro zavedajo. "Žoga bo kljub vsemu našla Luko. Čeprav je izjemen, ne more biti udeležen pri vsaki posesti žoge. Tega na 82 tekmah ne bo zmogel," je jasen Kidd.

Mavericks so tako doživeli prvi domači poraz v sezoni in so po sedmih odigranih tekmah pri štirih zmagah. Pravega počitka ne bodo imeli, saj bodo že ponoči igrali proti San Antonio Spurs. To bo že peta tekma v zadnjih sedmih dneh.

Dončić: Moram biti bolj agresiven

"Težko je bilo, ampak naša obramba ni bila najboljša. Temu se moramo še posvečati," je dejal Dončić, ki je na tekmi prehitel trenerja Kidda na večni lestvici strelcev Dallasa in je zdaj 14. najboljši. A to ni zadostilo apetitov obeh, saj so košarkarji iz igre metali le 44-, za tri točke pa 33,3-odstotno.

Vrhunci igre Luka Dončića

"Moram biti agresiven na vsaki tekmi. Težko je. Veliko tekem je, vendar moram biti vse bolj agresiven," je po tekmi še povedal Luka.

Da slovenski košarkarski virtuoz potrebuje konkretnejšo pomoč, se dobro zaveda tudi Brunson, ki v tej sezoni kaže dobre predstave: "Na vsaki tekmi bodo skušali žogo vzeti iz Lukovih rok. Izjemen košarkar je, izvrsten organizator igre, zato ga tekmeci tako agresivno pokrivajo. Sam se moram bolje odločati. Soigralce moram razigrati, jih postaviti v položaj, da bodo uspešni. Nimam težav s tem, ampak tokrat ni bilo učinkovito."