V živo: Dončić v škripcih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA je pravkar znova na delu Luka Dončić, ki z Dallasom lovi peto zmago na začetku nove sezone. Nasprotniki Mavericksov so košarkarji Miamija, pri katerih je do konca lanske sezone igral Goran Dragić. Vročica je še za odtenek bolje vstopila v novo sezono kot Dallas, saj je ob petih zmagah le pri enem porazu in je trenutno druga ekipa vzhoda.