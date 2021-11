Dragić spet obsedel, boleč poraz Toronta

Košarkarji Toronto Raptors so s 101:102 izgubili s Cleveland Cavaliers, Goran Dragić, ki še čaka na razplet svojega položaja, je bil ob porazu znova gledalec. Prvaki Milwaukee Bucks so z 98:113 priznali premoč New York Knicks. Najvišja zmaga večera je pripadla Golden State Warriors, ki je za 41 točk premagal New Orleans Pelicans.