Nadigrali Dončićeve, nato doživeli "mrk" #video

V ligi NBA je bilo v noči na petek odigranih pet tekem. Košarkarji Miami Heat so na Floridi doživeli prvi domači poraz v sezoni. Premagal jih je Boston, naslednji tekmec Dončićevega Dallasa, in jim dovolil zgolj 78 točk. Los Angeles Lakers so brez poškodovanega LeBrona Jamesa še drugič v tej sezoni izgubili proti Oklahoma City Thunder. Tokrat so zapravili 19 točk prednosti. Na vrhu zahodne konference je Utah Jazz, na vzhodu po novem najvišje Philadelphia.

Vročica iz Miamija je veljala za najbolj vroče moštvo v začetnem delu sezone 2021/22. Nekdanji klub Gorana Dragića je dobil šest od sedmih tekem, nasprotnike pa premagoval s povprečno razliko skoraj 17 točk na tekmo. Nazadnje je tako nadigral Dallas v gosteh (125:110) in veljal za favorita na domači tekmi proti Bostonu, ki je v nasprotju z Miamijem tekmo igral že v prejšnjem večeru. Počitek pa igralcem Miamija očitno ni dobro del, saj so ostali praznih rok (78:95), izkusili prvi domači poraz v tej sezoni, v napadu pa dosegli zelo malo točk. Najslabše jim je šlo v drugi četrtini, ki so jo izgubili kar z 9:33.

Boston je sploh prvič po devetih letih v ligi NBA v dveh zaporednih večerih prisilil tekmeca k manj kot 80 doseženim točkam. V noči na četrtek so Celtics ugnali Orlando z 92:79, dan pozneje pa so jo zagodli še drugemu klubu s Floride. Keltom so odločilno prednost prinesli igralci s klopi. Dosegli so kar 45 točk, prva zvezdnika Jaylen Brown in Jayson Tatum sta jih, za primerjavo, skupaj prispevala le 27. Pri Miamiju se ni proslavil Tyler Herro. Dvoboj je končal pri šestih točkah, tako kot Kyle Lowry, ki si je v tretji četrtini poškodoval levi gleženj in odšepal z igrišča, Duncan Robinson pa je vrgel kar 17 trojk, a jih zadel le pet.

Dallas Mavericks v zahodni konferenci ostajajo na visokem tretjem mestu, v noči na nedeljo pa bodo igrali doma ravno z Bostonom. Dvoboj se bo začel ob 1.30, Kelti pa bodo iskali pot še do tretje zaporedne zmage v gosteh.

Jezerniki brez Jamesa so se spet opekli proti Oklahomi

Los Angeles Lakers so v domačem Staples Centre proti Oklahomi zapravili 19 točk prednosti in izgubili srečanje (104:107). To je bila šele druga zmaga Oklahome City Thunder v tej sezoni, obe so dosegli nad Jezerniki. Pri zmagovalcih je blestel Shai Gilgeous-Alexander in kar 11 od 28 točk dosegel v zadnji četrtini. Takrat je šlo odlično od rok tudi Kenrichu Williamsu, ki je devet od 13 točk dosegel v zadnjem delu.

Jezerniki so tudi drugo tekmo proti Thunder v tej sezoni igrali brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa. Veliki zvezdnik lige NBA, ki bo prihodnji mesec dopolnil 37 let, bo zaradi poškodbe trebušne prepone najverjetneje odsoten vsaj teden dni. Njegov soigralec Russell Westbrook je proti nekdanjemu klubu resda dosegel 27 točk, a si tudi privoščil usodno napako 21 sekund pred koncem, ko je izgubil žogo in zapravil priložnost, da bi ujel goste. Pri Jezernikih je izstopal Anthony Davis z 29 točkami in 18 skoki. Konec prvega polčasa si je poškodoval desni palec in v drugem polčasu nosil črno opornico za zapestje.

Utah najboljši v ligi, 76ers na vzhodu

Na vrhu vzhodne konference je po novem Philadelphia. 76ers so doma ugnali skromni Detroit, ki se je enakovredno upiral le v prvem polčasu, po katerem si je priigral tesno vodstvo, in prehiteli Miami. Na zahodu je najboljši Utah Jazz, še edini poleg Golden Stata v tej sezoni lige NBA z zgolj enim porazom. Jazz so tokrat v gosteh premagali Atlanto (116:98), najbolj vroč posameznik srečanja je bil Jordan Clarkson, ki ni član začetne peterke, a je vseeno dosegel 30 točk. Hrvat Bojan Bogdanović (23) je v sosedskem obračunu ''soimenjakov'' zasenčil Srba Bogdana Bogdanovića (8 točk).

Podprvak lige NBA Phoenix je dobil tretjo tekmo zapored, tako da se lahko prvič v tej sezoni pohvali s pozitivnim razmerjem zmag in porazov (4:3), Houston pa je izgubil že petič zapored.

Toronto Gorana Dragića, ki v zadnjem času sploh ne igra, kar je samo še razširilo govorice, da bi lahko kmalu zapustil Kanado, bo v noči na soboto gostil Cleveland, Denver, pri katerem se je Vlatko Čančar v zadnjem obdobju ubadal z zdravstvenimi težavami, pa bo v soboto zvečer (ob 22. uri) gostil Houston.

Liga NBA, 4. november: Detroit Pistons : Philadelphia 76ers 98:109

Grant 27, Cunningham 18 (met iz igre 4/17), 10 sk.; Curry 23 (trojke 4/8), Maxey 20, Embiid 19, 9 sk., Milton 16, 8 sk., Niang 14, 7 sk. Atlanta Hawks : Utah Jazz 98:116

Young 21 (met iz igre (8/20), 7 as., Hunter 14, Capela (10 sk.) in Collins 13; Clarkson 30 (met iz igre 10/19), Boj. Bogdanović 23, Ingles 19, Gobert (15 sk.) in Conley (11 as.) 13 Miami Heat : Boston Celtics 78:95

Butler 20 (met iz igre 8/18), Robinson 16 (trojke 5/17), Adebayo 13, 7 sk.; Brown 17, Schröder 14, 6 as., Nesmith 13 Phoenix Suns : Houston Rockets 123:111

Booker 27 (trojke 4/8), 9 sk., Shamet 19, Ayton (11 sk.) in Bridges 16, Paul 9, 13 as.; Porter Jr. 20, Wood 18, 15 sk., Green 16, Tate 14 Los Angeles Lakers : Oklahoma City Thunder 104:107

Davis 29 (met iz igre 11/20), 18 sk., Westbrook 27 (met iz igre 10/23), 6 sk., 5 as., Anthony 21, James ni igral; Gilgeous-Alexander 28 (trojke 4/6), 6 as., Dort 17, Bazley in Jerome 14, Willams 14, 8 sk., Favors 10, 11 sk.

Lestvica:

