Dogovor med Cedevito Olimpijo in Minnesoto Timberwolves predvideva tudi finančno nadomestilo za ljubljanski klub, ki je Beringerju v sezoni 2024/25 ponudil pomembno razvojno okolje. V dresu Cedevite Olimpije je Beringer navduševal s svojo energijo, zrelim pristopom in odličnim občutkom za igro, kar ni ostalo neopaženo pri oglednikih iz najmočnejše košarkarske lige na svetu. Na naboru 25. junija v Brooklynu ga je kot 17. po vrsti izbrala Minnesota, kjer bo tudi nadaljeval svojo kariero.

"Joan je v našem klubu naredil velik korak naprej v svojem razvoju in ponosni smo, da je prav pri nas dozorel do točke, ko odhaja naproti svojemu največjemu izzivu, igranju v ligi NBA. Želimo mu veliko sreče v Minnesoti, kjer verjamemo, da bo nadaljeval uspešen razvoj, tako igralski kot osebni," je ob odhodu Joana Beringerja povedal direktor KK Cedevita Olimpija Davor Užbinec.

S svojimi predstavami navdušil strokovni štab

V francoskem klubu SIG Strasbourg je v mlajših starostnih kategorijah nabiral svoje prve izkušnje, vse do selitve v Cedevito Olimpijo pred začetkom tekmovalne sezone 2024/25. Sprva je bilo predvideno, da bo Beringer igral v ekipah mlajših selekcij, vendar se je že ob prihodu v Slovenijo pridružil pripravam članske ekipe v Kranjski Gori. Tam je s predstavami navdušil strokovni štab in si priboril mesto v članski zasedbi. Novembra 2024, ob dopolnjenem 18. letu, je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo s Cedevito Olimpijo.

V sezoni 2024/25 je nastopil na 33 tekmah lige ABA in 19 tekmah EuroCupa. V Evropskem pokalu je v povprečju na tekmo v manj kot 18 minutah dosegal 4,6 točke in 5,3 skoka, ob koncu sezone pa je bil uvrščen na drugo mesto v izboru za najboljšega mladega igralca tekmovanja. V ligi ABA je v povprečju dosegal 4,8 točke in 4,1 skoka v 17 minutah in dveh sekundah igre. S Cedevito Olimpijo je ob koncu sezone 2024/25 tudi osvojil naslov državnega prvaka.

Preberite še: