Cedevita Olimpija dobila tekmece

V Barceloni je v petek potekal žreb skupin za novo sezono EuroCupa, v kateri bo Cedevita Olimpija znova lovila vidno uvrstitev v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Ljubljanski zmaji bodo redni del tekmovanja igrali v skupini A, v kateri jih čaka devet močnih tekmecev z vseh koncev Evrope, so sporočili iz kluba slovenskih prvakov.

Poleg Cedevite Olimpije so v skupini A še Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Izrael), BAXI Manresa (Španija), U-BT Cluj-Napoca (Romunija), Bahcesehir College Istanbul (Turčija), Umana Reyer Venice (Italija), Aris Midea Thessaloniki (Grčija), Neptunas Klaipeda (Litva), Veolia Towers Hamburg (Nemčija) in Slask Wroclaw (Poljska).

"Žreb nam je dodelil nekatere znane tekmece, s katerimi smo se srečali že v pretekli sezoni, le s tremi ekipami se nismo pomerili. Čaka nas zahteven redni del sezone, vendar bomo skušali izkoristiti priložnosti za uvrstitev v končnico, kar je naš glavni cilj. Nato bomo videli, kako se bo tekmovanje odvijalo. V obeh skupinah so zahtevni tekmeci in veliki klubi, kar obljublja napeto tekmovanje, a pripravljeni bomo, da se na vsaki tekmi borimo za zmago," je po koncu žreba skupin povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

V skupini torej Cedevito Olimpijo čakajo nekateri znani obrazi iz sezone 2024/25. Zmaji so se v pretekli sezoni že pomerili s Hapoelom iz Jeruzalema, Clujem, Bahčešehirjem, Umano Reyer, Arisom in Hamburgom. Povratnici v Evropski pokal sta ekipi Neptunasa in Slaska, medtem ko bo Manresa v EuroCupu zaigrala prvič.

Format tekmovanja ostaja podoben kot v prejšnji sezoni – 20 ekip je razdeljenih v dve skupini po deset moštev. Vsako moštvo bo v rednem delu odigralo 18 tekem, po sistemu doma in v gosteh. Najboljši štirje klubi, po dva iz vsake skupine, si bodo neposredno zagotovili mesto v četrtfinalu, medtem ko se bodo tretje-, četrto-, peto- in šestouvrščeni klubi borili za preostali mesti preko razigravanja, z začetkom v osmini finala končnice. Zadnje štiri ekipe v vsaki skupini bodo s sezono zaključile že po rednem delu. V osmini finala in četrtfinalu bo o napredovanju v naslednji krog končnice znova odločala ena sama tekma.