Modrić ostaja trener Ilirije, prihaja Edo Murić?

"Po tem ko je v zgodovinski sezoni ekipo popeljal do finala ABA 2 lige in polfinala državnega prvenstva, bo tudi letos vodil Ilirijo, ob njenem prvem nastopu v prvi ABA ligi. Ajde Stipe, ajde Ilirija!" so na družabnih omrežjih zapisali pri KK Ilirija in tako potrdili, da Stipe Modrić ostaja trener članske ekipe iz Tivolija.

Po poročanju Sportkluba pa naj bi Modrić in športni direktor Saša Dončić v ekipo zvabila dolgoletnega slovenskega reprezentanca Eda Murića. Danes 33-letni Ljubljančan je v zadnji sezoni igral v Španiji za Lleido, predvsem pa je bil pet sezon član Cedevite Olimpije. Potrditve te novice še ni.

Nedavno si je Edo Murić skupaj z Luko Dončićem in Luko Rupnikom ogledal tekmo Ilirije. Foto: Aleš Fevžer